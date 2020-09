Familia de Ordóñez pide privacidad en su último adiós

Este miércoles, cerca del mediodía, en el cementerio Jardines de Paz, norte de Bogotá, se realizará el sepelio del estudiante de derecho Javier Ordóñez, quien murió hace 9 días tras una acción de brutalidad policial que indignó a todo el país y fue el detonante de las protestas y los actos vandálicos ocurridos el miércoles y el jueves de la semana pasada.



(En contexto: Javier Ordóñez, el asesinato que sumió a Bogotá en un caos)

El cuerpo de Ordóñez, de 44 años y padre de dos hijos, permaneció este martes, durante todo el día, en una de las salas de velación de la funeraria Capillas de la Fe, y solo pudieron acompañarlo los familiares y amigos más cercanos. Para el resto no se permitió el ingreso. Únicamente cinco personas podían estar simultáneamente frente al féretro.



La primera que tuvo acceso fue Angélica Garzón, exesposa y madre de Javier, quien a eso del mediodía del martes agradeció el apoyo recibido y pidió que le permitan a la familia vivir su duelo y los actos fúnebres en privacidad.



“Es un proceso muy doloroso, estamos muy conmovidos y nos aliamos a los padres que han perdido en estos días a sus hijos y a sus hermanos, producto de la violencia que estamos viviendo en la ciudad”, aseguró Garzón.



Explicó que la madre de Javier arribó al país la semana pasada, procedente de Barcelona (España), donde reside desde hace varios años, pero que está muy impactada por la muerte de su hijo y que se encuentra en su residencia recibiendo atención médica. En la noche del martes se esperaba la llegada, desde Argentina, de uno de los hermanos.

(Le puede interesar: Lo que muestran las 6 fotos sobre la muerte de Javier Ordóñez)



Ya con toda la familia reunida, la misa exequial de Javier se realizará hoy, a partir de las 11 de la mañana, en la parroquia Santa Teresa de Ávila, en Chapinero.



Desde allí, el féretro será trasladado en una procesión a Jardines de la Paz, en el norte de la ciudad, donde se cumplirá la inhumación.

‘Javier murió en el CAI’

Todos estos días, las rejas del conjunto residencial del barrio Santa Cecilia, donde vivía la víctima de la acción policial, se convirtieron en una especie de altar al que han arribado decenas de personas para dejar flores y carteles con mensajes como ‘Javier, estamos contigo, Dios va a hacer justicia, te amamos’.



Garzón reveló que, según el reporte médico, su exesposo fue llevado sin signos vitales y con múltiples fracturas a la Clínica Santa María del Lago, lo que, para ella, demuestra que murió en el CAI.



Javier Ordóñez falleció el pasado 7 de septiembre en el barrio Santa Cecilia, localidad de Engativá. Las grabaciones del hecho y que han circulado por redes sociales muestran cómo los policías después de haberlo sometido seguían propinándole descargas eléctricas con un taser, aunque Ordóñez les pedía que pararan.

(Para leer: Podría no volver a caminar por herida de bala que sufrió en desmanes)



Después de eso, el estudiante de derecho fue llevado por los mismos agentes –hoy separados de la institución– al CAI de Villa Luz y allí lo habrían seguido golpeando, según reporte de Medicina Legal. Un amigo lo trasladó a la Clínica Santa María del Lago, donde finalmente falleció.



La forma como murió Javier indignó al país y fue la causa de protestas y actos de vandalismo en Bogotá, donde se registraron al menos 10 muertos y 72 heridos por armas de fuego, y en otras ciudades del país, como Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.



Los uniformados vinculados a este caso serán juzgados por la justicia penal ordinaria. Ante esta decisión, Angélica Garzón dijo este martes que “eso fue lo que solicitamos desde el inicio” y pidió que actué la justicia frente a los patrulleros involucrados. “No descansaremos y no pararemos hasta que se haga justicia. Que su muerte no vaya a quedar en la impunidad”, insistió.

