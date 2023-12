Escándalo en Feria Buró en Bogotá: denuncian pérdidas millonarias y malas condiciones

La Feria Buró, reconocida como una de las muestras de emprendimiento que mayor impacto han tenido en los últimos 10 años en Bogotá, cerró su más reciente edición en medio de una enorme polémica por cuenta de los reclamos y denuncias de varios de sus expositores.

Este año, la feria se realizó del 13 al 17 de diciembre en el parqueadero del centro comercial Hacienda Santa Bárbara, en la capital del país. Y aunque había mucha expectativa, por el hecho de que la programación del evento se diera en pleno fin de año, la realidad parece haber estado alejada de ilusión.



Según comentan varios participantes del evento, que hicieron todo el proceso para tener su propio 'stand', la Feria Buró no tuvo el mismo protagonismo de las primeras ediciones. Además, las condiciones en las que se llevó a cabo el evento habrían estado lejos de las ideales.



Así lo denuncian varios participantes en varios videos que se han vuelto virales en redes sociales y que han hecho tendencia a la Feria Buró.



Emprendedores denuncian que perdieron su inversión para Buró

La Feria Buró se realizó en el parqueadero del centro comercial Hacienda Santa Bárbara. Foto: Capturas de pantalla

En una grabación compartida en TikTok, al menos 10 expositores de la Feria Buró en Bogotá compartieron su malestar por lo que habría sucedido en la edición de este año.

“No hubo publicidad”, reclama una de las expositoras de entrada.



Luego, una emprendedora hace hincapié en el hecho de que la Feria se haya organizado en un parqueadero subterráneo en el que, según se ve en las imágenes, había goteras. “Olía a caño todo el tiempo: nauseabundo”, reclama.



“Se sofocaba la gente del calor que había en este sótano”, añade otra.



Luego, en una especie de voz a voz, el resto de emprendedores manifestaron su inconformidad con varios temas. Entre ellos, la poca asistencia.



“No hubo información clara”, “No hubo atención al cliente ni acompañamiento”, “Mi stand se llenó de goteras y se me mojó el producto”, “Perdí toda mi inversión: ocho millones más todo lo que invertí en el producto”, “Saqué un crédito y no recogí ni lo del arriendo del stand, “Las condiciones del parqueadero eran pésimas”, dijeron.



En otro video, un emprendedor más comenta: “Como nosotros, muchas personas pagaron 10 millones y no pudieron recuperar esa inversión”.



En la grabación compartida por uno de los expositores, se le escucha decir a Martha Soto, una de las líderes de la organización de la Feria, en pleno desmontaje, que habrá reuniones unilaterales con los emprendedores para analizar cada caso. Sin embargo, no se conocen más detalles.



EL TIEMPO se comunicó con los organizadores de la feria, pero al momento de la publicación de este artículo no había obtenido respuesta.



Otra vez BURÓ abusando de los emprendedores. pic.twitter.com/RirZugzXao — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) December 19, 2023

La polémica anterior de la Feria Buró en 2021

Feria Buró. Foto: Buro

Las grabaciones, que rápidamente se han hecho tendencia en redes sociales, han causado distintas reacciones. De hecho, parece que el caso ha cobrado todavía más eco por cuenta de la polémica que hubo en el mismo evento en 2021, cuando se denunció que los líderes del evento no permitieron que un operador de logística recibiera una porción de pizza.



En ese entonces, María Alejandra Silva, cofundadora de Buró, expresó: “Soy una humana en aprendizaje y que, como líder de esta iniciativa, todavía tengo mucho que aprender”.



Si bien la empresaria no mencionó directamente la polémica suscitada, sí entregó un ‘mea culpa’ por el malestar desencadenado.



“Aunque buscamos la mejor experiencia, siempre hay aspectos por mejorar”.



“Quiero disculparme por todas las acciones que los han perjudicado, perturbado o incomodado el día de hoy”, concluyó Silva en julio de 2021.

