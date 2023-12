'Buró jamás estafó a los expositores': habla fundadora de la feria sobre gran escándalo

La Feria Buró sigue siendo tendencia en redes sociales. Desde el pasado miércoles, cuando una serie de denuncias de expositores del evento se hizo viral en distintas plataformas, el evento se convirtió en uno de los grandes temas de la conversación nacional en Internet.

Buró, cuya última edición se llevó a cabo del 13 al 17 de diciembre en el parqueadero del reconocido centro comercial Hacienda Santa Bárbara, en el norte de Bogotá, quedó en el ojo del huracán luego de que un grupo de al menos 10 participantes expresara su malestar, denunciara pérdidas millonarias y se quejara de la organización.



"“No hubo atención al cliente ni acompañamiento”, “Perdí toda mi inversión: ocho millones más todo lo que invertí en el producto”, “Saqué un crédito y no recogí ni lo del arriendo del stand" y "Las condiciones del parqueadero eran pésimas", fueron algunas de las principales quejas.

Y ahora, cuando el hecho todavía sigue generando reacciones, María Alejandra Silva, cofundadora y gerente de Buró, da su versión en EL TIEMPO.



Según dijo, son "cerca del 6% de expositores los que habrían presentado inconformidades", a su juicio "no hubo estafa" y "Buró cumplió con todo".

Habla la fundadora de Buró sobre denuncias de expositores en Bogotá

María Alejandra Silva (izq) y su mamá, Martha Soto, crearon Buró. Foto: Hernán Puentes.

¿Qué porcentaje de los expositores participantes de la reciente son los que han expresado inconformidades?

Hasta el día de hoy, 20 de los 360 expositores han expresado inconformidades, aún

continuamos la labor de llamarlos uno a uno, generando espacios de diálogo con la finalidad de escucharlos y que haya una real retroalimentación, por lo tanto el porcentaje se acerca al 6% del total de los empresarios que participaron en esta versión de Buró.

Hay emprendedores que manifiestan haber sido víctima de estafa...

De ninguna manera hubo estafa, Buró celebró contratos con los expositores desde la buena fe y los 10 años y 25 ediciones de la feria dan fe de ello, en los que se han posicionado muchos emprendimientos en el país. Por ningún lado hay estafa, nosotros como representantes de Buró estamos convencidos de que el éxito de los expositores es nuestro éxito, sus buenos resultados también son nuestros y siempre procuramos que haya una excelente relación.

¿Considera que hubo incumplimientos a los expositores?

Desde la Feria y la organización, Buró cumplió con proporcionar un recinto ferial y resolver cualquier imprevisto, también con la decoración, cubrimiento y relacionamiento con medios, cada una de las estipulaciones del contrato fueron cubiertas lo que corrobora que BURO jamás mintió o estafó a los expositores.

¿En qué considera que pudo haber fallado la organización del evento?



Son oportunidades de mejora, en cada edición se presentan situaciones de las que

aprendemos, esta vez es necesario que podamos comprender las dinámicas del mercado y los cambios que ha sufrido en los últimos tiempos debido a diferentes variables ligadas a la economía del país.

¿En qué línea, según los contratos, van las soluciones que están planteándoles a los expositores con inconformidades?

Desde lo contractual, Buró cumplió con absolutamente todo. Es un evento que funciona como un medio que genera visibilidad y socialización con clientes y emprendedores; permite además de ventas, posicionamiento y potenciales alianzas, no se prometen resultados, esto significa que Buró es un escenario comercial que no garantiza las ventas o el aforo del establecimiento a pesar de los esfuerzos de la feria en cada una de las acciones vinculadas a la publicidad y difusión. Buró funciona, por ejemplo, como un centro comercial cuyos locales no lo obligan a garantizar ventas o aforo. Desde el dialogo cordial hemos querido que los expositores comprendan la situación y los planteamientos del contrato.

Algunos expositores han asegurado que, supuestamente, les tenían prohibido dar declaraciones y 'hablar mal' de la feria...

En la forma contractual tenemos un tema de confidencialidad respecto al cómo se desarrollará la feria, más no se establece la prohibición de compartir su experiencia en sus canales de comunicación, jamás se les impide a los expositores expresar su sentir.

¿Cómo reciben ustedes la reacción del país ante lo denunciado por el grupo de expositores?

Es muy triste para nosotros la reacción del país y que no se considere el trasfondo de la

noticia. Buró ha trabajado a lo largo de 10 años y con amor y pasión ha servido de escenario para que muchísimos emprendimientos se den a conocer, se posicionen en el mercado y se constituyan como empresas. Esta es una labor valiosa que se ha realizado y es doloroso que no se reconozca nuestro esfuerzo y transparencia, son 25 ediciones en las que la gran mayoría de expositores han alcanzado sus objetivos.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

LÍDER BREAKING NEWS EL TIEMPO

