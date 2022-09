Entre césped, árboles y un parque canino, los perros corrían, jugaban o caminaban en aquella guardería que había sido inaugurada con el fin de incluir a quienes también hacen parte de las familias: las mascotas.



Esto, en el marco del Festival de la Familia del Club Social de Oficiales de la Policía Nacional (Cesof), que se realizó los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2022, y que significó el regreso de actividades con las familias de los afiliados tras la larga pausa que representó la pandemia durante dos años.

Liz Cuadros, teniente coronel y administradora de Cesof, dijo que la idea nació porque “la gente, por ejemplo, iba al gimnasio y dejaba al perrito en el carro o venían a comer y no estaba permitido el ingreso de las mascotas, cuando ellos son parte de nuestra familia. Entonces quisimos hacerles un espacio para que pudieran disfrutar”.



Para llevar a cabo la iniciativa, se hizo una alianza con la empresa Dante Pet Store, que se encargó del cuidado de los perros. Sin embargo, también fue apoyo la Cruz Roja, que tiene un modelo igual de guardería.



Mientras estaba pendiente del labrador que sostenía con el collar, María del Mar Rodríguez, médica veterinaria de Dante Pet Store, contó que los afiliados del Club “pueden traer a sus mascotas cuando vengan a tomar un servicio de spa, cancha de fútbol o tenis, cualquier servicio social, y dejarlas en la guardería”.



Para que funcionara con este objetivo, el lugar fue adaptado en dos semanas por los mismos miembros de la Policía Nacional.



Los 'peludos' que no estaban en la guardería, gozaban un recorrido con sus dueños en medio del parqueadero del Cesof, el cual no solo estaba ocupado por vehículos, sino por alrededor de 16 carpas. Cada una presentaba un emprendimiento sobre mascotas.



Alimentos, ropa, juguetes, accesorios, servicios funerarios, seguros médicos y asistencias para viajar, era lo que veían las personas mientras escuchaban géneros musicales como salsa, bachata y reguetón; que ponían desde una pequeña tarima para animar a todo el público.



“Para las mascotas es una maravilla porque les abre la oportunidad de obtener: primero, el reconocimiento que merecen en el ambiente que vivimos a diario; segundo, les permite a los dueños de las mascotas adquirir productos en un lugar muy sencillo y con precio asequible”, explicó Daniel Villamil, emprendedor, sobre el espacio que se les brindó.



En el Festival estuvo Emprendipet, una empresa que realiza ferias con elementos para perros y gatos.



Wendy Robles fue de visita con su perro de raza schnauzer. Para ella, el espacio se convirtió en un lugar para compartir con otras personas que tienen ese mismo amor por las mascotas.

Otras actividades

En el vestíbulo del Club hubo lugar para los grupos de policía antinarcóticos, aviación, prevención y control de multitudes. Los asistentes podían decidir cuál camino recorrer en la exhibición. Entre tanto, los niños no se quedaban atrás: pasaban de actividades como pintucaritas a que les pusieran el traje del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), mientras eran fotografiados por sus papás.



“Mostramos los elementos con los que operamos y son muy útiles para nosotros”, cuenta Leornado Saenz, patrullero de la Policía Nacional y perteneciente al Comando Jungla.



Al salir del vestíbulo, solo había que caminar al aire libre por un sendero para llegar a otro sector del Club donde el olor a maíz pira y chocolate se colaba entre las fosas nasales, paseaban los niños a caballo, saltaban en inflables o pasaban el rato con sus familias y sus peludos.



De esta manera, los padres, niños y mascotas, sin excepción, terminaron siendo los protagonistas; puesto que como finalizó Cuadros: “En la Polícia somos una sola familia”.



KAROL DAYANNA PASTRANA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO