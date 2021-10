El debate por el nuevo trámite para filmar en Bogotá

Desde el 1.º de septiembre, las productoras que desean filmar películas, series, telenovelas o anuncios en el espacio público de la ciudad le deben pagar una tarifa adicional a la Secretaría de Movilidad por la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito. Así lo establece la resolución 081 de 2021, expedida en febrero de este año, pero vigente solo desde el mes pasado, por la llegada de la pandemia.



Esta medida ha puesto en alerta a las empresas dedicadas al rodaje de contenido audiovisual, principalmente a las independientes, pues argumentan que dicho trámite aumentaría el tiempo de aprobación de una locación y elevaría los costos de grabación. Para la Secretaría de Movilidad, con esta determinación se busca mitigar el impacto generado por la afectación del espacio público y de la movilidad en Bogotá.



Antes de la expedición de esta resolución, las casas productoras solamente tenían que radicar el permiso unificado para filmaciones audiovisuales (PUFA) ante la Comisión Fílmica de Bogotá, a través de la plataforma Suma, y era este organismo el encargado de gestionar, en un plazo de cinco días, los permisos con las demás instituciones.



Esta autorización nació en el 2014 con el decreto 340 –que también dictaba la creación de la Comisión Fílmica de Bogotá–, y fue reglamentada cuatro años más tarde con el 794. Con este nuevo proceso buscaban crear un mecanismo rápido para que el desarrollo de actividades de filmación de obras audiovisuales en el espacio público fuera autorizado con un solo trámite.



“Y así fue hasta hace un mes”, dijo Diana Camargo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Productores Independientes de Cine y Audiovisuales-Asocinde, al ser consultada por EL TIEMPO.



Camargo explica que con la medida se van a afectar las actividades de rodaje que se llevan a cabo en la ciudad. “El sector se va a perjudicar en dos vías. Primero, económicamente, porque pagar ese valor adicional tiene un impacto visible en los equipos de realización más pequeños e independientes. También es un problema estratégico para las grandes productoras de cara a la ventaja competitiva que tiene Bogotá frente a clientes internacionales porque ahora se suma un trámite adicional con otra entidad”.



En este punto coincide el abogado Andrés Jaramillo, quien ha hecho parte del equipo jurídico de varias productoras nacionales. Jaramillo considera que este tipo de decisiones crean incertidumbre en las compañías y personas que han confiado en Bogotá como escenario fílmico. “Afecta a los independientes y a las empresas de audiovisuales pequeñas y medianas. También, a los que hacen largometrajes y series con presupuestos limitados, como, por ejemplo, quienes trabajan gracias a los dineros entregados en las convocatorias del Mintic, es decir, al 97 por ciento de los realizadores que llegan a la ciudad desde todos los rincones del país a grabar”, indicó.



La Secretaría de Movilidad argumenta que existe una confusión y que desde el principio se indicó cómo iba a funcionar este pago. “Se aclara que en el pago de cada solicitud de PMT por eventos se podrá incluir una o más locaciones hasta por un año, siempre y cuando se detallen y describan todas las actividades a realizar, asociadas a la producción. En caso de requerirse un tiempo mayor al autorizado por la SDM, adición de locaciones o modificación de los cierres, se deberá gestionar un nuevo PMT y realizar el pago respectivo”, señaló la entidad.

“Como gremio consideramos que los avances en la unificación de permisos y gestiones logísticas a través de la Comisión benefician enormemente, y cualquier norma que de alguna manera afecte ese avance va en detrimento de la industria”, señala Cristiana Echeverri, de AG Studios, productora de colaboró con Amazon para la filmación de la serie Jack Ryan.



Y es que, según datos de la Comisión publicados en su página web, de 2015 a 2019 se emitieron 6.654 permisos que previamente habían sido radicados a través del Sistema Único para el Manejo del Aprovechamiento Económico del Espacio Público (Suma) por compañías de todos los tamaños, lo que equivale a más de 5.000 millones de pesos para la ciudad.



No obstante, hay que señalar que lo estipulado en la resolución no es un tema que tomó por sorpresa a las productoras y que previamente ya estaban obligadas a presentar un Plan de Manejo de Tránsito en el PUFA. La resolución 081 fue aprobada en febrero de este año por el Concejo de Bogotá, pero debido a la contingencia por covid-19 y a lo golpeado que resultó el sector cultural en la ciudad en el 2020, las autoridades distritales decidieron aplazar este trámite hasta el 31 de agosto de este año. Esto último, ante la solicitud de las compañías de filmación de la ciudad.



"La Secretaría Distrital de Movilidad no hace un cobro por ocupación de espacio público, como sí lo hace el Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales (PUFA), sino por la revisión, evaluación y seguimiento de los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra, eventos y/u ocupación de espacio público destinada a filmaciones audiovisuales", señaló la entidad.



Pero ¿qué es lo que dice exactamente la resolución? El artículo dos ordena que antes de que una persona natural o jurídica realice alguna actividad que tenga como requisito tramitar planes de manejo de tránsito por obra y eventos, esta debe “solicitar a la Secretaría de Movilidad el trámite respectivo y asumir los costos según corresponda”, excepto los contratistas que estén trabajando en obras del Distrito, para los que aplica otra normativa.



Respecto al valor del pago, el documento indica una fórmula que para eventos de baja, media o alta complejidad es diez veces el valor de la unidad de valor tributario (UVT), que para este año es de 36.308 pesos. Esto quiere decir que por cada PMT se tendrá que pagar 368.308 pesos, más el cobro del PUFA que ya existía.



“Los presupuestos que se van a aplicar hoy se definieron hace un año y ninguno contempla ese valor adicional, por bajo que sea. Nosotros no podemos salir hoy a pedir más dinero a los involucrados en la realización, esos costos están cerrados con pólizas de cumplimiento”, señaló Camargo en relación con dicho pago.

Es posible un acuerdo

Si en algo coinciden las productoras es en la buena disposición de la Secretaría de Movilidad para encontrar una solución al problema del trámite y en el apoyo que han recibido de la Comisión Fílmica de Bogotá.



De hecho, en la tarde del viernes pasado se llevó a cabo una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Movilidad; entre ellos, la subdirectora técnica de Planes de Manejo de Tránsito, Martha Cecilia Bayona; el concejal Rolando González y varios miembros del sector audiovisual de la capital.



EL TIEMPO pudo establecer que en este encuentro se acordaron una serie de reuniones técnicos entre las productoras y las personas que hacen los PMT, para encontrar un punto intermedio en el que la afectación para las primeras sea mínima. Una de las propuestas de las empresas audiovisuales es hallar la forma en que el trámite del PMT se vuelva a incluir en el PUFA y, de esta forma, se evite un doble procedimiento en el momento de solicitar un permiso.

CAMILO A. CASTILLO

