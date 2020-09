Festival de Música Sacra sale de las iglesias y llega a los barrios

Los conciertos del Festival de Música Sacra ya no se harán solo en iglesias y templos, sino que serán virtuales y se trasladarán a otros escenarios de los barrios de Bogotá.



En la edición de este año, dedicada a la 'Esperanza', habrà conciertos en la Plaza de Mercado de la Concordia, en la planta de tratamiento de Vitelma en San Cristóbal y en los Columbarios del Cementerio Central.



Todas las intervenciones serán transmitidas en Canal Capital y en las redes sociales del Festival de Música Sacra y en las del Instituto de Patrimonio Cultural (IDPC), que apoya el evento.

(Le puede interesar: ‘Quiero que me canten un alabao cuando muera, pero vivo en Bogotá’)

"La sacralidad trasciende los templos convencionales y los dogmas religiosos, cada vez lo entendemos mejor. ¿Por qué habría de limitarse a ellos, si la divinidad se expresa en cada detalle de la creación? ¿Por qué no considerar sagrado el alimento, que ha sido cultivado, nos mantiene vivos y podemos encontrar en una plaza de mercado, o el agua que llega a nuestro grifo, por medio de un sistema que lo conecta con una planta de tratamiento? ¿Cómo no conmoverse con la diversidad de matices sonoros de una sinfonía o con los cantos fúnebres que evocan el duelo por aquellos que ya no están entre nosotros?", manifestó el IDPC en un comunicado.

Los conciertos

Cantos fúnebres del pacífico colombiano grupo Echembelek desde los Columbarios del Cementerio Central



"El grupo Echembelek compartirá manifestaciones fúnebres particulares de las comunidades afrocolombianas del Pacífico sur colombiano: los alabaos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, que fueron incluidos en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2015. Los alabados son cantos de rituales del propio pueblo negro que permiten a los adultos el paso de su alma hacia la eternidad. El conocimiento de estos cantos se ha mantenido de generación en generación gracias a la tradición oral", explica el IDPC.



Fecha: 24 de septiembre



Hora: 9:00 p.m. (transmisión)



(Además: Los Columbarios ahora son Bien de Interés Cultural de Bogotá)





Quinteto de bronces Nueva Filarmonía en la Plaza de Mercado de La Concordia:



"Quinteto de Bronces hace parte de la Orquesta Nueva Filarmonía, fundada por el director colombiano Ricardo Jaramillo. En el 2019 la orquesta recibió el reconocimiento de Mejor Álbum de Música Clásica en los Latin GRAMMYs 2019. El quinteto de Bronces tuvo su primera presentación en 2018 en el Museo Nacional y en los últimos años ha estado en contacto con estudiantes de composición del Departamento de Música de la Universidad Javeriana", dice el IDPC.



Fecha: 26 de septiembre



Hora: 9:00 p.m. (transmisión)





Músicas ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta, Mucho Indio desde el Museo Santa Clara



"En los quince años que lleva Teto Ocampo, director de Mucho Indio, trabajando con la música indígena, diez han estado dedicados, casi exclusivamente, a la música arhuaca y especialmente a la música de charu, flauta de carrizo arhuaca, cuya embocadura es igual a la de la flauta ney, que es la flauta de Oriente medio y uno de los instrumentos sufíes más importantes. Es imposible tocar música de charu y no entrar en contacto con la sabiduría espiritual de los mamos de la Sierra Nevada. Estas melodías son invocaciones a los espíritus y son músicas muy sagradas. De entre las más sagradas hemos escogido estas: el canto a la semilla (zamajuna), la danza del mochilero (jwrw), la danza del león (gwia jina) y el pagamento a la rana que anuncia la llegada de la temporada de lluvia (winsi)", explica el IDPC en el comunicado



Fecha: 27 de septiembre



Hora: 9:00 p.m. (transmisión)







Cantos bizantinos, ortodoxos y Rusos desde la Planta de Tratamiento de Vitelma



"Este concierto, será un recorrido por los cantos ortodoxos rusos de diferentes épocas y compositores: Kherubimskaya piesn (Canto de los Querubines) – Canto ortodoxo ruso (s. XVI), Agni Parthene (Oh Virgen pura) – Himno ortodoxo griego (s. XIX), Saviet prieviechni (La Anunciación) – Canto ortodoxo ruso / Pavel Chesnakov (1877-1944) - Otche Nash (Padre Nuestro) – Canto ortodoxo ruso / Anatoly Yeletskikh (1949-2006). Elizabeth realizó sus estudios musicales en Colombia y Rusia. Ha actuado como solista en Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, Omsk, Petrozavodsk, Niagan, Cheliabinsk, Perm, entre otros", dice el IDPC.



Fecha: 1 de octubre



Hora: 9:00 p.m. (transmisión)



BOGOTÁ