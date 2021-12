El 18 de diciembre de 2020 Alejandro Morales, apodado 'Frijolito' por sus amigos y familiares, recibió dos impactos de bala en la parte de arriba de la frente en medio de un operativo policial contra el transporte informal en El Codito, Usaquén, al norte de Bogotá.



El 26 de diciembre, después de pasar por un coma inducido, su cuerpo no resistió más y el adolescente de 16 años, que se ganaba algunos pesos como taquilleros en estas rutas improvisadas, falleció.



Hoy, a un año de los hechos, en los que están involucrados miembros de la Policía, no hay avances significativos en justicia. Así se lo aseguró la familia del menor a City Tv.



"El caso está demorado. No nos han dado una respuesta concreta, qué ha pasado con el patrullero, no sabemos si dio declaraciones... lo que yo quiero es justicia. Porque mi hijo ya se fue, necesito que me colaboren... nos causaron un daño muy grande", aseguró Ómar Morales, padre de Alejandro, ante los micrófonos de City Tv. Aseguró que lo último que supo fue el nombre de uno de los patrulleros que, supuestamente, sería el responsable de haber disparado ese día.



Ese 18 de diciembre, Alejandro no estaba trabajando. Según contó en ese momento EL TIEMPO:



"El conductor del carro al que acompañaba decidió no salir ese día porque los operativos de la Policía se habían intensificado de manera especial esa semana. Sin embargo, el inquieto joven se percató de un incidente en el que estaban involucrados algunos de sus amigos que sí habían sacado sus carros para trabajar y uniformados que estaban en medio de operativos en la zona".



Todo empezó cerca del CAI Villa Nidia. Allí estaba retenido un conductor de una van blanca al que Alejandro conocía, y a quien fue a respaldar. Jaiden, su tío, dice que la única mala decisión que tomó en su vida su sobrino fue subirse a ese carro cuando el conductor decidió emprender la huida.



“Decidió subirse a la buseta, él estaba ahí, vio a los amigos que estaban peleando con la policía y cuando vio que se iban a volar, hizo lo que hace un muchacho de 16 años, loco, y se montó al carro. Ellos pensaron que no iba a pasar nada, pero cuando llegaron a El Codito los estaba esperando la policía”, narró Jaiden. Según el testimonio de este hombre, en ese momento sonaron disparos, al parecer accionados por uniformados, y dos balas alcanzaron a Alejandro."



Ese mismo día, en medio del caos, cuatro unformados resultaron heridos cuando uno de los conductores de estos vehículos trató de huir y se los llevó por delante.



Un año después, la Fiscalía le señaló a City Tv que aún seguía la etapa de recolección de pruebas y que de los dos uniformados involucrados, uno fue absuelto y el otro está inhabilitado.

*Con reportería de Daniel Arévalo, periodista de City Tv; e información de artículo de archivo de Óscar Murillo.