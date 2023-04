En tienda de barrio que se respete se dice "me regala" y no "me vende" 😃. En mi debut como tendera le pedí al concejal @LasernaBogota que nos acercará a su barrio



Reto a @ClaudiaLopez y @nadyamrangel a que hagan lo mismo en La Tienda mi Veci en la @FILBogota #BogotáTeAcerca pic.twitter.com/1KN92fiskz