Este fin de semana continúan las actividades culturales, recreativas y deportivas en Bogotá en el marco de la Semana de la Bici. El Bronx Distrito Creativo presentará este 30 de septiembre 'Monumentum Fiesta Electrónica', una experiencia musical en la que, con Rave, se unirá el pasado con el futuro en un escenario único, en medio de dos edificios patrimoniales.



Allí, la Secretaría de la Mujer, el Bronx Distrito Creativo y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) se unirán para hacer de Monumentum una fiesta segura para todas las mujeres.

La entidad dispondrá un equipo de atención para activar la Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias con las entidades que se requieran según cada caso.



Con esta alianza buscan garantizar que cualquier mujer que sea víctima de violencias dentro de la fiesta tenga un espacio seguro en el que de inmediato se active la Ruta de Atención.



“Con esta alianza la Secretaría de la Mujer y la FUGA activamos una campaña en contra de la violencia, la discriminación y el acoso en todos los espacios de diversión. Queremos que las mujeres puedan disfrutar de la fiesta que quieran, que puedan divertirse y gozar sin miedo”, resaltó Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer.



Además de la Secretaría de la Mujer, en el evento estará Échele Cabeza.



La entidad recordó cuatro puntos fundamentales para las personas que asistan a la fiesta:



"1. Si ella dice que NO, o no dice nada, es NO. 2. Cada mujer es dueña de su cuerpo y NADIE puede tocarlo sin su autorización. 3. Su forma de vestir no es una invitación a nada. 4. Ni los celos, ni el trago, ni la fiesta, ni un mal viaje, ¡NADA! justifica las violencias contra las mujeres", agregaron.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias