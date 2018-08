Familia denuncia que fue agredida por un grupo de mariachis

Lo que empezó como una celebración de cumpleaños en una casa del barrio Villas de Vizcaya, en la localidad de Bosa, terminó en un altercado violento entre los integrantes de un grupo de mariachis y una familia.

Margarita*, una de las víctimas de los músicos, le indicó al equipo de Citynoticias que ellos no cumplieron con el contrato que habían adquirido por un valor de 150.000 pesos.



“Contratamos el grupo para que interpretara diez canciones, pero solo cantaron nueve, por lo que mi esposo les exigió el restante. El trompetista de la agrupación se enfadó y empezó a atacarlos con un machete”, informó la mujer.



Sin embargo, Katherine Pérez, encargada de la organización de serenatas del Mariachi Juvenil, nombre del grupo, dijo que el incidente se originó porque los cantantes no entregaron un paquete de chocolates que viene incluido con la presentación.



“En cada espectáculo se le da un ramo de flores y un chocolate pequeño personalizado al homenajeado. Como la presentación fue a las siete de la noche, ya no se tenían más obsequios para ofrecer”, aseguró Pérez . La organizadora agregó que miembros de la familia empezaron a atacar primero verbalmente a los integrantes del grupo.



Giovany Alvis es el trompetista del conjunto musical y, según los familiares, fue el culpable de romperle el tabique a un joven de 15 años. Él insistió en que los residentes de la casa estaban alicorados, por lo que tras la discusión la situación se salió de las manos.



“Nosotros cumplimos con el itinerario de la noche, pero los dueños de la casa insistían en que no les habíamos cumplido con lo contratado. La situación se fue a los golpes, y el menor que resultó herido nunca fue lastimado por ningún integrante del mariachi”, afirmó Alvis.



De acuerdo con este trompetista, el menor fue trasladado a un centro médico, pero el joven se negó a recibir atención. Incluso afirmó que el padre del menor lo amenazó.



“Residentes de la zona nos advirtieron que estos personajes eran conflictivos y fueron testigos de la negligencia y agresión hacia los cinco músicos”, concluyó Alvis. La familia afectada interpuso una denuncia en la Fiscalía.



*Nombre cambiado por petición de la fuente.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET

En Facebook: BogotaET