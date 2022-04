El 17 de febrero de 2004 viví mi última traba. Al siguiente día, mi hijo mayor, Jonathan, fue por mí hasta el barrio San Bernardo, en Bogotá, para que volviera a Villeta con mi familia, después de 25 años de vivir bajo la sombra del bazuco y la marihuana.

El 21 de febrero de ese año, mi hija menor, Amparito, cumplía 15 años. Yo no traía ni un peso en mi bolsillo para darle un regalo bien bonito, solo tenía mi palabra de que no volvería a consumir.



Al verme, Amparito solo dijo: “Papá, este es el mejor regalo que me puedes dar”, palabras que me mueven el corazón cada vez que las recuerdo.

He cumplido con mi promesa desde entonces, gracias a Dios, mi familia y mi trabajo como peluquero de perros, una labor que me ha acompañado por más de 40 años, pero que ya no utilizo para conseguir mi dosis y sobrevivir, sino para construir un nuevo hogar y, por qué no, soñar con ser uno de los mejores peluqueros caninos de Colombia.



Hoy, a mis 58 años, luego de décadas de luchar contra mi adicción, siento que lo estoy logrando. Esta es mi historia.

‘Cuando uno es drogadicto, busca drogadictos y amigos’

Yo crecí en el centro de Bogotá, en el barrio Las Aguas, y viví hasta mi adolescencia con mi mamita y mis hermanos, vendiendo miel y ropa por la ciudad.



En 1979, a mis 15 años, durante unas vacaciones emprendí un viaje a Medellín junto a unos amigos que vendían manillas. Allí viví mis primeras experiencias con la marihuana. Al poco tiempo después decidimos ir todos juntos hasta la costa, sin embargo, decidí separarme de ellos y devolverme.



Pero, en vez de regresar a Bogotá con mi mamá, volví a Medellín para vivir junto con otro de mis hermanos. Con él estuve un tiempo, hasta que un día salimos de pelea y tomamos caminos separados.



Luego me junté con un amigo de la familia que, al igual que nosotros, vendía miel de abejas, solo que él siempre fue muy adicto al trago, la marihuana y las pepas.



Facebook Twitter Linkedin

Fernando junto a su hijas Amparito y Jennyfer, en el 2004. Foto: Cortesía

Fue en esa ciudad donde empecé a consumir no solo marihuana sino también bazuco, pues era la época de Pablo Escobar, entonces el vicio era casi que regalado, era fácil de conseguir y muy adictivo. Además, desde que probé la droga me gustó. Normalmente a la gente le da maluquera, rebote, pero a mí me llamó la atención desde el principio.



En Medellín viví por tres años, en los cuales trabajé de fotógrafo, de tipógrafo, pero siempre consumiendo vicio. Allí conocí a Amparo, la mamá de mis cinco hijos, y -en el año 1981- decidimos regresarnos para Bogotá.



Amparo nunca fue estricta con mi adicción, entonces yo fui poco a poco perdiendo el control de mí mismo. Ahí sí como dice el dicho: ‘Cuando uno es borracho, busca borrachos y amigos’. En mi caso, cuando era drogadicto, buscaba drogadictos y amigos, para que me alcahuetearan el vicio.



Cuando regresamos de Medellín ya iba a nacer mi segundo hijo, y me salió un trabajo en el centro para bañar perros. En ese empleo decidí ser peluquero, recordando lo que aprendí de Álvaro, un campeón de peluquería que nos enseñó su oficio a mis hermanos y a mí. Nuestra mamá nos decía que era un buen trabajo, porque a todo el mundo le crece el pelo.

No me gustó casi peluquear personas, pero me encantaban los animales, así que uní ambas cosas. La peluquería canina me sirvió durante muchos años para consumir bazuco y marihuana, y para tratar de responder por mi familia, a medias y sabiendo lo doloroso que era para mis hijos vivir en escasez, pero responder.



Cuando mis dos hijos mayores cumplieron 14 y 15 años, nos fuimos a vivir a Villeta, pues ellos corrían el riesgo de que se volvieran viciosos, así como yo lo era, o de que los reclutara alguna guerrilla.



Aunque una nueva ciudad podía significar un nuevo comienzo, para mí no lo fue, y estaba a solo un paso de que la droga me quitara a lo que yo más amo: mi familia.

‘Las ganas pueden más que el miedo’

El vicio afectó mucho el hogar, afectó la relación de pareja, afectó mucho mi vida.



Muchas veces me detuvieron saliendo de las ‘ollas’. Recuerdo que duré seis días en una inspección de policía del barrio Girardot, arriba de las Cruces, después de que me cogieran saliendo del Cartucho con una dosis de marihuana de 60 gramos. Compartí un calabozo de unos 5x5 metros con 50 o 60 personas, todas disponíamos de un solo baño y dormíamos en el piso.



Para mí era un infierno, pues yo me consideraba drogadicto, pero no un delincuente. Nunca me gustó robar ni hacerle daño a nadie, y siempre le hui a los problemas de la ley.



Por eso siempre traté de trabajar honestamente, la peluquería me ayudó a mantenerme en pie y, de alguna forma, a no aislarme de la sociedad. Tuve muchos amigos que eran consumidores, clientes que eran mafiosos, expendedores de droga.



Duré unos 10 años tratando de dejar mi adicción. A veces pasaba algunos meses sin consumir, pero como dicen por ahí: las ganas pueden más que el miedo, y siempre regresaba a lo que tanto me hacía daño.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando junto con su hijo mayor, Jonathan. Foto: Cortesía

Amparo me echó de la casa, en el año 2000, porque duraba dos, tres días en la calle. Lo que ganaba iba para mi dosis, y cuando llegaba a la casa estaba debiendo arriendo, mercados, un montón de cosas.



Me regresé a Bogotá. No estaba respondiendo por mi hogar, por mis hijos ni nada. Todo eso me frustró. Volví al centro y primero me fui a vivir a la casa de mi mamá, donde crecí, junto a mi hermana, pero como seguía consumiendo no quería incomodarla, así que luego de unos meses me fui.



Decidí irme al apartamento de un amigo que era expendedor de marihuana al pie del Externado, junto a una ‘olla’ muy conocida en La Concordia. Él era cliente mío, pues tenía tres perros para peluquear, y también le gustaba el bazuco.



Al poco tiempo, él se empezó a poner pesado conmigo, humillante, quería que hiciera todas las labores de la casa, por lo que yo, nuevamente, partí hacia otro lugar.



Mi vida en el San Bernardo

En ese momento busqué a mi hermano en el Cartucho, quien también era consumidor y ya llevaba unos años viviendo en la calle, ganándose unos pesitos con la peluquería y el reciclaje. Se sentaba en una banquita, en El Callejón, entre la calle novena y la calle octava, y con unas tijeras baratas y una peinilla peluqueaba a la gente.



Como en esa época ya se estaba demoliendo el Cartucho para construir el Parque Tercer Milenio, alquilé una pieza para ambos en el barrio San Bernardo, ahí en la calle tercera con carrera once, que poco a poco también se fue volviendo una ‘olla’ muy conocida.



Quería ver si tocaba fondo o si, por el contrario, era capaz de superarme.

Facebook Twitter Linkedin

Tras la decisión de la Alcaldía de tumbar el Cartucho, el barrio San Bernardo se convirtió en un punto peligroso. Foto: Archivo EL TIEMPO

Me levantaba temprano, iba a peluquear unos dos o tres perros, y con lo poco que ganaba al mediodía me compraba mi droga. Por la tarde mi hermano salía a reciclar y yo a veces lo acompañaba. Nos íbamos hasta la 72 con Caracas con esos carritos de ruedas esféricas, buscando papel, cartón, tarros, lo que consiguiéramos, y tipo 10- 11 de la noche regresábamos otra vez.

Mientras viví en el San Bernardo, en una pieza igual de grande a un baño, en la que solo cabía una cama y no tenía ni una toalla para secarme, vi pasar limosneros, indigentes, gente peligrosa, pero también fui testigo de cómo personas que venían de buenas familias, muy educadas, profesionales, llegaban por su dosis. Era un lugar que, a pesar de las diferencias, unía a sus visitantes y residentes por algo en común: el vicio.



Aunque las drogas le ganaban a mi fuerza de voluntad, sabía que ahí no quería terminar yo, inventando mentiras para tener droga, robando y degradándome cada vez más.



Acusado por un homicidio

Durante mi estadía también enfrentaba un enorme lío judicial. Al amigo con el que había vivido en La Concordia, que era expendedor de marihuana, lo mataron a puñaladas en su apartamento, un mes después de que yo salí de ahí.



Su familia me culpó, y yo estuve en un proceso demostrando mi inocencia. Durante unos seis meses fui a la Fiscalía, a responder muchas preguntas y repetir una y otra vez que yo no lo había matado. Yo conté las cosas como eran, y aunque yo sabía que él vendía marihuana, nunca supe de nadie que estuviera relacionado con sus negocios.



El fiscal que me ayudó en el proceso me dijo que, si a mí me declaraban culpable, podía tener una condena de hasta 45 años de cárcel. Ahí fue cuando dije no más, cuando decidí que, costara lo que costara, yo iba a dejar el vicio.



Gracias a Dios me absolvieron del caso, pues no tenían pruebas para inculparme. Y días después Jonathan, mi hijo mayor, fue a recogerme al San Bernardo, fue a salvarme.

Facebook Twitter Linkedin

En febrero, Fernando cumplió 18 años de haber dejado su adicción. Foto: Cortesía

Una vida de contrastes

Mientras yo me alejé de ese mundo, mi hermano cada vez se fue consumiendo más en las drogas. Ya son 30 años viviendo en las calles.



He querido ayudarlo en cuatro oportunidades para que deje de consumir, pero nada lo ha detenido. Mi hermana me ha llamado y me ha dicho que está muy enfermo de los pulmones, está muy mal, no puede respirar, está orinando por una sonda, a veces se le va el habla y ya no puede casi caminar.

Es una situación que me parte el alma.



Me duele mucho porque es mi hermano menor y es un excelente peluquero de personas, hace unos cortes espectaculares, la gente lo quiere mucho, pero el vicio lo tiene ya casi muerto.



Una vez una familia lo ayudó porque estaba casi agonizando en la calle, lo tuvieron como tres días y lo iban a llevar a un internista, y él salió y se fue. Mi hermana y yo también lo hemos tenido en nuestras casas, pero él siempre se va, solo nos podemos comunicar de vez en cuando por un pequeño celular que tiene.

El amor me rescató

Aunque sin el bienestar de mi hermano la felicidad no está completa, mi vida desde que le hice la promesa a mi hija Amparito ha ido mejorando.



Dejar el vicio fue un reto, pues tuve que luchar contra los mareos y la desesperación por consumir. Aunque mi mente ya no lo quería, inconscientemente vivía acelerado, de afán, la cabeza me daba diez mil vueltas por segundo.



Sin embargo, siempre supe que no volvería a tocar las drogas. Me motivó volver a pasar tiempo con mi familia, paseando o haciendo planes. Al no gastar toda mi plata en vicio, empecé a tener más cositas y, luego de muchos años, al fin logré adquirir una muy buena herramienta para trabajar. Conseguí mis tijeras, mi máquina, mis cepillos finos, mi secador. Poco a poco fui completando mi equipo.



En medio de mi recuperación volví a sentir el amor, no solo de Dios, de mis hijos, sino también de una nueva pareja. Llevaba varios años separado y ya sentía que estaba preparado para una relación.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando junto a Nelly, su actual pareja. Foto: Cortesía

Hace 11 años me le declaré a Nelly, una mujer trabajadora, con quien he salido adelante en mi negocio y he recibido apoyo incondicional.



A ella la conocí hace 25 años, porque trabajaba en la casa de una clienta mía, donde iba a peluquear perros en Villeta. Yo iba allá cada dos meses y con ella solo hablábamos, recochábamos, pero nada más.



Luego Nelly consiguió una perrita, ya que también es amante de los animales, entonces nos veíamos más seguido. Así duramos unos 15 años, viéndonos de vez en cuando y conversando.



Pero nos empezamos a ver con otros ojos cuando yo ingresé a un curso bíblico y ella me dijo que quería saber más de la Biblia. Estudiamos juntos y empezamos a hablar de cosas más personales, de lo que hemos vivido, ahí la empecé a ver no solo como una amiga.



Afortunadamente el sentimiento fue mutuo y hoy estamos juntos. Decidimos vivir en el municipio de Guaduas y empezar de nuevo. Organizamos nuestra casa para recibir a mis clientes y aquí nos han acogido muy bien.



Pensar en mi pasado en las drogas me da rabia, me pone triste, saber de todo el tiempo que perdí con mi familia por la adicción. Pero hoy estoy aquí, al otro lado de ese infierno, y quiero que mi historia ayude a que otras personas también puedan salir del demonio de la droga.

FERNANDO CHÁVEZ*



*Este texto contó con la construcción periodística e investigación de Laura Valentina Mercado, periodista de ELTIEMPO.COM.



