Si está buscando qué regalar de Navidad a sus seres queridos, sepa que hasta el 15 de diciembre habrá Feria del Libro del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (y con muy buenos descuentos).



Hay dos formas de comprar a precios feria: una es ir a la la sede del Centro de Documentación del IDPC, calle 12b No. 2-96, de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y el domingo de 10:00 a.m. a 2:00pm. La otra es a través de la la tienda virtual de la editorial Siglo del Hombre (libreriasiglo.com).



Mientras haya Feria, podrá encontrar libros del catálogo del IDPC hasta con el 35 por ciento de descuento.



En la Feria encontrará títulos especializados con la historia y el patrimonio bogotano: hay agendas, fotolibros y todo tipo de formatos.



Este diciembre, además, el IDPC lanzó seis nuevos títulos:





Huertas urbanas en Bogotá



"Es el título que lleva la agenda 2022 del IDPC. A través de doce huertas de distintas zonas de la capital, la publicación da cuenta de un conjunto diverso alrededor de la apuesta por integrar, a la vida de la ciudad, conocimientos y rasgos culturales que giran en torno al cultivo de la tierra"



¡Cálcelo, sin compromiso! El arte de la zapatería en el Barrio Restrepo en Bogotá



"Explora el arte de la zapatería, como el eje que estructura las relaciones de quienes habitan, trabajan y visitan el Barrio Restrepo en la capital"



Coser con un río. El Parque Nacional Olaya Herrera en Bogotá



"Da cuenta de cómo el parque Nacional, concebido como espacio público hace más de ochenta años, ha permanecido en la memoria y en la cotidianidad de los habitantes de la ciudad bajo esa misma vocación, la de estar abierto a múltiples usos, nuevas relaciones y diversas prácticas que permiten que hoy sea percibido como propio por parte de la ciudadanía".



La Rueda de la fortuna en Bogotá. 1910-1934. Parques de diversiones y renta urbana en el Lago Gaitán y el Luna Park



"Más allá de un estudio alentado por la nostalgia de rememorar la vida de dos espacios desaparecidos que otrora fueran significativos para la ciudad, esta publicación propone un análisis que devela las lógicas económicas y políticas que propiciaron el aprovechamiento rentable de los terrenos sobre los cuales se habían asentado tanto el Luna Park como el Lago Gaitán#



Las raíces del Sagú. Recorridos, regocijos y amasijos

​

"Esta publicación traza las rutas del intercambio constante que se da entre el campo y la ciudad, a través del valor de la semilla del Sagú, su siembra y el de sus cultivadores: campesinos que han resguardado el conocimiento de la cosecha, de su mantenimiento, y de la paciente transformación que la planta debe atravesar hasta convertirse en el almidón con que se preparan arepas, panes, achiras y coladas, entre otros deliciosos amasijos"



José Domingo Rodríguez. La tranquila expresión de una fe revolucionaria



"Aborda a un artista cuyo nombre no ha ocupado un lugar relevante en los libros de historia del arte local, aun cuando parte de su obra escultórica se encuentra en el espacio público de nuestra ciudad, y otra más es constitutiva de la colección del Museo Nacional"

