Hay miedo en Bogotá por la aparición de ampolletas de fentanilo en varios puntos de la ciudad. Tan solo en lo que va de la semana se ha logrado la incautación de aproximadamente 220 jeringas de este peligroso y adictivo fármaco en dos cocinas hechizas de fabricación de drogas sintéticas en Kennedy y Engativá. La Fiscalía dice que este fenómeno merece una investigación transnacional.



Pero la presencia de esta droga en Bogotá es aún más preocupante cuando se revisan los antecedentes y los casos reportados por EL TIEMPO. La semana pasada, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, aparecieron dos cuerpos sin vida de jóvenes de mediana edad con pinchazos de jeringas en los antebrazos; investigadores del CTI dicen que una de las hipótesis es que hayan muerto por inyecciones de fentanilo.



Y aunque en meses pasados ya se había hablado de la presencia de esta droga usada por grupos terroristas en el Medio Oriente, lo cierto es que esta es la primera vez que se incauta tal cantidad en laboratorios ilegales de Bogotá. Son administrados por miembros de estructuras multicrimen como 'los Piscianos', 'los Paisas' y algunas facciones del 'Tren de Aragua' colombiano.

El Fentanilo es un opioide sintético, similar a la morfina, utilizado en clínicas y hospitales para aliviar el dolor crónico o agúdo. Foto: Fiscalía y Échele cabeza

No obstante, explicó Andrés Nieto, consultor en seguridad y defensa y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, hay que hacer una diferenciación sobre el tipo de droga que está circulando por la ciudad.



"El fentanilo que fue hallado es de uso médico y no es el mismo que mata gente en Estados Unidos, que es sintético y creado en laboratorio. Lo grave de lo que pasó aquí es que ese medicamento es de venta restringida y no debería llegar a manos criminales", dijo Nieto.



Ahora bien, aunque no se trata del mismo componente que usan yihadistas y el que generó una crisis de salud pública, lo que sí está pasando, y lo refiere el experto, es que los grupos criminales de la capital estarían mezclando esta sustancia con otros medicamentos para la epilepsia, los ataques de pánico, opioides e incluso uno utilizado para practicarles la eutanasia a los caballos. "La combinación de estos y otros componentes la estarían volviendo la cocaína rosada o el tusibi, que es lo que les venden a los jóvenes en los bares".

Esta teoría fue confirmada por el coronel Juan Alonzo, comandante de seguridad ciudadana n.º 3, quien manifestó que, aunque esta droga es de uso médico, la preocupación de las autoridades está en la peligrosa combinación que los grupos criminales estarían cocinando en las famosas cocinas hechizas del sur de la capital y que luego es puesta en el mercado de las drogas sintéticas. La disputa por el control de este negocio ha desatado la guerra entre bandas del microtráfico, que, a la fecha, ya ha dejado 33 torturados y asesinados en la ciudad. El año pasado fueron 28 casos.



EL TIEMPO conoció el informe de investigación de laboratorio que fue ordenado por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional en el caso de las sustancias halladas en Kennedy y Engativá y pudo concluir que, en efecto, se trata de fentanilo de uso médico; no obstante, como ya lo habían alertado tanto investigadores como los expertos, también hay registros de Ketamina, Clonazepam, Cannabinol y Ribotril.



Ante esto, Andrés Nieto señaló que lo realmente grave en la ciudad es que no se ha prestado atención al informe que desde 2013 publicó el Ministerio de Salud, en el que le advierte al Mindefensa y Minjusticia sobre la existencia de 53 drogas, diferentes a las tradicionales, que estaban circulando por el país y para las que no hay ningún protocolo de incautación porque "no son psicoactivas".

Combinaciones tóxicas

Sobre este tema, EL TIEMPO ya venía hablando desde mayo del 2022 cuando pudo establecer la muerte de 9 jóvenes, al parecer inyectados con una combinación de sustancias.



Ángela Caro Rojas, directora del programa de Química Farmacéutica de la Universidad Javeriana y miembro de la junta directiva de la International Society of Pharmacovigilance, explicó que este tipo drogas tienen un efecto inmediato sobre el sistema nervioso central y una aplicación de una dosis podría generar una depresión respiratoria. "La persona no puede respirar y puede fallecer", advierte.



Por otro lado, respecto al fármaco anticonvulsivante, Caro dice que tiene una "ventana terapéutica estrecha", es decir que la dosis efectiva en un paciente está muy cerca de la dosis que puede ser tóxica. "Cualquier incremento puede generar un daño muy serio como el coma y la muerte. Si se está utilizando este medicamento para hacer daño, es un problema serio".



Ahora bien, para los investigadores de los casos, el uso de estas sustancias podría deberse a los efectos que provocan en el cuerpo y tendría una relación con el tiempo que demora en causar daño, luego de ser inyectado, que podría ser muy rápido o muy lento, generando periodos de agonía.



"Si se administra el medicamento directamente por la vena, el efecto va a ser muy rápido porque inmediatamente llega al cerebro y la persona va a sentir un ahogo; si le están causando la muerte, pues va a sufrir. Sin embargo, el efecto es tan fuerte que podría ser relativamente rápido", anotó Caro.

