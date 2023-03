La feria Hecho en Bogotá llegó con gran cantidad de talentos de los emprendedores capitalinos la cual estará abierta hasta el domingo 19 de marzo. Esta actividad se desarrolla en 3 zonas de la ciudad con ‘stants’ enfocadas en la belleza, el bienestar, la salud, el arte y la tradición cultural.



Este sábado 18 y domingo 19 de marzo la feria se llevará a cabo en el Parque Bicentenario; los amantes de las bicicletas podrán encontrar una variada oferta de productos como ropa deportiva, cascos, accesorios, y todos los elementos necesarios para tener una movilidad sostenible y segura.



A su vez, el parque de Los Novios será el escenario del talento, creatividad y amor por lo local. La feria estará en el Festival Colombia al Parque el 18 y 19 de marzo con diversas obras artísticas, lienzos, literatura, talleres, productos culturales, y sostenibles que representan la identidad y diversidad de nuestra hermosa Bogotá, gracias a la alianza con el Instituto Distrital de las Artes.

Programación

- Lugar: Parque Bicentenario (Calle 26 No. 6A -79)



Fecha: 18 y 19 de marzo de 202. El horario es de sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.



- Feria en el Festival Colombia al Parque

Lugar: Parque de Los Novios



Fecha: 18 y 19 de marzo de 2023

Hora: 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



- Feria en centros Comerciales

Lugar: Centro Mayor y Salitre Plaza

Fecha: hasta el 23 de marzo de 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Hecho en Bogotá continúa consolidándose como una estrategia que fortalece e impulsa la economía de emprendedores y productores capitalinos. Marzo cierra con tres ferias con productos y servicios especializados, en donde el talento, la diversidad y el empoderamiento femenino han sido protagonistas", dijo William García, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico.



Para el primer trimestre del 2023, la estrategia de ciudad ha desarrollado más de 13 ferias, activación y alianzas con centros comerciales, vinculando a más de 200 productores locales que hoy conectan con nuevos mercados y clientes.



Toda la información estará disponible en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico para que consultes más detalles: Twitter: @DesarrolloBta, Facebook: @DesEconomicoBog e Instagram: @deseconomicobog y @hechoenbogota



