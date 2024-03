Granizo, tormentas y lluvias en Bogotá: último reporte de Ideam para primer día del Festival Estéreo Picnic

Las lluvias volvieron a Bogotá. Para este mes de marzo, debido a la transición entre el fenómeno de El Niño y la temporada de precipitaciones, la ciudad tendrá jornadas 'pasadas por agua'. Esto coincide con el inicio del Festival Estéreo Picnic (FEP) que reunirá a miles de asistentes en el parque Simón Bolívar.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para este jueves 21 de marzo . Si usted estará en la calle o irá al FEP 2024, alístese.

En la ciudad han caído aguaceros fuertes en las últimas semanas. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

"Con las imágenes satelitales de hoy, básicamente, se observa gran parte de la región Andina con abundante nubosidad. Continúa el ingreso de humedad al centro del país, que va a favorecer lluvias importantes, y Bogotá posiblemente no va a ser la excepción", afirmó Daniel Useche, meteorólogo del Ideam, en diálogo con Citytv.

Según la autoridad meteorológica, "se prevén algunas lluvias para la tarde" que podrían estar acompañadas de "tormentas eléctricas y posiblemente granizo en algunas zonas", como había reseñado la sección de Vida de este diario.

El Ideam reiteró que son "comunes" dichas condiciones climatológicas por estos días de marzo: "Es un mes de transición de la temporada seca hacia la primera temporada lluviosa".

Imágenes satelitales que muestran nubosidad y lluvias en Bogotá. Foto:YouTube - EL TIEMPO

Se espera que las precipitaciones mermen el sábado en Bogotá. "Sin embargo, lo que es el jueves, viernes y domingo podríamos tener precipitaciones con mayor incidencia en las tardes", agregó Useche.

Pilas, ¿qué puede llevar al Festival Estéreo Picnic para cubrirse de la lluvia?

El FEP tendrá a más de 60 artistas entre el 21 y 24 de marzo. Serán cuatro días para presentaciones de distintos géneros, como Limp Bizkit, SZA, Thirty Seconds to Mars, Blessd, Placebo, Phoenix, Black Coffee, Four Tet, Feid, The Blaze, Sam Smith, Fruko y Sus Tesos y Blink 182.

En caso de que asista, recuerde que está prohibido el ingreso de sombrillas. Lo recomendable: escoja una buena chaqueta y adquiera un impermeable para disfrutar de los conciertos que, a partir del reporte del Ideam, no serán ajenos a las lluvias.

Festival Estéreo Picnic. Foto:Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Si hay tormentas eléctricas, esté muy atento a las recomendaciones del personal de logística para buscar un resguardo en el parque Simón Bolívar.

Puede monitorear en tiempo real las lluvias en la plataforma del Sistema de Alerta Bogotá (https://www.sire.gov.co/web/sab#), la cual le mostrará la intensidad de precipitaciones y los puntos exactos en el mapa.

