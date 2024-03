Festival Estéreo Picnic 2024: estos son los cierres y desvíos cerca al Simón Bolívar

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó cuáles serán los cierres y desvíos por la realización del festival Estéreo Picnic, el evento que se desarrollará del jueves 21 al domingo 24 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicado entre la calle 53 y La Esmeralda. El vocero de la medida fue el subsecretario de Gestión de la Movilidad, John González.

Desde hoy habrá algunos cierres viales permanentes en la carrera 60, en sus dos calzadas, entre la calle 53 y la calle 63, y en la calle 63, en su costado Sur, sentido occidente- oriente, entre la carrera 60 y la carrera 68. Estos se inician este miércoles 20 de marzo a las 2 p. m. y finalizan el lunes 25 del mismo mes.

A quienes se movilizan por esta zona de la ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad informa que la Avenida Calle 26, la Avenida Carrera 68, la calle 63 sentido oriente - occidente, la calle 53 y la avenida carrera 50 se pueden tomar como vías alternas.

Para este festival estarán en vía 113 uniformados a diario entre Agentes civiles, Grupo Guía y Policía de Tránsito, regulando la movilidad de esta zona. Adicionalmente, 25 grúas estarán disponibles para controlar el mal parqueo.

Adicionalmente, con el fin de minimizar el impacto en la movilidad en los barrios Quirinal, Pablo VI, Salitre Greco, Esmeralda, Bosque Popular y Modelo Popular habrá presencia permanente de los grupos especializados en vía. La entidad hace un llamado a la ciudadanía para que acate las recomendaciones de los uniformados que están en calle entregando información.

Transporte público

El Sistema prestará servicio en su horario habitual para facilitar la llegada de los asistentes al parque y para facilitar la salida, quienes estén presentes en el festival contarán con tres rutas zonales adicionales que prestarán su servicio entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, saliendo de la carrera 60 entre el Parque y la Biblioteca Virgilio Barco, con las siguientes rutas:

Parque Simón Bolívar, avenida 68, calle 100, carrera 15, llegada a Unicentro.

Paradas en: centro comercial Metrópolis, centro comercial Floresta, centro comercial Iserra, Olímpica calle 100 y centro comercial Unicentro.

Parque Simón Bolívar, calle 63 hacia el oriente, avenida NQS y carrera 28 al sur, calle 26, llegada al sector Aguas

Paradas en: Parque de los Novios, Estadio El Campin, carrera 28 con calle 32 - Concejo de Bogotá, carrera 3 Aguas.

Parque Simón Bolívar, carrera 50, avenida Esperanza, avenida Boyacá al sur, llegada al centro comercial Multiplaza en la avenida Boyacá con calle 13.

Paradas en: Gran Estación, Esfera, Maloka, Tres Elefantes y centro comercial Multiplaza.

Adicionalmente, a partir de las 3 de la mañana y hasta el inicio de operaciones habitual del componente troncal, estará habilitada una ruta troncal que saldrá de las estaciones CAN y Salitre El Greco, tomará la NQS hasta llegar al Portal del Norte.

Desvíos autorizados:

• Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 60 deberán tomar la Av. Calle 63 al occidente – Av. Carrera 68 al sur.

• Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 63 - Av. Carrera 60 al sur – Av. calle 26 al occidente; deberán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Occidente o Av. Carrera 70 al sur y Av. Calle 26 al Occidente.

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y desean tomar la Av. Calle 63 al Oriente deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Los usuarios que circulan en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63 deberán tomar la Av. Carrera 68 al norte – Calle 67 al Oriente – Av. Carrera 60 al norte – Av. Calle 68 al oriente.

Los usuarios que circulan en sentido Sur - Norte por la Av. Carrera 68 y desear tomar la Av. Calle 63 al Oriente; deberán tomar la Av. Calle 53 al Oriente.

Salud

La Secretaría Distrital de Salud ha dispuesto un plan para acompañar a las más de 160.000 personas, que tienen previsto asistir a este festival musical. La atención va desde los primeros auxilios, para brindar asistencia, hasta la disposición de seis ambulancias, que se ubicarán dentro del parque para transporte asistencial medical izado en sitios estratégico.

Adicionalmente, habrá acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía local y las Subredes Integradas de Servicios de Salud, se llevarán a cabo acciones de inspección, vigilancia y control para identificar los principales riesgos sanitarios.

Terminal de transporte anuncia soluciones de movilidad:

La Terminal de Transporte de Bogotá tendrá disponible todas las soluciones de movilidad para que los asistentes disfruten la actividad con tranquilidad y comodidad.

“Se acerca el inicio del Festival Estéreo Picnic FEP y en La Terminal de Transporte de Bogotá estamos preparados con todas nuestras soluciones de movilidad para colaborar con la movilidad de los miles de asistentes que disfrutarán del festival y de todas las actividades que ofrece nuestra ciudad”, señala Ana María Zambrano Duque, gerente Terminal de Transporte de Bogotá.

En las Zonas de Parqueo Pago la Terminal de Transporte tendrá 183 cupos de

estacionamiento distribuidos de la siguiente manera:

• 62 cupos en Pablo VI segundo sector, disponibles sobre la calle 57, entre carrera 57

y AV. La Esperanza; igualmente sobre la carrera 57, entre calles 53 y 57.

• En el sector de La Esmeralda la oferta es de 121 cupos sobre la calle 44, entre carrera

50 y AV. La Esperanza.

El horario es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., con servicio extendido por el evento hasta las 6:00 a.m. La tarifa regular fracción de 10 minutos carro es de $1.100 y moto $700; para el evento se estableció una tarifa plena de $ 43.800 que cubrirá el periodo de 4:00 p.m. a 6:00 a.m.

El usuario podrá escoger entre pagar por fracciones de 10 minutos o solicitar la tarifa plena al facilitador en caso de que lo prefiera. La tarifa plena se podrá solicitar después de las 4:00 p.m.

La Terminal de Transporte tendrá ubicado dos puntos móviles de atención al usuario, el

primero en el sector de Pablo VI y el segundo en el sector de la Esmeralda. En estos puntos, el usuario podrá solucionar cualquier inconveniente. Así mismo, se encuentrán habilitados los canales de WhatsApp 305 9393333, y la línea de servicio al cliente 601 4233630 de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. y los sábados hasta las 4:00 p.m., así como el correo electrónico zonadeparqueopago@terminaldetransporte.gov.co

Parqueaderos fuera de vía

En cuanto al parqueo fuera de vía, la Terminal de Transporte de Bogotá tendrá disponible 482 cupos en los siguientes parqueaderos:

• Parqueadero frente al Módulo 5 (morado) de la Terminal Salitre:

216 cupos disponibles

Calle 22c No.68F-34

Horario 24 horas

• Parqueadero frente al Módulo 1 (amarillo) de la Terminal Salitre:

266 cupos disponibles

Diagonal 23 A No. 69-53

Horario 24 horas

Los usuarios que adquieran su estacionamiento a través de la página RedParking, contarán con una ruta circular que los transportará entre los parqueaderos y el parque Simón Bolívar.

90 empresas de transporte listas para conectar a los asistentes

La Terminal de Transporte de Bogotá y sus 90 empresas vinculadas a la operación están

listas para movilizar los miles de asistentes que participarán en el festival. Esta planeación incluye un completo plan logístico con 300 personas entre apoyo logístico, de salud, Policía Nacional y vigilancia privada, quienes garantizarán la tranquilidad y seguridad de los usuarios.

Los visitantes que ingresen a la ciudad por las Terminales de Transporte podrán disfrutar la variada oferta cultural:

Miércoles 27 de marzo:

• Presentación dueto Filarmónica de Bogotá – Terminal Salitre - 03:00 p.m.

• Presentación Batucada IDIPRON – Terminal Salitre - 04:00 p.m.

Adicionalmente, los viajeros pueden conocer la oferta cultural y gastronómica de Bogotá en nuestro punto de información turística ubicado en el módulo 5 de la Terminal de Transporte en la sede Salitre. Se recomienda a los usuarios planear su viaje con anterioridad comprando sus tiquetes en la página web www.terminaldetransporte.gov.co

¿Cómo funcionará Transmilenio?

La empresa Transmilenio se unió al Festival Estéreo Picnic para ofrecer alternativas de desplazamiento a los asistentes. El Sistema prestará servicio en su horario habitual para facilitar la llegada de los asistentes al parque y para facilitar la salida, quienes estén presentes en el festival contarán con tres rutas zonales adicionales que prestarán su servicio entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, saliendo de la AC 53 con KR 66A, con los siguientes recorridos:

Unicentro:

Salida en la calle 53 con carrera 66A. Paradas en: centro comercial Metrópolis, centro comercial La Floresta, centro comercial Iserra, Olímpica CL100 y centro comercial Unicentro.

Aguas:

Salida en la carrera 53 con carrera 66 A. Paradas: Parque de los Novios, Estadio El Campin, Concejo de Bogotá, Carrera 3 Aguas.

Multiplaza de la avenida Boyacá con calle 13.

Salida en la carrera 53 con carrera 66A. Paradas en: Gran Estación Esfera, Salitre Plaza, Tres Elefantes, C.C. Multiplaza.

Adicionalmente, a partir de las 3 de la mañana y hasta el inicio de operaciones habitual del componente troncal, estará habilitada una ruta troncal que saldrá de las estaciones CAN y Salitre El Greco, tomará la NQS hasta llegar al Portal del Norte.

La principal recomendación a los asistentes es tener recargada la tarjeta TuLlave para que el acceso a los buses dispuestos en estas rutas sea más ágil y así se eviten aglomeraciones; además, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, estará una van de recarga y personalización durante el desarrollo del Festival.

Hasta el momento, el Centro Comercial Gran Estación ha confirmado que tendrá habilitados sus parqueaderos 24 horas los cuatro días del FEP; así mismo los Centros Comerciales Iserra 100 y Metrópolis tendrá a disposición sus parqueaderos para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

Habrá transmisión

Del jueves 21 al domingo 24 de marzo después de las 3:00 p.m. los ciudadanos podrán disfrutar de los shows de los artistas favoritos en el FEP 2024 a través de las transmisiones en vivo por la página web: canalcapital.gov.co, su canal de YouTube y su página de Facebook.

También podrás participar en todas las redes sociales a través de los siguientes numerales:

#FEPporCapital #EnModoFestival #BogotáEnModoFestival #CapitalEnModoFestival.

Bajo el lema ‘El presente está cada vez más cerca’, el cartel del Estéreo Picnic 2024 incluye a artistas internacionales como Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, M.I.A, Nicki Nicole, Kings of Leon, The Offspring, Grupo Frontera, Phoenix y Arca, y nacionales como Proyecto Uno, Feid, Afro Legends, Sa!koro, Verraco y Fruko y sus Tesos, Buha 2030, entre muchos otros.

