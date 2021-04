Últimos días del Festival de Teatro y Circo: vea la programación

Quedan pocos días para que finalice el XVI Festival de Teatro y Circo de Bogotá, un festival con una completa programación de los mejores exponentes de ambas disciplinas en la capital.



A continuación, compartimos la programación virtual y gratuita para los días que quedan de festival:

Martes 20 de abril

Pa´ mis adentros



Hora. 2:00 p.m.

Grupo. Julio Ferro

Director. Julio Ferro

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





Tejido de memoria de un país desgarrado



Hora. 4:00 p.m.

Grupo. Independiente LAB de creación

Director. Sergio Felipe Hernández

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





Aquiles o el guerrillero



Hora. 4:30 p.m.

Grupo. Teatro Quimera

Director. Jorge Prada

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co

Miércoles 21 de abril

Macondo, el cuento que se llevó el viento



Hora. 2:00 p.m.

Grupo. Teatro Comunidad

Directores. Javier Montoya y Julio Cordero

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





Cabaret



Hora. 4:00 p.m.

Grupo. Artistas del proyecto Escena Plural Circo

Canal. fanpage Bogotá Teatral y Circense





Querer



Hora. 5:00 p.m.

Grupo. Compañía Balancing Dúo

Directores. Dúo José y Gaby

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co

Jueves 22 de abril

Dominó



Hora. 2:00 p.m.

Grupo. Centro García Márquez

Director. Sebastián Uribe

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





Lo inconfesable



Hora. 4:00 p.m.

Grupo. Teatro Tierra

Director. Juan Carlos Moyano

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





Ascuas y azufre

​

Hora. 5:00 p.m.

Grupo. Teatro Libre

Director. Diego Barragán

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co

Viernes 23 de abril

Soponcio



Hora. 10:30 a.m. a 12:30 p.m

Grupo. CICA

Directores. Fernando Nope

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





This is the end



Hora. 4:00 p.m.

Grupo. El Mar Esqueleto

Director. Santiago Lugo

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





La triste vida de Joaquín Florido

​

Hora. 4:30 p.m.

Grupo. Regia Colectivo

Directora. María Adelaida Palacio

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co

Sábado 24 de abril

Conversatorio. Diálogos entre el teatro y el audiovisual



Hora. 11:00 a.m.

Canal. http://bit.ly/DialogosTeatroFTCB

ID de reunión: 997 5158 0741 Código de acceso: 886046





Corazón de piedra

​

Hora. 4:00 p.m.

Grupo. Los Animistas

Director. Javier Gámez

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





La Recontra



Hora. 10:00 p.m.

Canal. http://bit.ly/FiestaFTCB

ID de reunión: 997 8795 2188

Código de acceso: 581534

Domingo 25 de abril

Rumba ambiental



Hora. 1:00 p.m.

Grupo. Teatrova

Director. Kadir Abdel Rahim

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





ORB – Es ahora o nunca

​

Hora. 2:00 p.m.

Grupo. Circo ORB

Directores. Juan Camilo Camacho Osorio y Camilo Alexander Martínez

Canal. www.bogotateatralycircense.gov.co





Ritual



Hora. 3:00 p.m.

Grupo. Artistas del proyecto Escena Plural Circo

Canal. fanpage Bogotá Teatral y Circense

BOGOTÁ