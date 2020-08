Fiesta clandestina con licor adulterado fue detenida por la Policía

La indisciplina social continúa en algunas zonas de la ciudad. Esta vez fue en la localidad de Kennedy, en donde las autoridades sorprendieron a más de veinte personas en medio de una fiesta clandestina en lo que sería un hospedaje de paso.



El hecho se presentó en un establecimiento ubicado en la avenida Primera de Mayo con carrera 69 D, y lo más preocupante es que según las investigaciones de la Policía esta no sería la primera vez que se hacían este tipo de rumbas ilegales en medio de la cuarentena.

Más de 20 personas se encontraban departiendo en un establecimiento que funcionaba como hospedaje de paso y utilizaba esta fachada para pasar desapercibido ante las autoridades.



Para acceder al lugar se tuvo que desarrollar todo un operativo. Unidades de Infancia y Adolescencia, miembros de la Policía de Vigilancia y Bomberos de Bogotá tuvieron que intervenir forzando las puertas y cerraduras de seguridad, esto debido a que los administradores del establecimiento no atendieron el llamado de las autoridades.



Dentro de los asistentes a la fiesta clandestina se encontraban cerca de veinte mujeres, en su mayoría de nacionalidad venezolana. "Algunos de ellos son migrantes irregulares, de los cuales en coordinación con Migración Colombia vamos a establecer el procedimiento a continuar con estas personas", afirmó el comandante de la Policía de Kennedy, coronel William Alfonso Arias.



Pero esto no fue lo único que encontraron las autoridades. Aparte de que los asistentes no estaban cumpliendo ninguna medida de bioseguridad, al interior del establecimiento había decenas de botellas de licor adulterado que fueron decomisadas.

Las personas fueron multadas por incumplir las normas del aislamiento. Foto: Noctámbulo CityTv.

"Estamos esperando el análisis de las autoridades, lo más posible es que judicialicemos al encargado del establecimiento", explicó el coronel Arias.



Todos los asistentes fueron multados por incumplir las normas del aislamiento. El establecimiento fue sellado por las autoridades y las personas de nacionalidad venezolana ya fueron puestas a disposición de Migración Colombia.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON REPORTERÍA DEL NOCTÁMBULO DE CITYTV.

El Tiempo @BogotaET