Así es el mercado del fentanilo médico que está llegando a los barrios de Bogotá

La semana pasada las autoridades lograron la captura de nueve presuntos traficantes de fentanilo en Bogotá que tenían en su poder 19 ampolletas de esta droga, 95 dosis de base de coca y 176 dosis de marihuana. Aunque parecieran muchas las detenciones y las dosis incautadas, lo cierto es que son apenas la punta de un problema que podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades en la capital y que ya se asomaba meses atrás.



Aunque en la ciudad todavía no se puede hablar de los efectos de la famosa droga ‘zombie’ porque no hay un solo registro que dé cuenta de la presencia de la variante sintética del fentanilo en los barrios de Bogotá, la situación no deja de ser preocupante, toda vez que sería el fentanilo de uso médico, usado como un potente analgésico, el que se estaría colando entre las calles.



Lo que preocupa de esto es la proliferación en la calle de un medicamento que es de venta restringida y que no debería llegar a manos criminales. Si bien en Estados Unidos el consumo de fentanilo artesanal e ilegal se convirtió en un problema de salud pública, por los altos índices de adicción que generó en ciudades como Filadelfia, en Bogotá el panorama no es igual.

Según agentes de inteligencia dedicados a seguirle el rastro a esta droga en la capital, lo que se ha propagado es el consumo del fármaco de uso médico, que los traficantes de droga usan para combinar con otras sustancias como la ketamina y potencializar sus efectos adictivos.



Alerta no escuchada



Pero esta historia no es nueva. Desde el 1.° de junio de este año, luego de obtener declaraciones del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, del ahora subsecretario de Seguridad Andrés Nieto y del coronel Juan Alonzo, entonces comandante de seguridad ciudadana número tres, este diario ya había establecido la ruta del mercado negro del fentanilo médico que era administrado por los miembros de estructuras multicrimen como ‘los Piscianos’, ‘los Paisas’ y algunas facciones del ‘Tren de Aragua’ colombiano.



En ese entonces la incautación fue de 220 jeringas de fentanilo médico que estaban en cocinas hechizas ubicadas en Kennedy y Fontibón. Según la Fiscalía, esa fue la primera vez que se halló tal cantidad del fármaco en un sitio destinado para producción ilegal de drogas sintéticas.



Para ese entonces EL TIEMPO conoció el informe de investigación de laboratorio que fue ordenado por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional en el caso de las sustancias halladas en Kennedy y Engativá y pudo concluir que, en efecto, se trata de fentanilo de uso médico; no obstante, como ya lo habían alertado tanto investigadores como los expertos, también se halló registro de ketamina, clonazepam, cannabinol y ribotril.



Ángela Caro Rojas, directora del programa de Química Farmacéutica de la Universidad Javeriana y miembro de la junta directiva de International Society of Pharmacovigilance, explicó que estas drogas tienen un efecto inmediato sobre el sistema nervioso central y una aplicación de una dosis equivocada podría generar una depresión respiratoria.



Por otro lado, respecto al fentanilo, Caro dice que tiene una “ventana terapéutica estrecha”, es decir que la dosis efectiva en un paciente está muy cerca de la dosis que puede ser tóxica. “Cualquier incremento puede generar un daño muy serio como el coma y la muerte. Si se está utilizando este medicamento para hacer daño, es un problema serio”.

Los primeros ‘zombies’



Gracias a la narración del fiscal de la seccional Bogotá, que llevaba el caso de las incautaciones en Kennedy y Fontibón en mayo de este año, este diario pudo establecer que el camino de la comercialización ilegal de fentanilo médico en Bogotá podría tener su origen en Ecuador, desde donde fueron rastreadas las 220 dosis que se hallaron en las cocinas hechizas.



Pero fue en medio de un operativo de rutina de la Secretaría de Seguridad y el Comando Nocturno de la Policía Metropolitana de Bogotá, realizado en el mes de agosto en la zona de rumba de la Primero de Mayo, cuando se vieron los primeros indicios de que algo diferente estaba pasando en los jóvenes que consumen drogas en la ciudad.



“Estaban totalmente desubicados, no podían sostener su cuerpo y parecían en medio de un sueño profundo. No se podían sostener y nadie daba cuenta de qué era lo que habían consumido, pero no eran los efectos del alcohol ni los de alguna droga conocida”, le contó a este diario uno de los hombres que participó en dichos operativos.



Un esa misma línea, explicó que en la ciudad durante el último año se tiene el registro de la aparición de al menos 32 combinaciones de drogas desconocidas, entre las que podría estar el fentanilo mezclado con la ketamina, que es un sedante de uso veterinario, y otros opioides que, juntos, formarían la famosa ‘coca rosada’ o ‘tusibi’.

Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad, señaló que se han identificado en el país nuevas sustancias, muchas de ellas que originalmente se usan para fines como el médico o industrial, y que están usándose para conseguir efectos cada vez más fuertes en quien la consume.



Así, “el problema del fentanilo es cuando es mezclado con otros elementos y por ende es incontrolable porque no se pueden identificar fácilmente sus efectos o síntomas y mucho más difícil identificar sus componentes en tiempo real en operativos”, explicó.

Exceso de pánico



Las imágenes de la grave situación de salud pública en Estados Unidos por culpa del consumo de la variante sintética del medicamento arrastraron una ola de pánico en todo el mundo y Bogotá no fue la excepción. Incluso, el Fiscal General había señalado, antes de las investigaciones, que se trataba de una famosa droga denominada captagón usada por los yihadistas.



“Esta es una droga que no se había visto en el país, es la famosa droga denominada captagón en Siria, es la droga de los yihadistas y la misma que está generando 300 muertos diarios en Estados Unidos”, señaló Barbosa en junio de este año.



No obstante, el experto Julián Quintero, del programa ‘Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza’, dijo que no hay evidencia de la intoxicación en Bogotá generada por los análogos sintéticos de este fármaco que son los que han venido generando muertes en el exterior.



“Es un grave error indicar o sugerir que el medicamento en ampolletas de fentanilo es ilegal. Tampoco es el mismo que ha generado muertes en Estados Unidos. Se está generando pánico y no hay que dejarse llevar por la ola sensacionalista”, agregó.

De la misma forma, la Secretaría de Salud también ha aclarado en varias oportunidades que hay tres formas de consumo de fentanilo: como medicamento legal y aprobado, sin prescripción médica y de uso abusivo o de producción artesanal ilegal y altamente peligroso.



Sin embargo, ante la denuncia de la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, hace dos semanas, sobre el presunto registro de ocho casos de intoxicación por el consumo de esta sustancia, la entidad explicó que en Bogotá “sobre la llamada droga zombie no tenemos casos de intoxicación registrados”.



En esa misma línea, explicó Nieto, es importante invitar a un debate nacional sobre el consumo de sustancias que permita ver que no es un tema exclusivamente del sector seguridad, sino del sector salud y social.

