Un juez aceptó una demanda contra los dueños de Milo, un perro criollo que habría atacado a un gato de un condominio del nor-occidente de la ciudad. Las heridas sustentadas serían tan graves que el felino habría fallecido por estas.



Juan Simón Vázquez, abogado de la familia demandada, le explicó a la W que, "No es que llamen a juicio al perro, los animales no tienen capacidad de comparecencia a una instancia judicial, sus dueños si la tienen, pero digamos que la forma de exigir la reparación es acreditar la participación del perro en el ataque al gato".



Según explicó el abogado el veterinario y los testigos podían verificar que el perro sí habría atacado al gato, "el material probatorio que obra y obrará es digamos el típico material de un proceso criminal, si se determina que el perro atento contra el gato pues procede una reparación integral de las víctimas que son en este caso la familia del gato", afirmó Vázquez.



Aún así el representante de la familia aclara que no se pueden presionar cargos contra Milo, porque los animales no son comparecientes ante la justicia colombiana, sino que se busca responsabilizar a los dueños del canino.

