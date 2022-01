Tradicionalmente, los jeans que casi todas las personas utilizan están fabricados con fibra de algodón. Los hay de tipo vaqueros, pegados, de corte recto, holgados y hasta los que levantan los glúteos de las mujeres. Pero, el mercado de la confección está dando un nuevo rumbo, pues ahora hay empresas que se dedican a producir prendas 100 por ciento hechas con cáñamo; la fibra que se extrae del cannabis.



Ese es el caso de Cannabis Nature Fashion, una empresa que tiene 23 años de existencia y que surgió de los esfuerzos de un hombre que en su momento sucumbió ante las adicciones. Su nombre es Carlos Martínez, un bogotano que pasó de consumir marihuana a producir y vender prendas hechas de las hebras de la planta del cannabis.



La inspiración surgió de un pantalón azul, desteñido y con un par de rotos de la reconocida marca Levi’s. Esta prenda y una camiseta ‘leñadora’ hacían el conjunto perfecto para aquel joven de 16 años que soñaba con un mejor futuro y superar el mundo de las drogas.



“Me ubicaba con un compañero del colegio en andenes de San Andresito, y así comencé a hacer mi plante. En aquel momento yo ya consumía marihuana, pero luchaba por encontrar el equilibrio, tema que creo que quienes hemos vivido el mundo de las adicciones jamás dejamos de debatir”, cuenta Martínez.



Jeans de cáñamo Foto: Cortesía Cannabis Nature Fashion.

Desde aquel momento, Carlos decidió emprender y ayudar a otros que como él se rehabilitaron. Actualmente, tiene a 30 trabajadores y con su empresa han llegado a ferias en Alemania y Europa, donde ha exhibido sus jeans, camisetas y algunos otros accesorios que están hechos de cáñamo.



Para los productores de moda ecológica, no todo es color de rosa. Fabricar prendas hechas de cannabis puede suponer sobrecostos y problemas legales.



“El metro es tres veces más costoso que el algodón. Por decirlo de una manera más clara, el fabricar un jean normal cuesta entre 30.000 y 35.000 pesos, mientras uno de cáñamo puede llegar a costar hasta 60.000”, explica Martínez.



Además, de los sobrecostos las empresas fabricantes de prendas tienen que enfrentar otros obstáculos como que en Colombia, por ley, no se puede procesar el cáñamo como fibra textil, porque su uso y manipulación solamente está destinado para fines medicinales.



De hecho, Carlos asegura que actualmente su empresa le vende telas a emprendimientos de Bogotá y otras ciudades del país para que puedan elaborar los diferentes productos. “Nuestra empresa les vende telas porque no es tan fácil traerlas desde Asia, que es el único continente donde se sigue haciendo el cultivo ininterrumpido de cáñamo para uso industrial”.



Estos no han sido impedimentos para que el mercado de ropa hecha a base de cáñamo continúe creciendo a nivel nacional y en países europeos donde la producción de prendas ecológicas cada vez toma más fuerza.



Según el último informe de Data Bridge, se espera que el mercado mundial de productos con base de cáñamo crezca un 49,9 por ciento entre 2021 y 2028, y para esto resulta fundamental el aporte que realizan empresas con manufacturas limpias.



En la actualidad marcas colombianas de moda sostenible como Stardog Loungewear, se unen al mercado internacional y exportan prendas hechas con cáñamo a importantes tiendas de venta como la marca estadounidense Macy’s.



Para Carlos Martínez, dueño de Cannabis Nature Fashion, esto demuestra el gran potencial que tiene el mercado textil con cáñamo.



“Si el Gobierno Nacional implementara el uso industrial del cáñamo sería una gran fuente económica para el Cauca y otros departamentos que sufren del estigma de la siembra de ‘cultivos ilícitos’. Si se aprobara podríamos seguir expandiendo el mercado para producir otros productos”, concluye el empresario.

Si usted desea apoyar la empresa de moda ecológica Cannabis Nature Fashion, puede consultar su catálogo oficial a través de su cuenta de Instagram @cannabsnaturalfashion, o comunicarse al número de Whatsapp 314 4115077.

DIEGO LOZANO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a: lozdie@eltiempo.com