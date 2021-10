Festival incomodó en Quinta Camacho, pero promovió la reactivación

Durante un mes, algunos residentes del barrio Quinta Camacho, Chapinero, convivieron con una feria de emprendimiento y promoción artística que generó cierta molestia porque este sector, considerado residencial y de interés cultural, no está muy acostumbrado a la algarabía. Se trata de una zona de casas amplias habitadas en buena parte por personas de la tercera edad que entre semana esperan pasar noches tranquilas.



(Le puede interesar: En Funza, un festival de talla mundial)

“Con el paradójico eslogan promocional de ‘Festival de bienestar’, la firma Ambiente, Espacios y el propietario de un local ubicado en la calle 71 n.º 9-55 instalaron en el ‘idílico’ barrio Quinta Camacho un verdadero infierno en el que han condenado a vivir a los residentes del lugar”, manifestó un ciudadano en una comunicación enviada a este diario.



La denuncia tiene que ver, básicamente, con que durante el confinamiento por la pandemia se instaló una estructura de metal, de tres pisos, “alterando no solo la armonía arquitectónica del sector, sino poniendo fin a la ya mermada tranquilidad de los residentes que han dedicado años de su vida a conservar los rasgos característicos del lugar”.

(También: Estas son las ferias más importantes de Bogotá en el 2021)

Facebook Twitter Linkedin

Edificio Aurora, que tiene un enfoque de apoyo a emprendimientos que la han pasado mal durante la pandemia. Foto: Aurora Espacios

Desde el 9 de septiembre hasta el 9 de octubre, añadieron, una azotea a cielo abierto fue utilizada para conciertos de bandas de música en vivo y otros eventos con equipos de amplificación de sonido. Los toques fueron los miércoles y el volumen era ensordecedor. Los vecinos incluso tienen claros los días en los que pasó esto. “Fueron el 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 y 30 de septiembre y el 1.º, 2 y 5 de octubre. Y con terror, esperando que continúe indefinidamente”, añadieron.



“Quienes hacen los eventos le han dicho a la policía que tienen autorización de funcionamiento. Que tengan autorización de funcionamiento no quiere decir que tengan autorización de tener bandas en una azotea, con música amplificada a todo volumen y sin ningún tipo de aislamiento. Se trata de comportamientos que afectan, además del derecho a la intimidad y al descanso, y la sana convivencia enmarcado en la seguridad, la tranquilidad, la protección de ambiente y la salud pública”, concluyeron.

(Lea: Consumidores de droga, en aumento en Bogotá: nueva batalla tras la pandemia)

Que tengan autorización de funcionamiento no quiere decir que tengan autorización de tener bandas en una azotea. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO habló con Pedro Pablo Pineda, gerente y dueño del edificio donde se desarrolló el evento, y este respondió que el inmueble fue arrendado para que allí se realizara, durante un mes, una actividad de apoyo a emprendimientos artísticos, gastronómicos, entre otros, que la han pasado mal por la pandemia.



“Lo que hicimos fue que viendo la situación en la que estaba el país, y que ese sector estaba golpeado y afectado, me reuní con los socios y decidimos prestar el edificio para que muchos emprendimientos, muchos artistas y muchos músicos como que usaran el espacio, fue algo muy bonito”, contó sobre el evento que logró incomodar a algunos.

¿En qué consistió la feria?

Betty Flórez, directora del Aurora Espacios Conscientes, reconoció que varios residentes se incomodaron por el sonido de algunas jornadas, pero que esto solo ocurrió en momentos determinados y que nunca pasó de las 10 de la noche.



“En el tercer piso pusimos una carpa y ahí por eso es que hubo problemas principalmente los miércoles, porque teníamos un contenido así: martes, visual, proyecciones, documentales colombianos; luego, los miércoles era el día que había inconvenientes porque pusimos una tarima para artistas y se juntaban varios de distintas bandas como Aterciopelados, Fonseca, los músicos de Juanes, y entre todos tocaban. Cuando había batería es que había dos vecinos que se quejaban por el ruido”, aclaró Flórez.



Pero la inquietud de los ciudadanos no terminó con el fin de la feria. Ahora no saben a quién van a arrendar el edificio, y para qué tipo de actividades. Además, les inquieta la estructura de metal que, dicen, afecta la armonía urbana y residencial del sector. Para prevenir esto, presentaron una denuncia ante la alcaldía local de Chapinero, que ya está atenta a la queja y anunciaron que tomarán cartas en el asunto.

(Además: De plan: visite estos restaurantes al aire libre en Bogotá)

“Como fue un evento que ya pasó y no se avisó a tiempo para poder intervenir, recibimos la queja el 23 de septiembre y está en la lista donde tenemos que hacer operativos de Inspección, Vigilancia y Control. Hay un operativo programado para el lugar, hay que hacer verificación en sitio, se revisa documentos para ver si cumplen o no cumplen y a qué se debe esta estructura”, explicaron desde la alcaldía local.



Pedro Pablo Pineda, frente al reclamo de que su edificación atenta contra la identidad patrimonial del sector, se defendió. “Chapinero tiene unas casas de patrimonio. Sobre esa cuadra de la 71 hay más o menos siete que no son de patrimonio y entre esas es donde está el edificio Aurora, la propiedad a mano izquierda y la derecha, que hay un restaurante; esas tres propiedades no son patrimonio arquitectónico, y cuando uno construye lo hace ajustado a las normas, varían un poco los materiales, porque lo que uno usa son estructuras metálicas que son muy rápidas”, aclaró Pineda.

(Para seguir leyendo: ¿Por qué los jóvenes siguen sin conectar con la Alcaldía de Bogotá?)

Sobre lo que se viene para los próximos meses en este edificio, explicó que se arrendará para una emisora que tiene planeado desarrollar una iniciativa de apoyo a la industria creativa. De hecho, Pineda explicó que este edificio tiene un perfil social que seguirán apoyando. Brindando el espacio para que quienes lo requieran puedan usarlo con facilidades.



“Nos llamaron de una emisora porque se enteraron de lo que estamos haciendo, tienen un proyecto que es básicamente apoyar a esos artistas emergentes en escultura, fotografía, pintura, y nos dijeron que querían hacerlo allá, les arrendamos el espacio y ellos se encargan de hacer todo. De hecho, contamos con las normas de uso para hacer esa actividad y las que se han realizado”, concluyó.

ÓSCAR MURILLO

En Twiiter: @oscarmurillom

REDACCIÓN BOGOTÁ