Barrio en Soacha teme por deslizamiento

Más de diez familias del barrio El Arroyo, en la comuna cuatro de Soacha, están en riesgo por cuenta de una serie de deslizamientos que se han venido presentando en la última semana. Las lluvias han producido movimientos de tierra y un progresivo hundimiento que hace temer a los habitantes del sector.

“No podemos dormir de pensar que se nos vaya a caer una de las casas”, narró María Antonia Gómez, quien ve con preocupación el abismo que se forma cerca de su casa.

La Alcaldía de Soacha ha recomendado a los afectados evacuar la zona para evitar una tragedia. Sin embargo, ellos aseguran que no pueden abandonar sus viviendas pues no tienen otro lugar a donde ir.



“Significaría perder lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Además, este es un problema que ya lleva 10 años”, dijo Carlos Cruz, presidente de la junta de acción comunal. Sostiene que una de las causas es la falta de un sistema de alcantarillado que drene las aguas residuales que se han filtrado en la tierra. “Hemos pedido una tubería, y no nos la han dado. Hace 15 días comenzó todo a hundirse”, agrega.



De hecho, en 2009 hubo dos deslizamientos en ese mismo sector que dejaron a 191 sin hogar. Desde ese entonces, se habla de la filtración.



EL TIEMPO se comunicó con Andrea Rozo, secretaria de Planeación del municipio, quien aclaró que “este es un asentamiento informal. Por eso, la primera responsabilidad recae en quienes se ubican en zonas de alto riesgo. Es una zona de cantera, con suelo arcilloso e inestable”.



Respecto a la solicitud de la comunidad, la funcionaria respondió que “el tema no se soluciona con tuberías. Funcionaría para el tratamiento de aguas residuales, que es una parte del problema, pero cuando llueve igual estarían expuestos”.



Aseguró que se ha capacitado a la comunidad en acciones de gestión de riesgo y que el llamado a los habitantes es a activar los planes de emergencia y salir del lugar.

Aunque en las últimas horas siguió lloviendo, los habitantes reportan que no hubo más deslizamientos, pero que el terreno sigue cediendo.



