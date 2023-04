Un nuevo caso de feminicidio conmocionó a los residentes del barrio San Pablo, en la localidad de Bosa. El 29 de marzo, a las 11:50 de la noche, los gritos alertaron a los residentes.



Todo ocurrió en una vivienda ubicada en la carrera 77J n.º 65J-69 sur. Fueron los uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) Piamonte los que recibieron las alertas sobre el caso. Ellos habían recibido una denuncia sobre una fuerte discusión y presumían que se trataba de una nueva riña entre una pareja reconocida en la zona.



Lo primero que manifestaron los familiares de la mujer es que la policía tardó en llegar unos 20 minutos, argumentando que tenían mal la dirección y la estaban verificando.



Por eso, al lugar de los hechos llegaron primero los familiares de la víctima. Cuando arribaron al lugar tuvieron que pedirle permiso a la dueña de la casa para poder entrar y acceder al segundo piso del inmueble. Luego golpearon a la puerta de la habitación donde vivían.



Aldemar Franco Carrera es quien les abre. La escena no podía ser más dantesca. Allí, sobre la cama, yacía el cuerpo de Ana María Suárez Calderón, de 39 años de edad.



Su pareja, Aldemar, de 41 años, la había atacado delante de su bebé de solo 15 meses utilizando un arma blanca. La herida era visible en la espalda. A su lado estaba el niño dormido. No podía entender qué estaba sucediendo.

Cuando llegaron las autoridades lo primero que hicieron fue retirar al menor de edad y entregárselo a unos familiares para salvaguardarlo de cualquier riesgo.



A pesar de que el cuerpo de la mujer no mostraba señales de vida, ella fue trasladada al Centro de Atención Médica Integral (Cami) de la localidad de Bosa por la alerta de un policía que advirtió una esperanza. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. Los galenos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.



Mientras la familia conocía el desenlace fatal, Franco era capturado por las autoridades y se le leían sus derechos. Era claro que lo que había ocurrido era un feminicidio en flagrancia. Luego, tenían que desplazarse a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy. Era urgente dar inicio al proceso de judicialización.



“Fue triste ver lo que pasó en el interior de esa residencia. Recogimos todas las pruebas para que el responsable, que fue puesto a disposición de la Fiscalía, pague ante la justicia por lo que hizo. Hay que hacerle un llamado de la tolerancia a la sociedad, sobre todo, en medio de la convivencia en pareja”, dijo el coronel Eiver Fernando Alonso, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Para ello había que realizar una inspección técnica al cadáver, los informes de los investigadores de campo junto con un álbum fotográfico de la diligencia, labores de verificación en la zona y varias entrevistas. Es lo usual en estos casos que devienen de violencia intrafamiliar.



Aldemar Franco Carrera fue conducido a un centro de reclusión por quitarle la vida a quien había sido su pareja hasta ese momento, y delante de su hijo, sin importarle las secuelas psicológicas que la macabra escena podía generarle al menor.

Los testigos



Pistola - asesinato - feminicidio Foto: iStock

En este momento siguen cursando las audiencias contra Aldemar Franco Carrera, pero aunque todos los antecedentes son materia de investigación, se conoció el testimonio de algunos vecinos.



Muchos dicen que las discusiones eran frecuentes entre la pareja y que se notaba que esta mujer venía siendo víctima de maltratos. Incluso llegaron a decir que la víctima fatal era obligada a pedir limosna en las estaciones del sistema masivo de transporte TransMilenio. “Yo me daba cuenta de que a ella la obligaban a pedir plata en las estaciones. Ella tenía que salir con el niño pequeño y luego darle toda la plata a este señor”, dijo Carlos López, residente de la zona.



Recordó que los problemas estallaban cuando esta mujer no le entregaba una gran suma de dinero a su pareja. “Fue terrible ver llegar a tres motos de la Policía y ver cómo a esta pobre mujer la sacaban y se la llevaban corriendo para un hospital”.



La familia de la víctima también había notado un cambio en su comportamiento. Se había alejado y no los había vuelto a llamar. También sabían que este hombre tenía tratos bruscos con su hijo.

La audiencia



Del atacante se supo durante las audiencias que nació en Rivera, Huila, el 19 de octubre de 1981 y que es pensionado de las Fuerzas Militares, así como otros detalles del caso. Fue una tía de la víctima quien recibió los llamados de auxilio desde un celular. La llamada salió de la casa donde residía Ana María Suárez Calderón. “Cuando contesté era Aldemar. Me dijo que algo grave había pasado. Le dije: ‘¿Qué le pasó a María?’. Luego fuimos con mi esposo hacia su casa, pero como vivimos lejos llamamos a la policía para que llegara al lugar”.



Cuando arribaron a las 11:20 de la noche, los familiares de la mujer sabían que tenían que entrar a la casa de manera urgente. Cuando todos ingresaron, luego de pedir permisos, a la vivienda vieron el cuerpo de la víctima tendido en su lecho con rastros de violencia. “La remitieron, como ya se sabe, a un centro asistencial”, dijo el fiscal del caso, quien agregó que todo ocurrió en flagrancia porque la puerta del inmueble no solo fue abierta por el presunto homicida, sino que también se encontró el arma con la que habría matado a la mujer, unas tijeras, y un niño que podía correr peligro, pues estaba en los brazos del agresor, quien reposaba en una silla.

Violencia contra la mujer. Foto: iStock

Apenas los vio, Aldemar comenzó a gritar que cogieran al niño. “Uno de los policías dijo que ella estaba viva y esa fue la razón por la que se la llevaron a un hospital”, dijo la tía de la víctima.



La captura se legalizó el 30 de marzo de acuerdo con los procesos y al indiciado se le leyeron y le fueron respetados todos sus derechos. El informe de Medicina Legal señaló que Aldemar no tenían ningún signo de violencia en su cuerpo.

Ana María llevaba dos años de relación con el agresor y vivían justos hace siete meses. Las discusiones no habían sido de un solo día.



Luego se le imputó a Franco Cabrera los delitos de feminicidio agravado, pues se constató que entre la víctima y el victimario había una relación sentimental previa de dos años atrás. “Usted le propinó con unas tijeras al menos dos heridas. Una en la mano y otra en la zona supraclavicular. Eso le causó la muerte. Todo pasó en frente de su hijo. Usted vulneró la vida y la integridad de una mujer y también incurrió en actos de discriminación de género”, le dijo el fiscal del caso a Aldemar.



En la audiencia también se conoció que en esta relación de pareja solía haber maltrato físico y psicológico y que Aldemar ya había amenazado a la víctima con asesinarla si denunciaba todo esto ante las autoridades. Una semana atrás, el agresor había intensificado su violencia. “Cuando todo pasó, usted estaba en pleno uso de sus facultades. Nada lo exime de su responsabilidad penal por el delito de feminicidio en circunstancias de agravación punitiva”, dijo el fiscal.



Por este delito podría pagar una pena de entre 500 a 600 meses de prisión porque el delito se cometió delante de un niño. “Él contempló toda la escena. Es una agravante, lo mismo que tenía una posición de poder frente a la víctima”.



Finalmente, se le impartió medida de aseguramiento a este hombre y en los próximos días se determinará cuántos años deberá pagar en una cárcel.

¿Dónde pedir ayuda en Bosa?

Las mujeres de Bosa ya tienen a su disposición el Centro Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en la calle 85 sur n.º 94-35, donde podrán acceder a una ruta integral para denunciar y recibir todos los servicios en caso de ser víctimas de agresiones sexuales, físicas y emocionales.



Dentro de este centro integral se encuentran presentes las secretarías de Seguridad y de la Mujer, la Fiscalía General de la Nación, la Comisaría de Familia y el ICBF, para atender los casos de violencias contra mujeres desde sus competencias específicas. Adicionalmente, el Comando de Atención Inmediata (CAI), Centro de Traslado por Protección (CTP), Centro de Justicia Restaurativa (CJR) y una unidad de reacción inmediata (URI).



El equipo de abogadas, psicólogas y dinamizadoras de la Secretaría Distrital de la Mujer brindará acompañamiento y seguimiento de los casos de violencias, orientación psicosocial y asesoría jurídica, de 7:30 a. m. a 4 p. m. Además, se sigue brindando atención jurídica en la sede de Bosa Centro, ubicada en la carrera 81D n.º 59A-59 Sur.





CAROL MALAVER

SUBEDITORA

REDACCIÓN BOGOTÁ