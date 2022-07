Vassar Feria sigue posicionándose como un espacio para el emprendimiento local. En su segunda versión, la agenda está recargada para que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia de entretenimiento completa.



En 25.000 metros cuadrados del parque el Country de Bogotá están organizados más de 300 emprendimientos colombianos a lo largo de tres pabellones.



Con oferta gastronómica, una nueva zona infantil y la presentación de artistas como Los Gaiteros de San Jacinto y Juan Pablo Vega quieren atraer a las personas que están en búsqueda de un plan diferente en Bogotá durante el fin de semana.



“Vassar además de emprendimiento, es diversión para las familias y para todas las personas que visitan la feria. Nuestro objetivo para esta nueva versión seguirá estando enfocado en ofrecer momentos para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, posicionándonos como un lugar destino no solo para comprar, sino también para divertirse”, explicó Juan Sebastián Giraldo, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores.



Para aquellos que disfrutan del arte, hay un espacio con artistas de alto nivel en los pabellones de la feria. Dicho espacio cuenta con la curaduría de Open San Felipe, y la exposición de las obras de los artistas Verónica Matiz, Roberto Lombana, Diana Beltrán y Alejandro Rauhut.



Además, podrá visitar Vassar con su mascota, pues es un espacio pet friendly. Incluso, en los pabellones encontrará todo tipo de opciones entre ropa, accesorios, correas y camas, especialmente para su perro o gato.

Emprendimientos con sentido

Desde fundaciones hasta prendas de vestir hechas con materiales reciclados, en la feria pareciera un requisito tener algún grado de compromiso con la sociedad. Si no es a través del producto final, en su elaboración se construye ecosistema emprendedor por medio de alianzas entre ilustradores, diseñadores y variedad de creativos.



Algunas marcas que no debe dejar de visitar en Vassar son las siguientes:

No Popular Skateboards

"La gente se sorprende de ver una marca de skate aquí, pero tenemos mucho de diseño", dijo Rodríguez. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“Es la primera vez que venimos a una feria como Vassar. Como No Popular Skateboards, ya habíamos trabajado con el IDRD y ellos nos trajeron a este espacio. Nuestra idea es producir productos para skateboarding en el país, desde ruedas hasta tablas”, cuenta Jonathan Rodríguez.



En su stand, además de las ruedas, hay camisetas estampadas, gorros, stickers, e ilustraciones.



“También tenemos un estudio con Bric À Brac, pines pintados a mano, y aparte está ‘Siniestro’, que es ilustrador y trabajamos en llave todo el tiempo. Fuera de Vassar tenemos una cuenta en Instagram que se llama @Horrorbusiness.lab”, agrega Rodríguez.

Fútbol Pazífico

Con hoodies y camisetas estampadas consiguen fondos para seguir apoyando el sueño deportivo de niños, niñas y jóvenes en Tumaco. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Esta fundación lleva siete años ayudando a niños, niñas y adolescentes en Tumaco para mantenerlos alejados de la violencia y del conflicto armado. Al día de hoy han impactado a cerca de 500.

​

“Llegamos a Vassar porque nuestros sacos nos los hace una marca que se llama Domenica y ellos nos dijeron que aplicáramos. Nos dijeron que había un espacio para fundaciones y marcas que tuvieran impacto social y ambiental y nos regalaron el stand. Con la venta de estas prendas apoyamos todos los proyectos. Los sacos son muy atractivos”, comentó Juliana González, la diseñadora detrás de las camisetas y hoodies que representan los sueños de la infancia tumaqueña.

Zail Beachwear

Zail empezó en el 2019 con mucha emoción y entusiasmo, pero sin duda la pandemia fue un gran reto que enfrentar. Verónica Vélez Vélez, su creadora, hace parte de Vassar desde la primera edición.



“Yo tenía una alta necesidad de salir del stock que tenía por el lanzamiento de la empresa y Vassar me dio un empujonsito para poder sacar eso. Nos dio la oportunidad de que la empresa no muriera postpandemia y sé que no solo para mí, sino para muchos con los que nos volvemos a ver en esta ocasión”, afirma.

Zail es una de las marcas que repite en Vassar Feria. Ha estado presente en sus dos ediciones. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Zail cuenta con vestidos de baño hechos con una tela compuesta, en un 80 por ciento, de plástico encontrado en el mar y una mezcla de rayón viscosa.



“Tenemos un concepto de bodysuits que no son solo para el agua, entonces esa mezcla de teconología, ecosostenibilidad y no darle un solo uso a la prenda es lo que significa Zail”, explica Vélez.

Mapeando

Con la idea de que los viajeros puedan coleccionar momentos, decorar sus espacios y llevar un monitoreo de los lugares que han visitado, Mapeando, ofrece mapas ilustrados con diferentes estilos y temáticas.



“Tenemos mapas con animales endémicos, flores de Colombia, danza latina y la idea es seguir creciendo con la colección, primero con Colombia y luego con el mundo”, asegura su creadora, Andrea Villamizar y añade que: “esperamos que mucha gente venga, nos conozca y decore su casa con un pedacito de lo que más les guste transformado en un mapa”.

Amasa

Los pocillos de Amasa, hechos a mano, están en un rango entre 25 y 35 mil pesos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Esta es una marca colombiana que hace vajillas en cerámica, todo es artesanal y 100 por ciento hecho a mano, su oferta incluye pocillos, materas y una variedad de objetos para el hogar.



Repiten en esta edición y en lo que va de semana ya han superado la meta de ventas diaria. Su objetivo es que la gente se lleve a casa sus piezas, especialmente sus pocillos.



“Los que más vendemos son los que tienen un animal decorativo por dentro y son una sorpresa para ofrecer a los invitados, por ejemplo, se están tomando un café y de la nada sale un conejo o un gato”, dijo Santiago Gil de Amasa.



Los tres pabellones de Vassar están colmados de talento nacional para todos los gustos.

Programación para el fin de semana

Sábado, 9 de julio:

- 11:00 am: Apertura de puertas de Vassar Feria

- 12:00 pm: KidBuk y Raúl El Xilófono

- Entre las 2:00 pm y 7:00 pm: Muestra musical de Salomon Beda, Los Gaiteros de San Jacinto y Tribu Baharú

- 10:00 pm: Cierre de puertas.



Domingo, 10 de julio:

- 11:00 am: Apertura de puertas

- Entre las 2:00 pm y 7:00 pm: Muestra musical de EV, Soy Emilia y Juan Pablo Vega

- 8:00 pm: Cierre de puertas.



Para los asistentes, la feria es una oportunidad de conocer propuestas novedosas y apoyar lo local. Los grupos de amigos, familias y parejas tienen la oportunidad de disfrutar de los espacios dispuestos para recorrer Vassar.



Puede comprar las entradas en la taquilla o a través de entradasamarillas.com. El 25 por ciento de los ingresos por boletería serán destinados al fondo que apoya a esos talentos que han decidido emprender.

