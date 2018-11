Familias viven junto a la carrilera del tren de la Sabana

Aunque los vecinos del barrio El Chicó Norte que han sido víctimas de hurtos en el sector no les pueden atribuir la situación directamente a las personas que están viviendo debajo del puente de la diagonal 97, que comunica las carreras 18 y 19, sí creen que las condiciones en las que se encuentra la zona han causado un aumento de la inseguridad.

“No podemos decir que sean ellos los que están robando, pero es cierto que una vez comienza a anochecer, es peligroso pasar por el lugar. Han robado a varias personas, y no hay presencia de la Policía. La carrilera se ha convertido en un riesgo para todos los vecinos”, señaló María Catalina Bernal, de la Asociación de Vecinos de Chicó Norte (Asovechino).

EL TIEMPO ZONA hizo un recorrido junto con Asovechino por el puente peatonal y la carrilera, y pudo comprobar que, efectivamente, las personas que se ubican allí reciclan, pero están viviendo permanentemente en ese punto. Tienen adecuada una cocina y hacen sus necesidades en medio del separador. Hay cerca de 10 personas.

Lo más preocupante de todo es que hay niños y perros que cruzan constantemente la carrilera del tren de la Sabana, a pesar del peligro que ello implica cuando este transita.

“Una de las vecinas llamó al Bienestar Familiar porque vio que una de las mujeres que estaba ahí tiene un bebé de brazos y están en muy malas condiciones de sanidad. A ella le tomaron todos los datos, pero nunca vinieron”, añadió Lilian Otálora.



Inclusive, el alcalde local de Chapinero, Hernando José Quintero, en uno de sus recorridos de ‘Chapinero a pie’, estuvo en el sitio y evidenció la problemática que denuncia la comunidad. Pero no hay una solución definitiva para los vecinos del lugar ni para las familias que viven debajo del puente.



“Luego de la visita del alcalde estuvieron los Ángeles Azules, pero, como es voluntario que ellos tomen las oportunidades que les ofrecen, no pasó nada, y todo sigue igual. Nos preocupa que lleguen más personas a vivir ahí en las condiciones en que están”, concluyó Bernal.

El puente de la 97 es inseguro en la noche

A la denuncia de invasión en la carrilera de la diagonal 97 se le suma que el puente peatonal que comunica el lado oriental y occidental de Chicó Norte es oscuro y no hay policías.



“Hasta hace unos dos años teníamos auxiliares de la Policía haciendo acompañamiento en el puente, pero desde que se fueron aumentaron los robos ahí y la llegada de las personas a vivir en la carrilera también incrementó”, dijo Asovechino, quien solicitó de nuevo acompañamiento de la Policía.



Por su parte, José Iregui, vecino del lugar, aseguró que las personas que se instalaron debajo del puente sí representan peligro para la comunidad y los peatones.



“Son peligrosísimas, ya han atacado peatones y corretean a la gente que ha intentado tomar fotos de las condiciones en las que viven. Esto está enfrente de la Embajada China y ni la Policía ni la Uaesp ha hecho nada”, señaló Iregui.



Con respecto a la carrilera, al ser considerada una vía nacional, el mantenimiento de la le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no obstante, , EL TIEMPO ZONA se puso en contacto con la Alcaldía para encontrar soluciones. Al cierre de esta edición no hubo respuesta, pero se hará seguimiento al tema

En los cambuches viven adultos, niños y perros que además corren peligro con el paso del tren. Foto: EL TIEMPO ZONA

