El Festival Periferia, que se realiza junto a Idartes, compila arte urbano, muralismo, graffiti, música, talleres, conversatorios, en torno al arte gráfico y a la movida underground y contracultural de la ciudad de Bogotá. Habrá muchas actividades para programarse. En la sexta edición de este, los protagonistas se tomará el centro de Bogotá hasta el próximo 12 de agosto, de este año.

En esta ocasión Periferia se realiza con el apoyo de IDARTES quien hará parte de la gestión logística y Cultural del Festival. Como lo afirman sus organizadores, este es un festival incluyente y es un espacio para el arte y la cultura, donde se traen diversas actividades y espacios de manifestación que convergen en las artes gráficas.



Con intervenciones de murales de pequeño y gran formato en el corredor de calle 26, desde la altura del barrio La Estrella, (calle 26 con carrera 24) hasta el centro Internacional (en la calle 26 con carrera 7ma), el Festival Periferia hace un llamado a la memoria colectiva a través de la obra de exponentes internacionales de las artes gráficas como Said Doknis, desde México y artistas nacionales como Nandy Mondragón desde la ciudad de Cali. También participarán artistas locales en la intervención de estos murales.

Artistas de la escena musical contracultural y emergente también participarán de la programación del festival: Rattus Rattus, Lupus, Desarme Rock Social, entre otros, los conciertos se llevarán a cabo en la plazoleta del Parque de la Independencia el 12 de agosto de 2 a 7 p.m., y también habrá una feria de Emprendimiento en la plazoleta del Bicentenario.



Además de los eventos, el Festival Periferia, en su sexta edición, tiene como tema la amnesia colectiva y en este sentido, organiza conversatorios sobre muralismo, procesos culturales, entre otros, que se realizarán en el Centro de Memoria y en la Universidad Nacional. Por otro lado, habrá talleres de danza inclusiva y animación para los amantes del diseño, el arte y el arte urbano.



Consulté toda la programación y siga la cuenta para inscribirte en los eventos y talleres:



https://www.instagram.com/festivalperiferia/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

Programación:

VI FESTIVAL PERIFERIA: AMNESIA

AGOSTO 3 al 12

CORREDOR CALLE 26



Intervención mural

Saidokins (México)

Nandy Mondragón (Cali)

Tonra (Convocatoria distrital)

Orfanato (Bogotá)

Silda (convocatoria distrital)

Aneb (convocatoria distrital)

Latir (convocatoria distrital)

Real Arte Social (convocatoria distrital)

Fecha: 3 al 11 de agosto

Hora: 9:00 am – 5:00 pm

Lugar: Calle 26 entre carrera 20 A y 23 (frente al parque El Renacimiento)



Proyección Documentales

Heroínas de la Calle – Sreet Heroins

Los podridos 80

Fecha: 4 de agosto

Hora: 4:00 – 8:00 pm

Lugar: Auditorio Museo Nacional (Cra 7 # 28 – 66)



Video Mapping

María Arteaga

Ruben Romero

Guache

Fecha: 4 de agosto

Hora: 8:00 – 10:00 pm

Lugar: Fachada Museo Nacional (Cra 7 # 28 – 66)



Intervención Mural

7 artistas (convocatoria distrital)

7 talleres impresión análoga (convocatoria distrital)

Fecha: 6 y 7 de agosto

Hora: 8:00 am – 2:00 pm

Lugar: Conectante Calle 26 con Carrera 7



Taller de Danza Inclusiva

David Bernal

Fecha: 10 de agosto

Hora: 4:00 – 6:00 pm

Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Cra 19 B # 24 – 86)



Conversatorio Musical

Naturaleza Suprema

Roll The Voice

Desarme Rock Social

Lupus

Rattus Rattus

Fecha: 10 de agosto

Hora: 4:00 – 6:00 pm

Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Cra 19 B # 24 – 86)



Clínica Marketing y Booking en la Música

Camilo Muñoz (Perpetual Warfare)

Fecha: 10 de agosto

Hora: 6:00 – 8:00 pm

Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Cra 19 B # 24 – 86)



Laboratorio Gráfico Animación Yugo Transmedia

Nocroma

Fecha: 11 de agosto

Hora: 2:00 – 8:00 pm

Lugar: Universidad Nacional (Edificio de Artes Salón XXXX)



Taller de Animación Más que Bípedo

Semillero Ilustranima Universidad Nacional

Fecha: 11 de agosto

Hora: 2:00 – 6:00 pm

Lugar: Universidad Nacional (Edificio de Artes Salón XXXXX)



Conversatorio Animación

Carlos Gómez (Proyecto Transmedia Yugo)

Wilson Borja (profesor Universidad Nacional)

Fecha: 11 de agosto

Hora: 4:00 – 5:00 pm

Lugar: Universidad Nacional Edificio de Artes Auditorio 105



Conversatorio Muralismo

Saidokins (México)

Nandy Mondragón (Cali)

Tonra (Convocatoria distrital)

Orfanato (Bogotá)

Silda (convocatoria distrital)

Aneb (convocatoria distrital)

Latir (convocatoria distrital)

Real Arte Social (convocatoria distrital)

Luscus (moderador)

Fecha: 11 de agosto

Hora: 6:00 – 8:00 pm

Lugar: Universidad Nacional Edificio de Artes Auditorio 105



Concierto de cierre

Naturaleza Suprema

Roll The Voice

Desarme Rock Social

Lupus

Rattus Rattus

Fecha: 12 de agosto

Hora: 2:00 – 7:00 pm

Lugar: Plazoleta Eventos Parque La Independencia



Feria de Emprendimientos

Talleres de gráfica

Fecha: 12 de agosto

Hora: 1:00 – 7:00 pm

Lugar: Parque Bicentenario Carrera 7 Calle 26



Jornada de Intercambio de Gráfica

Fecha: 12 de agosto

Hora: 1:00 – 7:00 pm

Lugar: Parques La Independencia y Bicentenario Carrera 7 Calle 26





Taller de Máscaras para Niñas y Niños

Tridilab

Fecha: 12 de agosto

Hora: 11:00 am – 2:00 pm

Lugar: Parque Bicentenario Carrera 7 Calle 26

