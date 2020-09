‘Rechazamos la violencia, lo que buscamos es justicia’

Eliana Garzón, cuñada deJavier Ordóñez, quien ha oficiado como vocera de la familia del abogado e ingeniero aeronáutico muerto a manos de agentes de las policía, aseguró que no descansarán hasta que los responsables de los paguen el precio ante la justicia.



Sin embargo, hizo un llamado a detener la violencia en las manifestaciones.



“No hemos convocado a protestas. Quienes las hacen son oportunistas que no nos representan. Nosotros convocamos a una velatón pacífica en honor a Javier. No queremos más actos de violencia”, le dijo Garzón a ELTIEMPO.COM



Agregó que ya tienen la orientación de un abogado y que el objetivo será que “no haya sanción disciplinaria, sino penal para los responsables. La familia no descansará hasta lograr esto, llegaremos hasta el fondo para que se haga justicia”, dijo.

Exigió, además, respetar la privacidad de la familia, en especial de los dos hijos de Ordóñez, ambos menores de edad y quienes ya se han visto expuestos en redes.”Es indignante que circulen imágenes de Javier con los dos niños. Por favor, son niños, no queremos que los expongan más. Es importante que respeten su privacidad”.



Agregó que son “totalmente falsas” las versiones que circulan en redes sobre una riña en el conjunto horas antes de la muerte de Javier. “Él no era perfecto, pero no era ni borracho, ni peleador. No hubo peleas previas, no hubo nada de eso. Simplemente salió a comprar una cervezas junto a amigos con los que departía y un agente de Policía amenazó con sancionarlo”, narró Eliana Garzón.

“Él le dijo que le pusiera el comparendo, como ordena el debido proceso. Y el agente se molestó, se lanzó sobre él y ocurrió lo que se ve en el video. Nos informaron que recibió al menos 12 descargas de taser de al menos 35 segundos, cuando una persona soporta cuatro”, relató.



Luego de eso es llevado al CAI de Villaluz de donde, según la familia, salió al hospital prácticamente sin signos vitales.



“Nadie merece morir así. Javier no era perfecto, pero un profesional, un papá consentidor y que amaba a sus hijos. Se separó de mi hermana pero amaba a su pareja actual. No es justo que se acabe de esta forma con la vida de alguien”, recalcó Garzón.

Y reiteró que, en nombre de Javier, la familia rechaza todo tipo de acto vandálico realizado por “oportunistas que solo buscan lanzar piedra y romper”. Y pidió unirse a los homenajes en paz y con empatía. “Eso es lo que pido yo, un poco de empatía, de humanidad. No juzguen sin conocer ni saber de quién hablan y no inciten a la violencia”.

