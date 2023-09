La Alcaldía Local de Engativá te invita a sumergirte en dos emocionantes jornadas de música y cultura durante el fin de semana del 2 y 3 de septiembre. Los festivales anuales Rock X y Hip Hop, que han sido una tradición en la localidad durante 15 años, están de regreso para celebrar y fomentar el talento local en un ambiente vibrante y diverso.



(Le puede interesar: Se acerca la edición número 14 del Oktoberfest en Bogotá, conozca los detalles).

El próximo sábado a partir de las 10:00 a.m., la Plazoleta del Acueducto en la intersección de la calle 80 con cra. 68 será el epicentro del Festival de Rock X de Engativá. La jornada contará con la participación de diez bandas locales, cada una presentando su propio estilo y energía en el escenario. Pero eso no es todo: la emocionante programación incluye la actuación especial de dos invitados destacados, 1280 Almas y Royal Proyect. La música resonará en cada rincón mientras celebramos la diversidad musical de la localidad.



La cultura del Hip Hop tomará la batuta el domingo a partir de las 8:00 a.m. en el mismo lugar, la Plazoleta del Acueducto. Este espacio se convertirá en un crisol de expresiones artísticas, reuniendo a más de 40 artistas en diversas disciplinas de la cultura Hip Hop. Desde DJs que hacen vibrar los beats hasta maestros del rap, pasando por talentosos grafiteros y apasionados del BreakDance, la diversidad y creatividad estarán en pleno apogeo. El evento también contará con la participación especial de dos artistas invitados de renombre, Clan Hueso Duro y Danay Suárez.



(Le puede interesar: Recomendaciones de movilidad si va a asistir al Tsunami Vallenato en el Coliseo MedPlus).

Facebook Twitter Linkedin

Festivales de Rock X y Hip Hop de Engativá este fin de semana. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Detalles del evento

Los emocionantes festivales están programados para el sábado 2 de septiembre, conocido como Rock X, y el domingo 3 de septiembre, que albergará el evento de Hip Hop. Ambos días comenzarán a las 10:00 a.m. en la Plazoleta del Acueducto, ubicada en la calle 80 con cra. 68, gracias a la organización de la Alcaldía Local de Engativá.

Facebook Twitter Linkedin

Festivales de Rock X y Hip Hop de Engativá este fin de semana. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Más noticias

Capturan a tres personas que ‘cocinaban’ drogas sintéticas en casas de barrio

Llega 'Disney On Ice' a Bogotá, conozca los detalles de este exclusivo show

La leyenda del sacerdote que maldijo a Bogotá con un terremoto que aún no ha ocurrido

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.