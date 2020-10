Lo que debe saber sobre el pico y placa en la Autopista Sur

Finalmente, Soacha tendrá su primera jornada de pico y placa en la autopista Sur. Desde principios de año, Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del municipio, había planteado esta estrategia para dar un respiro a los soachunos, que cada puente festivo debían enfrentarse al colapso de la autopista. Aunque el decreto se había firmado en marzo, no se pudo ejecutar el primer piloto por el inicio de la cuarentena.



Este lunes festivo 12 de octubre, siete meses después, el pico y placa por la autopista tendrá su prueba de fuego. EL TIEMPO habló con el alcalde sobre la medida.

(Le puede interesar: 10 planes para hacer en Bogotá este puente festivo)

Recordemos primero cómo va a funcionar...

El pico y placa solo se aplica en lunes festivos en la autopista Sur, sentido Girardot-Bogotá, en el perímetro urbano de Soacha. Este es el primero, entonces va a ser pedagógico. No vamos a poner comparendos ni a inmovilizar, solo desviaremos el tráfico hacia Mondoñedo. Estamos con las mismas reglas:



De las 00:00 hasta las 12 m., hay ingreso libre.



De 12 m. a 4 p.m., entran solo carros particulares que terminen en placa par.



De 4 p. m. a 8 p.m., entran solo carros particulares que terminen en placa impar.



Después de las 8 p. m. se libera el ingreso.

Pero en el siguiente festivo habría sanciones.

Sí, después de este puente la gente tiene que enterarse de que hay esa restricción.

¿Con qué personal cuentan para hacer el control?

Tenemos los 40 GPS y 40 policías de tránsito, y con ellos vamos a revisar. Vamos a tener tres puntos de información sobre el desvío a Mondoñedo, sobre la entrada a Sibaté y en la zona cercana a Maiporé.

En marzo hablamos de posibles desvíos por el interior de Soacha, ¿sigue existiendo esa opción?

Este fin de semana solo está la opción de Mondoñedo hasta Mosquera. Pero el 15 de octubre queda habilitada la avenida San Marón, y esa sería una nueva alternativa: desviar por Mondoñedo, tomar la avenida Indumil y luego la San Marón hasta llegar a la avenida Ciudad de Cali para seguir a Bosa.



Este mes tendremos la San Marón lista, ya la pavimenté, pero me falta un tema de señalización. En general, esos 1,5 kilómetros serán una conexión clave para no utilizar la autopista Sur.

Ya para esta vez, ¿usted habló con el alcalde de Mosquera y los alcaldes de Sabana Occidente? Porque el tráfico se les va para allá...

No he tenido el tiempo de dialogar con ellos sobre el tema. Ya hablé con el secretario de Movilidad de Cundinamarca para decirle que la disposición no ha cambiado con respecto a marzo.

(Además: ¿Hay cambios en el pico y placa para octubre en Bogotá?)

¿Por qué el pico y placa?

Estaba funcionando muy mal el plan retorno. Aquí las autoridades ni agilizaban la autopista, pero sí terminaban colapsando toda la ciudad. Ya había muchísima molestia de la sociedad civil. Y yo veía cómo la Policía se adueñaba de la autopista Sur, sin importar que la gente de Soacha se demorase tres o cuatro horas para pasar de la comuna 2 a San Mateo.



Entonces Soacha se convierte en la ciudad del eterno trancón. De lunes a viernes tenemos el tráfico de las tractomulas, todo mundo queriendo llegar a Bogotá a trabajar; y el fin de semana, que debería ser el alivio, nos encontramos el atasco de la gente que quiere ir a Girardot, a pasear fuera de Bogotá, por la autopista Sur. Lo único que pretendemos es que haya justicia y equidad entre los habitantes de la ciudad que se quieren quedar y las personas que tienen el derecho a salir. Pero tenemos que organizarnos. No es posible que se vea sacrificada la comunidad de Soacha por las operaciones éxodo y retorno.

Juan Carlos Saldarriaga, Alcalde de Soacha. Foto: Cortesía Alcaldía de Soacha

¿Cómo les ha ido en los anteriores fines de semana? ¿La semana de receso los afectó también?

Hemos tenido bloqueada la Autopista Sur todos los domingos, han sido tres fines de semana caóticos: cierran los cruces, inhabilitan los semáforos... Hay bastantes inconvenientes porque el comandante de la Policía de Tránsito tiene la orden estricta de que no me use ni me invada los carriles de TransMilenio. Pero él lo sigue haciendo. TransMilenio es el sistema de transporte masivo que se debe respetar y no voy a permitir que se invada.

¿Cuántos vehículos esperan para este fin de semana?

En un puente festivo se movían cerca de 300.000 vehículos. Pero yo creo que esta medida va a motivar que muchas personas regresen desde el domingo. Este sábado, además, estaremos midiendo cuál es el comportamiento de salida de vehículos con el fin de poder evaluar si el pico y placa lo ponemos en los planes éxodo los sábados (en el sentido Bogotá-Girardot), además del pico y placa para los planes retorno los lunes festivos.Estoy convencido de que esta medida va a ser un éxito y de que debe ser una medida que debería tomar Cundinamarca para el resto de salidas.

Para seguir leyendo:

- ¿Covid-19 se transmite en piscinas y el mar? ¿Qué restricciones hay?



- Mejores sitios para ‘glamping’ (y a precios razonables) en Colombia