Organizador de fiesta clandestina dejó a invitados encerrados

Una fiesta ilegal en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá fue suspendida cuando la Policía se percató de que 19 hombres y 8 mujeres habían coordinado la celebración de un cumpleaños a través de las redes sociales este domingo 6 de diciembre.

Lo grave es que cuando el organizador de la fiesta se percató de que la policía se dirigía al establecimiento prefirió dejar encerrados a los invitados. “Dijo que ya venía y se escapó, ni siquiera dejó que entrara el ponqué que habíamos pedido”, dijo uno de los invitados.

Durante el operativo realizado por la Policía y la Alcaldía Local fue necesario la intervención de los Bomberos de Bogotá para ingresar de manera forzada al establecimiento y facilitar la salida de los infractores.

En el lugar de la fiesta las autoridades no encontraron a nadie que se hiciera responsable del evento o por el alquiler de estas instalaciones. “Nosotros no podíamos abrir un local que no era de nosotros”, dijo otro de los asistentes.

La alcaldía de Engativá adelantará las respectivas sanciones administrativas a los dueños del local y a los organizadores del evento.

REDACCIÓN BOGOTÁ

