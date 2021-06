Filas y desinformación: el panorama de la vacunación en Bogotá

De todo se ha visto en el inicio de la etapa IV de vacunación en Bogotá. Mientras en algunos puntos la aplicación ha sido ágil, en otros se han registrado largas filas.

Uno de los puntos que registró demoras es el de Plaza de Las Américas. "Uno llega temprano y no hay quién dé información de nada. Hay dos filas", contó una ciudadana.



Otros anotaron que aunque el Distrito habilitó una plataforma de autoagendamiento para 'evitar filas', este mecanismo no se está teniendo en cuenta en los puntos.



"No se está respetando el autoagendamiento y nadie le da a uno información", agregó otra mujer que llevaba en su celular el certificado de agendamiento digital.



Una de las grandes barreras de la jornada ha sido la desinformación. Esto debido a que hay ciudadanos que no tienen claras las reglas para acercarse a uno de los 25 puntos de vacunación masiva.



Recuerde que esta es la dinámica para cada grupo:



De 45 a 49 años:



- Deben asistir a la vacunación bajo el esquema de pico y cédula.



Jueves 17 de junio: cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3



Viernes 18 de junio: cédulas terminadas en 4, 5 y 6



Sábado 19 de junio: cédulas terminadas en 7,8 y 9



- Solo deben presentar su cédula.



- Se recomienda llevar ya el consentimiento informado.



Mayores de 50 años:



- Pueden seguir acudiendo a los puntos de vacunación sin restricción de pico y cédula.



Menores de 45 años:



- Si se encuentran priorizados en Mi Vacuna, pueden ir a los puntos habilitados por las EPS y por el Distrito.



- No les aplica el pico y cédula.

Otra particularidad que se ha visto en algunos puntos de Bogotá es la canridad de vendedores informales y ciudadanos que han aprovechado para vender todo tipo de cosa: desde comida, pasando por forros para los certificados de vacunación hasta servicios de alquiler de sillas.



CITY TV conoció la historia de 'Señor Cola', un emprendimiento familiar."Fue una idea con mi tío. Él puso el capital y creamos el emprendimiento. Nos ha ido bien, gracias a Dios", cuenta Juan Esteban, joven socio de 'Señor Cola', el popular rebusque que les ofrece sillas a los ciudadanos que llegan desde muy temprano a hacer fila.

Mall Plaza: 2.000 dosis por día

Con una logística ágil, el Centro Comercial Mall Plaza ha logrado aplicar alrededor de 2.000 dosis cada día.

En el tercer piso del Centro Comercial Mallplaza se están aplicando diariamente alrededor de 2.000 dosis de vacunas contra el Covid-19, ahora con la apertura de la 4 etapa. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO En el tercer piso del Centro Comercial Mallplaza se están aplicando diariamente alrededor de 2.000 dosis de vacunas contra el Covid-19, ahora con la apertura de la 4 etapa. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO En el tercer piso del Centro Comercial Mallplaza se están aplicando diariamente alrededor de 2.000 dosis de vacunas contra el Covid-19, ahora con la apertura de la 4 etapa. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

¿Cuántas vacunas se han aplicado en Bogotá?

A la fecha, este es el reporte de dosis aplicadas en Bogotá:



Total de dosis aplicadas: 2'690.758



1'890.961 son primeras dosis (avance del 34,48 %)



799.797 son segundas dosis (avance del 14,58 %)

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Luisa Sánchez y Édixon Ruiz, periodistas de City Tv.