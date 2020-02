‘Queremos que todos los colombianos lleguen, sabemos lo que se sufre’

Jaime Rigoberto Ceballos Quenguan es un abogado de Pasto (Nariño) a quien la idea de que su hijo Carlos Andrés Ceballos Erazo estudiara en China pasó de ser la mejor de las noticias a convertirse en un escenario caótico cuando se enteraron de la expansión del Coronavirus.

Su hijo se graduó de arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y estaba haciendo una maestría en la misma especialidad en la universidad de Yangtze University que está ubicada en la ciudad de Jingzou en Hubei (China) gracias a una beca ofertada por el Icetex con patrocinio del gobierno Chino. La ciudad hace parte de la provincia que está en cuarentena.



Carlos Andrés tiene 25 años y partió hacia China el 5 de septiembre de 2019. “Él lleva prácticamente seis meses allá. Estaba muy ilusionado”.

Antes de la emergencia sus días trascurrían con normalidad. Le agrada estudiar así que para él la carga académica no era un problema. “Le agradaba mucho la metodología que utilizaba la universidad. Tenía un solo profesor dedicado a él. Igualmente estaba haciendo estudios para el aprendizaje del idioma chino”.

Carlos Andrés tiene 25 años y partió hacia China el 5 de septiembre de 2019. Foto: Archivo particular

Vive en un apartamento que comparte con otros estudiantes del mundo. Uno de ellos es de Mauritania y otro es de Tanzania. Según lo describe Jaime su hijo comenzó a enterarse de la emergencia por lo que se decía a través de los medios de comunicación. “Pero la preocupación más grande para él llegó el 25 de enero cuando entró en pánico, como en una crisis de nervios y me escribió unas cartas en donde él manifestó mucho temor por lo que estaba pasando”.



Esa crisis fue provocada porque las calles de la ciudad en donde vive el joven se comenzaron a cerrar y les prohibieron salir del perímetro urbano. “Entonces él y sus compañeros quedaron encerrados en el apartamento. Afortunadamente la universidad ha sido muy diligente y les envían los alimentos y el agua hasta donde ellos habitan”, contó Jaime.

Ese primer momento de pánico se dio porque no sabían a ciencia cierta qué tan grave era la situación. “En ese momento ellos tenían mucho temor. Incluso llegó a somatizar, creía que se había contagiado porque sentía síntomas de gripa pero a los tres días desaparecieron. No tenía nada, era pura impresión”.



Hoy toda la familia está ansiosa por ver de nuevo y en persona a Carlos Andrés. “Estar tan lejos de él ha sido muy difícil porque nos sentimos impotentes, no tenemos posibilidades de hacer mayor cosa, excepto que hemos sido muy diligentes en hacer las peticiones a la embajada. Los medios de comunicación han sido muy solidarios con nosotros y nos han ayudado. Por eso ya tenemos esa respuesta positiva por parte del Gobierno en el sentido de que los van a evacuar”, dijo Jaime.

Jaime Rigoberto Ceballos Quenguan es un abogado de Pasto (Nariño) que ha hecho todos los contactos posible para que su hijo sea regresado a su país. Foto: Archivo particular

Pero los nervios de que se presente algún inconveniente los mantiene en alerta. “Queremos que todos los colombianos lleguen al país. Somos padres y sabemos lo que se sufre. Un solo colombiano que se quede Whan sería muy triste, lo que viven es muy complicado”.



A pesar de que el Gobierno Nacional prepara todo para el traslado de los colombianos, esta familia de Pasto no tiene certeza ni detalles del viaje de Carlos Andrés. “Hoy hablamos con nuestro hijo y él me dice que tampoco tiene ninguna información. Que todo se está manejando de manera muy reservada. Sin embargo, tiene confianza de que el gobierno está haciendo todo lo posible para sacarlos de China. Lo que sabemos es lo que dicen los medios de comunicación”.



Saben que mañana sábado 22 parte el avión, que se quedarían una noche más en China y que la próxima semana estarían en Colombia. Pero todo es difuso, no saben a dónde van a llegar para cumplir con el requisito de la cuarentena.

Jaime quiere que pasen los días para que toda esta pesadilla acabe. “Aspiro estar en el lugar en donde él llegue. Quiero abrazarlo, darle la bienvenida, sé que va a ser algo muy bonito porque lo vamos a tener nuevamente en casa”.



A pesar de la ansiedad está familia es consciente de que tiene que seguir al pie de la letra los protocolos que las autoridades sanitarias y médicas establezcan.



Mientras el traslado se da Carlos Andrés ha venido superando sus miedos y de salud se encuentra muy bien. “Últimamente ha tenido ayuda psicológica por parte de la Cancillería. Les han asignado unos profesionales que los llaman todos los días para ver cómo se encuentran. Su salud física y metal están muy bien”, contó Jaime.

Carol Malaver

Subeditora y cronista sección Bogotá

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted tiene un familiar en Whan