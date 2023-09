En la capital colombiana se vivirá la feria de vivienda del 5 al 8 de octubre en el Palacio de los Deportes. Con proyectos desde los $121 millones hasta $210 millones, los ciudadanos podrán cumplir su sueño de tener una casa o un apartamento propio.

Para ello, las personas interesadas deberán inscribirse hasta el próximo lunes 18 de septiembre en el sitio web oficial de la Secretaría del Hábitat.

¿Cómo adquirir vivienda propia?

La Administración Distrital ofertará 1.861 viviendas y contará con subsidios entre 10 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes aplicables al pago de la cuota inicial.

Con respecto a esta feria, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mencionó a través de sus redes sociales: “es una gran oportunidad para que las familias bogotanas de menores recursos accedan a vivienda propia”.

Estos son los requisitos para participar en la feria de vivienda:

El o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.



La sumatoria de los ingresos del hogar no deben superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $4.640.000.



Ningún miembro del hogar es propietario de una vivienda en el territorio nacional.



No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.



No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.



Tener un cierre financiero; es decir, debe acreditar que puede completar el precio total de la vivienda nueva sumando subsidios, recursos propios y crédito hipotecario. Con respecto a este ítem, las constructoras validarán este requisito durante el proceso.

Así puede participar de esta feria de vivienda en Bogotá

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados deben diligenciar sus datos a través de este enlace. Registro a la feria de vivienda 2023-II



Adicional a ello, si quiere abordar más información, el Distrito tiene a disposición el sitio oficial de la Secretaría del Hábitat.



