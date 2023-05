Los capitalinos disfrutaron de dos días de bastante calor el pasado fin de semana, algo inusual si se tienen en cuenta las intensas lluvias de los últimos meses en la ciudad. ¿Cuáles fueron las causas del cambio inesperado de la temperatura en Bogotá?

(Le puede interesar: Fenómeno de El Niño: ¿cuándo se empezará a sentir en Colombia?).

Se volvió a ver mayor nubosidad y un mayor incremento en las precipitaciones sobre los cerros orientales FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la mayor Diana Carolina Rueda, jefa de la oficina de alertas y pronósticos del Ideam, el calor de los días pasados se debió al paso de una onda llamada Madden and Julian, la cual “causó que tuviéramos menos precipitaciones y nubosidad a nivel nacional, y esto se reflejó en el incremento de temperaturas”.



Rueda afirmó que, puntualmente para Bogotá, en los últimos tres días osciló la temperatura de la ciudad entre 19 y 22,8 grados centígrados.



Sin embargo, la experta aclaró que este no es un fenómeno que vaya a perdurar en los próximos días, ya que desde ayer se pudo evidenciar que “se volvió a ver mayor nubosidad y un mayor incremento en las precipitaciones sobre los cerros orientales”.



En ese sentido, se espera que en los días que quedan de la semana se presenten lluvias leves y moderadas. De hecho, Rueda dijo que hasta la segunda semana de junio la ciudad va a estar en la primera temporada de lluvias del año, “a no ser que pase una onda como la Madden and Julian, que dura solamente algunos días”.

(Lea también: Fenómeno de El Niño: ¿en cuánto aumentaría la temperatura en Colombia?).

Muchos ciudadanos, por otro lado, probablemente relacionaron las altas temperaturas con el fenómeno de El Niño, cuya llegada a nivel mundial fue alertada hace unos días por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).



No obstante, la funcionaria del Ideam aclaró que este fenómeno se encuentra en un 62 por ciento de ocurrencia, es decir, no está aún declarado en el país.



“El fenómeno de El Niño afecta al país en las regiones Pacífica, Andina, Amazonia y parte de la región Caribe. Como Bogotá hace parte de la región Andina, obviamente se va a ver afectada con una disminución de lluvias, aumento de temperatura y mayor sequía”, dijo.



Agregó que si bien “no hay una zona identificada en la ciudad que tenga una mayor o menor temperatura, los lugares donde no hay una cobertura de árboles, o en el caso de los terrenos que no están preparados para la sequía, van a ser más vulnerables ante este fenómeno”.



(Además: ¿Qué está enfermando a los árboles de Bogotá?)

Facebook Twitter Linkedin

Los capitalinos disfrutaron de dos días de bastante calor el pasado fin de semana. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO.

Cabe resaltar que, aunque este fin de semana fue de bastante calor, se han registrado mayores temperaturas en la ciudad anteriormente. Según los registros de archivo, el día más caliente en Bogotá fue el 9 de febrero de 2017, cuando la temperatura alcanzó los 25 grados centígrados.



Por su parte, la Secretaría de Ambiente, ante el cambio de clima de los próximos meses en Bogotá y el país, invitó a la ciudadanía a tomar ciertas medidas para cuidar el medioambiente, tales como: reducir el uso de combustibles fósiles, prevenir la ocurrencia de incendios forestales, separar adecuadamente los residuos, ahorrar energía, adoptar tecnologías limpias en los procesos de producción, proteger y conservar los ecosistemas y evitar los asentamientos en zonas de amenaza y alto riesgo.

Más noticias de Bogotá