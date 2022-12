Un monedero en forma de galleta de panadería, una mermelada de borojó o una gorra con el diseño de los pictogramas encontrados en Usme pueden ser el regalo ideal en estas festividades. Por estos días, la Plaza Santamaría resignifica la historia de miles de toros que dieron su último suspiro en el centro de la arena y se convierte en una feria que celebra la vida desde la creatividad y el ingenio de más de 70 emprendedores de las 20 localidades de la ciudad.



En este evento gratuito los residentes y visitantes de la capital también pueden disfrutar de teatro, comida artesanal, circo, conversatorios y presentaciones musicales de artistas como los Rolling Ruanas y el rapero cartagenero L' Xuasma.

"La feria ‘Bogotá Es Navidad’ nació como la oportunidad de dar un espacio a los emprendimientos bogotanos para reactivar su economía, e incentivar la compra de productos locales. Además, tiene un solo concepto en el que hacemos homenaje a lo local, a nuestra biodiversidad a través de las piezas gráficas del Bosque de Niebla y del show de 'El árbol de la abundancia' de la Plaza de Bolívar", aseguró Catalina Valencia, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte para EL TIEMPO.

Aprovecha el talento local de los más de 70 emprendimientos de #EsCulturaLocal y #HechoEnBogotá, en la Feria Bogotá es Navidad.🎄🎶🤹🏻‍♀️



Te esperamos de 12 m a 9:00 p.m. en la emblemática Plaza La Santamaría, carrera 6 # 26-50. ¡Entrada libre! 🏟️✨🥳#QuédateConLoMejorDeBogotá pic.twitter.com/rztdW4soba — Secretaría de Cultura de Bogotá (@CulturaenBta) December 20, 2022



Si bien este espacio antes estaba dedicado a celebrar la muerte, ahora se respira tranquilidad e innovación. Cada puesto está hecho de madera, adornado por 'plantas' y alumbrado por luces que caen de una capa de vidrio que le dan un toque especial entre lo sencillo y lo moderno.



Lo más interesante es que cada 'stand' cuenta una historia de cómo se vive la ciudad a través de las distintas localidades. No importa si es un emprendimiento de bisutería, de arte o de moda; cada producto tiene una esencia. Como dice en una pared de madera: "Esta prenda no es una prenda cualquiera. Esta prenda es un acto de paz":

Facebook Twitter Linkedin

La frase en una pared de la Santamaria Foto: Kevin Ramírez

Este es el caso de Vanessa Vellojín, una artista plástica de la Universidad Nacional, quien quiso narrar a los colombianos a través de 'souvenirs' más allá de chivas rumberas, sombreros volteados y hamacas. Por tal razón decidió emprender con su marca 'El Deambulante', que se inspira en la cotidianidad de la capital.



"A través de lo que hago con la imagen traté de hacer productos que fueran útiles, pero que también pudieran comunicar la historia de la ciudad. Ahí seguí con otras colecciones como la del transporte público y la de las tiendas de barrio para visibilizar el papel que tienen los tenderos y sus locales porque contienen historia y generan comunidad", mencionó Vellojín.



Además, agregó que los visitantes, sobre todo los bogotanos, se sienten atraídos al ver un producto tan familiar como el tablero de un bus.

Facebook Twitter Linkedin

‘El Deambulante’ es uno de los emprendimientos que se inspiró en el transporte público de la ciudad y en las tiendas de barrio para hacer productos como monederos, bolsos y ‘souvenirs’ capitalinos. Foto: Kevin Ramírez

Por otra parte, en los pasillos de 'la arena', una de las cuatro atmosferas del lugar, se escucha que las personas comentan que hace muchos años no venían o que, francamente, no conocían la plaza. Este es el caso del Taller Lumen, quienes fueron uno de los seleccionados de las estrategias 'Hecho en Bogotá' y 'Es Cultura Local' de la Alcaldía de Bogotá por su trabajo de producción gráfica basados en el estallido social, los procesos de memoria del distrito y la fauna aviar de la ciudad.



"Este es un espacio que no solo se disputa por lo físico sino también por lo simbólico de la ciudad. Es un lugar que se le quita a la tortura y se amplía para traer no solo emprendimientos sino también propuestas culturales”, señala ‘Figaro’ junto a su compañera Tatiana Fernández, quienes han tenido que hacer doble jornada para estampar las camisetas y estar en la feria a la que han asistido 31.362 personas entre el 15 y el 19 de diciembre.

Facebook Twitter Linkedin

Taller Lumen en la feria Bogotá es Navidad Foto: Kevin Ramírez

Al seguir caminando por el lugar, la atención es cazada por librerías independientes y proyectos como Usmeka, quienes rescatan la memoria arqueológica encontrada en la Hacienda El Carmen en Usme en 2007 en el que hallaron pictogramas, tunjos, vasijas y restos de la cultura pre-muisca. Con estos diseños han hecho prendas como gorras, camisetas y mochilas tejidas por ellos mismos, como también colaboración con mujeres de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Facebook Twitter Linkedin

Usmeka en la Plaza la Santamaría Foto: Kevin Ramírez



A pocos pasos de ellos se encuentran emprendimientos artísticos como ‘By Nina’ hecho por Valentina Guzmán, que desde pandemia siguió su pasión: la pintura. A través de redes sociales se hizo reconocida por enfocarse a retratar animales de acuerdo con la personalidad de ellos.



“Es muy significativo para nosotros estar acá en la Plaza de la Vida, porque reconocemos el valor que tienen los animales que ya no son tratados como mascotas sino como miembros de la familia”, asegura mientras en el escenario del sonido retumba con la música electrolatina del grupo Járanatambó, quienes le dan una atmosfera mística al lugar y que combina con la energía con el Bosque de Niebla.

Facebook Twitter Linkedin

By Nina en la feria 'Bogotá es Navidad' Foto: Kevin Ramírez

Este es un túnel de 80 metros de largo en el que la tecnología holográfica y pantallas 3D le brindan un homenaje a uno de los ecosistemas más valiosos que tenemos en Colombia y que se extienden sobre la Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Hologramas en la feria 'Bogotá es Navidad' pic.twitter.com/t9tLenFW3S — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) December 20, 2022



Al salir del ‘Bosque de Niebla’ hay zonas de descanso y también un área gastronómica encargada por el IPES, quienes seleccionaron a 10 productores locales en los que se pueden encontrar apicultores, postres y hasta mermeladas de Borojó y de frutos amazónicos en la Tienda Comunitaria el Buen Vivir (también hay vinos artesanales de agraz y arándanos o de asai).

Facebook Twitter Linkedin

Tienda comunitaria del Buen Vivir Foto: Kevin Ramírez



A la salida, la luz de la torre Colpatria es la que adorna e ilumina la noche bogotana que ahora es testigo de la apropiación y la transformación cultural de la ‘Plaza de La Vida La Santamaría’.

Facebook Twitter Linkedin

Plaza la Santamaría de Bogotá Foto: Kevin Ramírez

KEVIN STIVEN RAMÍREZ QUINTERO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

Más noticias de su interés