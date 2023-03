El Estéreo Pícnic, uno de los festivales de música más esperados por los bogotanos y colombianos, durante los cuatro días de su décimosegunda edición, la cual se llevó a cabo en el Campo de Golf Briceño 18, generó un caos vehicular insoportable en la sabana de Bogotá, pero, además, incertidumbre en sus asistentes porque se presentaron situaciones de inseguridad.



Decenas de asistentes denunciaron por medio de sus redes sociales que para llegar y salir de Briceño les tomó entre tres y cuatro horas, por lo que a muchos les tocó ver el amanecer en un bus ya que la autopista Norte estuvo bastante colapsada.



Uno de los días más críticos fue el sábado 25 de marzo, en horas de la mañana, ya que cientos de asistentes estaban buscando la manera de retornar a sus hogares cuando el evento terminó.



“SOS Policía de Tránsito, que desastre a la salida del FEP, ¡llevamos dos horas en el mismo lugar sin movernos! vía Briceño”, publicó en Twitter una de las asistentes al evento.



SOS @TransitoPolicia que desastre el apoyo a la salida del FEP llevamos 2 horas en el mismo lugar sin movernos !vía principal Briceño — Ma.Carolina Carmona (@Mariaccarmona) March 26, 2023

Sin embargo, los asistentes al Estéreo Pícnic no fueron los únicos que se quejaron del caos vehicular, pues según se conoció se desató una desdicha colectiva entre varios comerciantes de la región debido a que tuvieron dificultad para transportar sus productos por el colapso vial.



Incluso, internautas denunciaron que la vía Bogotá-Tunja estuvo paralizada durante más de tres horas, por lo que cientos de ciudadanos y vehículos ajenos al festival que a esa hora estaban trabajando o iban de camino a su trabajo se vieron afectados.

Entre 2am y las 5am de hoy, la vía Bogotá-Tunja en ambos sentidos estuvo paralizada. Organizadores del #ESTEREOPICNIC2023 no evitaron el caos y afectaron miles de personas y vehículos ajenas al festival que trabajan a esas horas. Tráfico paralizado durante 3 horas.

(Video 4:15am) pic.twitter.com/yvGueI8Vz8 — norbeyquevedo (@norbeyquevedo) March 25, 2023

"Los camiones que traen mercancías y productos pasaron de demorarse máximo dos horas y media a hasta cinco y seis horas porque hay un trancón terrible saliendo de Bogotá”, dijo un comerciante de Briceño.

Hubo trancones de más de tres horas. Foto: César Melgarejo | El Tiempo

Ante esta situación, Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca, denunció que este problema se generó porque los organizadores del evento tuvieron una actitud negativa y los sacaron a la fuerza.



“Ayer estuvimos en el puesto de mando unificado (PMU) en temas de movilidad, que ya es constante con base en los grandes eventos que se están realizando en Cundinamarca. Desafortunadamente, no tuvimos la posibilidad de hablar con los organizadores del evento, en las casi tres horas que estuvimos en el sector, pues nos fue negada la entrada a la Secretaría de Movilidad al evento para poder articular acciones que pudieran mitigar un poco la situación que hoy se está denunciando”, aseguró Godoy.



Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, le dijo a EL TIEMPO que sin importar el lugar donde se realice, los trancones cada vez que se hace el Estéreo Pícnic son repetitivos.



“Desafortunadamente, los promotores de este evento no incorporan un plan de gestión del tráfico y dejan está responsabilidad al distrito o al departamento solamente. Los empresarios de Estéreo Pícnic deben pensar en lugares con acceso, rutas de evacuación en caso de emergencias, buses que lleven a los participantes, sitios cercanos al sistema de transporte público o convenio con el tren de la Sabana”, indicó Rojas.



Y agregó que los costos del trancón deberían asignarlos a los promotores del evento.



Otra situación incómoda que tuvieron que vivir los asistentes fue un asunto de inseguridad, puesto que varias personas denunciaron que hubo atracos con cuchillo durante el jueves, viernes y sábado.

Ayer atracadores en el FEP, una gallada de ratas, someten a sus víctimas y las despojan de sus pertenencias. Uno pagar tanto, para que lo atraquen. No jodas. — Juliana Palacio (@julipalacioc) March 25, 2023

Ante esto, ayer en la mañana, la coronel Gelga Buitrago Martínez, coordinadora de Policía de la región Sabana y una de las encargadas de los operativos ejecutados en el festival, informó que incautaron más de 100 botellas de alcohol adulterado, recuperaron más de 50 celulares robados a los asistentes, capturaron a tres personas por hurto y expulsaron a 12 personas por mal comportamiento.



En el momento, no se conoce si los sujetos que ingresaron al evento para delinquir eran personas infiltradas o que habían comprado la boleta.



A pesar de los inconvenientes presentados durante los cuatro días de festival, la ciudadanía no descarta que este evento es una oportunidad para potencializar la región y para que la economía local pueda prosperar, ya que son varias las personas que llegan buscando restaurantes, hoteles y parqueaderos. Aun así, resulta necesario que para próximos eventos se pueda desarrollar un mejor plan estratégico que no afecte sujetos ajenos al festival.

