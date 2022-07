Decenas de policías de vigilancia, investigación criminal y prevención se tomaron barrios de Fontibón como Ciudad Salitre, Granjas, Montevideo y Centro Industrial con el objetivo de intervenir focos de inseguridad.



Sin embargo, en medio de su recorrido, los uniformados encontraron un campamento improvisado debajo de un puente que es habitado por familias migrantes y colombianas.

Se trata de siete personas quienes desde hace varios meses habitan el puente y conviven en precarias condiciones sanitarias. Dicen que se dedican al reciclaje y que no tienen otro espacio para vivir.



"Vivimos aquí hace aproximadamente como cuatro años. La localidad de Fontibón me ofreció un dinero para arriendo para mi papá y para mí, pero todavía estamos esperando", dijo una de las mujeres que pasa la noche debajo del puente.



Para subsistir, estas personas montaron habitaciones debajo de la estructura con cocinas rudimentarias. Además, dicen que en ocasiones comen gracias a las donaciones de las personas.



"A veces comemos y a veces no. Yo reciclo y muchas veces consigo comida en la basura", señaló la misma mujer.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que seguirán adelantando labores de vigilancia en la zona y que realizarán un acompañamiento a estas personas.



"Primero, estamos brindando una atención humanitaria a estas personas para establecer su estatus de legalidad migratorio y ofrecerles una posibilidad de un hogar de paso", manifestó el coronel Ricardo de los Ríos Villamil, comandante de Policía de Fontibón.

REDACCIÓN BOGOTÁ

