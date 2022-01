Este domingo 9 y el lunes festivo 10 de enero vuelve la fiesta de Reyes Magos y Epifanía al barrio Egipto, en el centro de Bogotá. Después de que en 2021 la fiesta, por primera vez en sus más de 100 años de historia, tuviera que interrumpirse y hacerse de manera virtual, este fin de semana vuelve a fabricarse la chicha; a prepararse los huesos de marrano, la pelanga y la fritanga, y a alistarse el ‘traje’ para recrear la llegada de los reyes y celebrar el auto sacramental.



“Nos estamos preparando desde el 7 de agosto de 2021. Para nosotros es muy importante que la gente venga, porque esto trae turismo, seguridad y economía al barrio ¡y porque esta fiesta es un patrimonio de la ciudad!: en el 2005, yo estuve en el Concejo con el padre Rojas, cuando declararon la fiesta un patrimonio histórico y cultural”, cuenta Alfonso Cañón, presidente de la junta de acción comunal (JAC) del barrio Egipto y participante activo desde 1986.



Este año, la fiesta se hará en la plazoleta frente a la parroquia de Nuestra Señora de Egipto, en la carrera 4.ª este con calle 10 A, y en las calles aledañas (ver mapa). Comenzará a las 9 a. m. con la inscripción y los primeros juegos tradicionales, un torneo de banquitas, una eucaristía y el tradicional auto sacramental, para, en la tarde, dar rienda suelta a grupos artísticos locales y cerrar, en la noche, con el salsero Gabino Pampini. La celebración seguirá el lunes, desde las 9 a. m., con una franja deportiva, juegos, otra tanda de música y un cierre con Los 50 de Joselito y una obra de teatro (vea, al final de esta nota, la programación).



Cerca de 150 comerciantes, como Luz Marina Piraquive, están listos para atender a toda la clientela en los puestos autorizados por la alcaldía local de La Candelaria. “En el puesto número 2, en la Chicha de Doña Tuti y la Pola, tenemos chicha preparada higiénicamente. Es la original, la que se pone a preparar con dos o tres meses de antelación. Usted se toma un vaso y no le va afectar, antes, le ayuda a la digestión. Y si quiere llevarse más, se la damos en botella: son botellas nuevas, no botellas recicladas. A nosotros nos exigen todo el curso de manipulación de alimentos”, cuenta Luz Marina, quien vive en Egipto hace 62 años y, desde los 7, trabaja en la fiesta vendiendo comida y bebida.

La fiesta de los Reyes Magos y Epifanía se realiza en el barrio Egipto desde hace más de un siglo. Foto: Alcaldía local La Candelaria. Foto: Mauricio León Plazoleta del barrio Egipto, que es el escenario principal de las festividades. Foto: Mauricio León Tradicional chicha y masato que se vende en el barrio. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO Comida típica que preparan las abuelas y mamás de Egipto y que ofrecen a los miles de visitantes. Foto: Mauricio León



Este festejo, bastante sonado entre los bogotanos, ha llegado a convocar más de 10.000 personas en las faldas de los cerros Orientales. Este año, según explicó la alcaldesa local de La Candelaria, Ángela Quiroga, no habrá restricción de aforo, pero sí se exigirá carné de vacunación. “Debemos estar vacunados: con dos dosis, los mayores de 18 años; con una dosis, los menores de 18 años. Se exigirá el carné físico o digital”, indicó Quiroga, y resaltó: “Esperamos que este sea el abrebocas de una reactivación económica transformadora de La Candelaria. Necesitamos que todos vayan a disfrutar de la mejor oferta cultural y a apoyar la economía local, que tanto lo necesita”.



Y, como le explicaron varios vecinos de Egipto a EL TIEMPO, necesitan que la gente vaya, para que la fiesta siga viva.

Un patrimonio distrital

Según cuenta el historiador Alfredo Barón, “el barrio Egipto recibe su nombre de la antigua ermita que comenzó a ser construida aproximadamente entre 1633 y 1651 por iniciativa del clérigo Jerónimo de Guevara y Troya, quien le dio el nombre a la iglesia de Ermita de Nuestra Señora del Destierro y Huida a Egipto. Este nombre lo heredó primero la parroquia y esta, posteriormente, se convirtió en barrio”. Alrededor de esta iglesia, dice Barón, “al parecer ya existían “algunos ranchos muy humildes” y, como dicen otros libros de historia, se fueron ubicando otras viviendas informales donde vivían, sobretodo, artesanos, ladrilleros y fabricantes de comidas.



De acuerdo con Barón, “las crónicas del siglo XIX, en especial de Cordovez Moure, indican que la fiesta de Reyes data desde la misma fundación de la ermita. Él señala que uno de los lugares donde más se celebraba y sentía la Navidad era en este barrio, desde los mismos aguinaldos y la construcción de un pesebre grande en la iglesia que iba desde el 16 de diciembre hasta el 8 de enero, donde se remataba con la fiesta de Epifanía o de Reyes con la instalación de toldos con comidas y bebidas, adornados con faroles y banderas tricolores en calles y cercanías de la iglesia y bandas musicales de la época”.



En un recuento histórico que hace Lina Patricia Giraldo Lozano en la Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona se encuentra que la fiesta se inició con un perfil más religioso y campesino, pero a partir de los años 80 “se vuelve un evento aún más espectacular que incluye la presentación de orquestas, shows de humor y de baile en medio a una plaza abarrotada de gente”.

Ahora, aunque nadie puede precisar cómo y por qué nació la fiesta, la mayoría de vecinos tienen claro que la tradición cumple 107 años en 2022 y que esta, bajo ninguna circunstancia, se puede acabar.



Luz Marina Piraquive, por ejemplo, cree que la fiesta es también un acto de amor por el barrio y su historia. “Tengo 62 años, participo desde niña y le enseñé la tradición a mis hijos y mis nietos, para que cuando uno falte ellos no la dejen caer. Cómo será que quiero esta fiesta que una vez, de pequeña, me fui a escondidas de mi mamá para poderme presentar. Me vestí de hombre y, con una amiga, que era la mujer, bailamos una guabina. No me importó la muenda que me dieron luego en la casa, yo era feliz porque era parte de la fiesta de Reyes del barrio Egipto”, relata.



En la memoria de Luz Marina, y de otros vecinos mayores, está presente la figura del padre Luis Alejandro Jiménez, uno de los principales promotores de la fiesta. El presidente de la JAC, por ejemplo, le atribuye a él la idea de la vara de premios: un enorme palo que se instalaba en la mitad de la plazoleta de la parroquia, que se embadurnaba con aceite de carro y por el que, luego, los asistentes trataban de trepar para alcanzar premios.



“La cigarrería Chucurí, ubicada en la Jiménez entre carreras 5 y 6, era la que patrocinaba esos premios. En esa época, los premios la olla express, el televisorcito, el transistor del momento”, cuenta Alfonso. La tradición se mantuvo por años e, incluso, señala, en 2020 la gran ganadora fue una mujer.

La vara de premios Foto: Archivo EL TIEMPO.

Este 2022, por razones de bioseguridad, como le indicó la alcaldía local a este diario, no habrá vara de premios. Y tampoco habrá otros elementos que los vecinos de Egipto recuerdan como ‘infaltables’.



“El ‘modernismo’ fue absorbiendo un poco la fiesta y la ha ido menguando… ya no se dan los espacios para que se haga como debería. Por ejemplo, antes se cerraban las calles hasta el Instituto Roosevelt (un hospital universitario enclavado en los cerros) y los reyes llegaban hasta allí para dejar regalos a los pacientes”, dice Alfonso, y agrega: “También era importante la quemada del diablo o del muñeco del presidente del momento… se quemaba si había sido mal presidente”.



Esa tradición de la quema, similar a la de un ‘año viejo’, fue luego reemplazada por pólvora. Pero, este año, tampoco habrá pólvora.



En todo caso, para los vecinos ya es ganancia que la fiesta sea presencial. “La esencia de la fiesta es la gente”, anota Alfonso, quien espera que nunca más les toque pregrabar y transmitir una fiesta por televisión y por redes sociales.

Terminamos la fiesta y, prácticamente, al día siguiente, se empieza a planear la del próximo año. Dios quiera que en 2023 puedan hacerse los tres días



Luz M. Piraquive

Daniel Rodríguez, vicepresidente de la JAC, explica que, en 2021, la pandemia echó abajo los planes que habían hecho en 2020.



“Desde junio de 2020 estuvimos gestionando… La idea era llevar la fiesta a las calles del barrio sin que la gente saliera de casa, como una especie de ‘asómate a la ventana’. Pero nos indicaron que no se podía”, cuenta.



Y, pese a que en 2022 la fiesta se hará sin vara de premios, sin diablo y sin caravana hasta el Roosevelt, destaca los buenos cambios: “En tarima tendremos artistas locales, es talento de La Candelaria. Además, en los puestos de comida hay varias personas nuevas, varios venezolanos tendrán su puesto y ofrecerán su gastronomía y su cultura. Es una evolución totalmente válida de la fiesta”.



Y, en definitiva, lo es: después de todo, el barrio Egipto, históricamente, ha abierto los brazos a campesinos, migrantes internos y, ahora, a migrantes extranjeros. Tal y como hace más de dos mil años, según la Biblia, Egipto recibió a Jesús, José y María hasta la muerte de Herodes.

La programación de la Fiesta de Reyes 2022

Domingo 9 de enero



9 a.m - Inscripción y juegos tradicionales

11 a.m. - Torneo de banquitas

12 m. - Eucaristía

1 p.m. - Auto sacramental

2:15 p.m. - Eucaristía

3:15 pm. - Roque Newton / Tres pesos

4 p.m. - Cavernícolas

4:45 p.m. - Gerardo Vargas

5:30 p.m. - Yusept Quintero

6:15 p.m. - Alessandro DI

7:30 p.m.- Efren Toro el legado a Buitraguito

8:10 p.m. - Gabino Pampini



Lunes 10 de enero



9 a.m - Franja Deportiva

11 a.m. - Actividades Recreodeportivas

12 m. - Eucaristía

1 p.m. - Juegos tradicionales

2 p.m. - Eucaristía

2:45 p.m. - Lucy Ruiz / Enrique Cabre

3:30 p.m. - Cristian Nieto

4:15 p.m. - A2C - Dayana Cárdenas

5:30 p.m. - Ricardo Morales

6:45 p.m. - Luisa Rey

8 p.m. - Los 50 de Joselito

9 p.m. - Obra teatral

Los cierres

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes