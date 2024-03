Festival Estéreo Picnic se transmitirá en vivo los cuatro días: así podrá verlo

Los amantes del Festival Estéreo Picnic que no pueden asistir este año o no estarán en el Simón Bolívar durante todos los cuatro días del evento podrán verlo en vivo a través del Canal Capital.

La transmisión será a partir de las tres de la tarde y durará 8 horas, en la señal abierta de Canal Capital, la página web canalcapital.gov.co, el canal de YouTube y su página de Facebook.

"En Capital seremos tu mejor aliado para mejorar y facilitar tu experiencia tanto si eres asistente presencial al Festival como si lo vas a seguir por señal abierta página web o plataformas digitales, llevándote toda la información que debes conocer de cara a uno de los festivales musicales más importantes de América Latina", agregó el medio de comunicación.

Quienes disfruten del festival de manera online también podrán participar en todas las redes sociales a través de los numerales #FEPporCapital, #EnModoFestival #BogotáEnModoFestival y #CapitalEnModoFestival.

“La transmisión del Estéreo Picnic marca un hito en la historia de Capital. El canal se inaugura este año como el canal oficial de los festivales de Bogotá. Llegarle a la ciudadanía con una muestra significativa de este festival es muy valioso", dijo Adriana González Hassig, productora editorial de la transmisión.

OFICIAL 🚨: El #FEP2024 será transmitido por Canal Capital en televisión y también en su página web https://t.co/BlFKp4SrKa 👀pic.twitter.com/IHS5KlSKkC — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 16, 2024

Y agregó que “este es un cartel que no hemos visto en las pantallas de Capital, son apuestas orientadas al gusto masivo del público, donde además del cartel internacional brillan las propuestas nacionales más importantes del momento”.

Con el lema ‘El presente está cada vez más cerca’, el Estéreo Picnic 2024 incluye a artistas internacionales como Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, M.I.A, Nicki Nicole, Kings of Leon, The Offspring, Grupo Frontera, Phoenix y Arca, y nacionales como Proyecto Uno, Feid, Afro Legends, Sa!koro, Verraco y Fruko y sus Tesos, Buha 2030, entre muchos otros.

Para la capital colombiana, esta es una gran oportunidad de convertirse en la sede de eventos de talla mundial, aspecto que va ligado a la generación de empleo, a la dinamización de la economía local, y a la oferta de goce y disfrute para sus habitantes, así como para los extranjeros que deciden ver sus agrupaciones favoritas en el país.

Rutas especiales de TransMilenio por el Estéreo Picnic

La empresa TransMilenio, con el propósito de facilitar la movilidad de los asistentes, contará con tres rutas zonales adicionales que prestarán su servicio entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, saliendo de la Carrera 60 entre el Parque y la Biblioteca Virgilio Barco, con las siguientes rutas:

- Parque Simón Bolívar, Av 68, CL 100, Cra 15, llegada a Unicentro. Paradas en: C.C. Metrópolis, C.C. Floresta, C.C. Iserra, Olímpica CL100 y C.C. Unicentro

- Parque Simón Bolívar, CL 63 hacia el oriente, Avenida NQS y Cr 28 al sur, CL 26, llegada al sector Aguas. Paradas en: Parque de los Novios, Estadio El Campin, Cr 28 con CL 32 - Concejo de Bogotá, Carrera 3 Aguas.

- Parque Simón Bolívar, Carrera 50, Av. Esperanza, Av. Boyacá al sur, llegada al C.C. Multiplaza (Av. Boyacá con Calle 13) Paradas en: Gran Estación Esfera, Maloka, Tres Elefantes, C.C. Multiplaza.

Adicionalmente, a partir de las 3 de la mañana y hasta el inicio de operaciones habitual del componente troncal, estará habilitada una ruta troncal que saldrá de las estaciones CAN y Salitre El Greco, tomará la NQS hasta llegar al Portal del Norte.

La principal recomendación a los asistentes es tener recargada la tarjeta TuLlave para que el acceso a los buses dispuestos en estas rutas sea más ágil y así se eviten aglomeraciones; además, en el Parque Simón Bolívar estará una van de recarga y personalización durante el desarrollo del Festival.

