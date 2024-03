Familia denuncia que fue víctima de estafa por falsa agencia de viajes: les ofrecieron planes más económicos

Una familia en Bogotá se quedó sin vacaciones luego de que hubieran hecho una consignación de dinero a una falsa agencia de viajes que les ofreció varios planes turísticos a precios muy bajos.

Según el servicio informativo de City TV, los presuntos delincuentes se dedican a engañar a sus víctimas suplantando a una empresa de viajes y ofreciendo varios paquetes de turismo a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, una mujer, quien prefirió no revelar su identidad, aseguró que dichas promociones son falsas y que la agencia envía documentos de registros de turismo que no corresponden al grupo de estafadores.

"Ellos comenzaron a enviarme la información y yo les solicité que me enviara documentos que constataran que eran una entidad correcta. Ella me envió Camara y Comercio y Runt. Tengo un conocido que me ayudó a ver en redes que la empresa sí existía y efectivamente, sí existía", comentó la víctima.

No obstante, uno de los detalles que llamó su atención fue que la empresa estaba radicada en Villavicencio y ella estaba en Bogotá, razón por la cual no podía verificar si tenían una sede física.

Las estafas en internet son uno de los principales ciberdelitos. Foto:iStock

En medio de la estafa, los delincuentes le pidieron a la víctima que realizara los pagos de contado para acceder a descuentos adicionales.

"Dos días antes de viajar ya no conseguí contacto con ellos. Yo tuve contacto con la policía, hicieron una revisión y se dieron cuenta que me habían estafado", mencionó la mujer.

En su testimonio señaló que tres planes con destino a San Andrés fueron ofrecidos por cinco millones de pesos. El caso ya está en la Fiscalía, en donde se le abrió noticia criminal.

Las autoridades recomiendan no realizar transacciones de dinero sin antes recibir los tiquetes de vuelo y las reservas de los hospedajes.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS