“No vamos a permitir que nos arrebaten la tranquilidad”. Este fue el llamado que hizo la alcaldesa Claudia López, quien, en compañía de los gobernadores del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y de Cundinamarca, Nicolás García, además de la Fuerza Pública, adelantó una toma de la región del Sumapaz, recientemente amenazada por el avance del frente 53 de las disidencias de las Farc. Este grupo sembró el terror en la zona hace 25 años y se reinstaló con el fin de dominar nuevamente este territorio y, posiblemente, llegar a la capital del país.



Las autoridades recorrieron los municipios de Cabrera y La Unión, además de realizar una extensa caminata hasta el alto de la Alegría, el cual está localizado en la frontera entre los departamentos de Cundinamarca y Meta.



La región del Sumapaz es un corredor que fue utilizado por las Farc para comunicarse con Uribe y El Duda, en el Meta, y las zonas altas de la cordillera Oriental. En ese páramo tienen jurisdicción, además, Tolima y Huila.



Zuluaga aseguró que si los grupos ilegales quisieran llegar a Cundinamarca por este territorio, tardarían solo tres días caminando. En esa misma línea, Claudia López afirmó: “Desafortunadamente, como lo dijo el gobernador del Meta, ya en la región del Sumapaz (en el límite entre el Meta y Cundinamarca) hay presencia permanente de hombres armados de disidencias de diferentes grupos ilegales. Y como lo ha advertido, no están en el Meta para quedarse allí, su intención es atormentar desafortunadamente a Cundinamarca y Bogotá”.



Por esta razón, en la noche del viernes pasado se adelantó un consejo de seguridad en el cual los mandatarios coordinaron con la Policía Metropolitana de Bogotá y el Ejército Nacional las distintas acciones que se llevarán a cabo para garantizar la seguridad en la zona.

Por situación de seguridad redoblarán el pie de fuerza en la zona. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los más buscados



La alcaldesa, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, se refrió a los tres homicidios cometidos en esta localidad durante los últimos años.



Con respecto a las dos muertes registradas en 2021, dijo que ya identificaron al responsable, cuyo nombre es Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías, y quien era un integrante de las extintas Farc.



“Evidentemente, en el marco de las investigaciones, en coordinación con la Fiscalía, se logró la orden de captura contra un individuo que se cobró la vida de dos personas. Además, se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con este delincuente”, indicó el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Con respecto al líder social Carlos Julio Tautiva, asesinado el 11 de abril, el general Triana le dijo a EL TIEMPO que se están ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar a los responsables.



Por otro lado, aseguró que la Policía se encuentra “revisando los esquemas de seguridad de los alcaldes, la protección a líderes en territorio y la distribución de panfletos en Cundinamarca”. Acerca de este último punto, agregó que se están adelantando labores de investigación para identificar el origen de estas amenazas, que lo que hacen es generar intranquilidad. “Aquí nadie tiene un campamento con un grupo armado. A la comunidad, esos panfletos le causan zozobra, y a nosotros nos alarman; por eso, más que preocuparnos, hemos venido a ocuparnos del territorio”, añadió la alcaldesa.

Plan Ezequiel



Los mandatarios también decidieron aumentar la presencia de la Fuerza Pública, con el refuerzo de más de 12.000 uniformados que custodiarán permanentemente toda la región del Sumapaz.



“Quiero agradecerle al señor Presidente de la República, que, fruto de la solicitud de los dos gobernadores, el de Meta y de Cundinamarca, y yo, como alcaldesa de Bogotá, le dio la instrucción al Ministerio de Defensa de organizar una operación de más de 12.000 hombres en la región central. Esa operación de control territorial la van a coordinar la Brigada XIII y la Brigada VII”, señaló la alcaldesa.



Según lo que anunció el Ejército, las divisiones IV y V ya desplegaron tropas en una primera fase “para desarrollar operaciones terrestres unificadas, buscando contrarrestar los factores de inestabilidad en estos departamentos y, particularmente, en la capital del país”, según un comunicado oficial.

12.000 soldados estarán encargados de blindar el Sumapaz. Foto: Alcaldía de Bogotá

Dentro del Plan Ezequiel, estas divisiones se encargaron de que los uniformados recibieran un proceso de adaptabilidad al terreno, el clima y la altura del páramo de Sumapaz, durante un periodo de dos semanas en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento número 13 de la Brigada XIII.



Asimismo, los soldados que fortalecerán la seguridad en corredores de movilidad y ejes viales de la zona recibieron instrucción en planeamiento y conducción de operaciones de montaña, asalto aéreo, primeros auxilios, ganado mular y equino, así como de protección del medioambiente.

Lo que dice la comunidad



Ante los panfletos atemorizantes y las alertas que en los últimos días han hecho las autoridades sobre la posible retoma del Sumapaz por la ‘Segunda Marquetalia’, los habitantes del territorio claman por que no se vuelva a vivir lo ocurrido hace 25 años, cuando la extinta guerrilla se apoderó de la zona.



“La toma del 97 fue dura y aterradora. Uno piensa en su pueblo, su gente, en que estén bien. Se destruyeron las casas y las calles. Hay personas que todavía tienen traumas, es una historia que Dios quiera no se vuelva a repetir”, dijo Ever Mora Cifuentes, habitante de Cabrera.



Por su parte, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga le dijo a este diario: “No se puede permitir” que los grupos ilegales vuelvan a crear en la región un corredor para pasar droga, armas y hasta secuestrados. “Es un tema de seguridad nacional. Necesitamos que la comunidad nos entregue información y apoye a las autoridades para que las disidencias no amplíen su nivel territorial en la región”, afirmó.

LAURA VALENTINA MERCADO

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

