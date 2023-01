Nury Arévalo Giraldo dice que ya no siente miedo. Esta mujer nacida en Tunja dice que también conoció a Antonio Barba Riaño en octubre del año 2022 cuando salían desde el centro comercial Panamá en Bogotá.

“Recuerdo mucho que llegando a Tunja me empezó a cortejar. Era muy hábil en eso. Me decía que por que no salíamos a más rodadas, que yo le gustaba y así caí en sus garrar y empezamos una especie de relación”.



Nury dice que siempre tuvo una personalidad narcisista. “Desde el comienzo fue celoso y posesivo conmigo, pero como a mí me gustaba yo, de alguna manera, dejaba pasar esas señales de alerta”.

Por ejemplo, no le gustaba que ella hablara con otros ciclistas en las rodadas y vigilaba cada conversación que ella sostenía. “Un día después de estar disfrutando en la cascada del Tambo me cogió el rostro con fuerza y me dijo: siga coqueteando y verá que me va a perder”.



Barba siempre buscaba que sus relaciones avanzaran con rapidez. “Yo le preguntaba que por qué y él me decía que así era mejor. Entonces yo comencé a ir a su casa y ahí se iba tornando más seria la relación”.

Pero los golpes en su contra no tardaron en llegar. “Empezamos a pelear porque otras mujeres me preguntaban que si yo tenía algo con él. En buen tono. Pero eso a él le molestaba y les negaba a sus conocidas que tenía algo conmigo. Ellas me contaban todo”.



Una vez, en un ataque de ira, reventó el celular Nury contra el piso y la dejó botaba en un sector lejano. “Él me comenzó a coger como un saco de boxeo. Como yo estoy en tratamiento de ortodoncia mi rostro quedaba destrozado. Mi rostro, mi nariz y mis ojos fueron los más afectados”.

Nury también refiere que ha reflexionado mucho sobre su permanencia en esa relación y agrega que Barba tenía una especie de poder para mantenerlas contantes en la relación a pesar de los maltratos. “Después de que yo lo veía con otras mujeres y peleábamos, una vez, por ejemplo, yo le mandé un regalo para que nos reconciliáramos. Ahora no entiendo por qué hice eso”.



Después de esto ella lo visitó en su casa e incluso fue con un rodillo para defenderse por si sufría alguna agresión. “Él me preguntó que para qué era eso, me lo quitó y me golpeó con mucha fuerza. Me dio un puño durísimo”.



“Te vas a dejar pegar o te va a ir peor”, eso le decía Barba a Nury mientras trascurría la agresión y cuando esta ya había terminado remataba: “Ahora sí nos podemos reconciliar”.



La relación terminó cuando ella entró a trabajar. Eso le permitió coger distancia y comenzar a darse cuenta del circulo de violencia a la que estaba sometida. “La gente me decía: te cogieron de saco de boxeo. Yo ya caí en cuenta de muchas cosas. Más después de que leí la denuncia de la joven de Neiva. Ya interpuse la denuncia ante la Fiscalía”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

