Joven mujer lleva casi un mes desaparecida en Bogotá: esto es lo que se ha podido saber

Luisa Fernanda Baquero Rosas, de 23 años, desapareció el pasado 22 de diciembre en la noche. Sus familiares, en medio de la angustia, no han dejado de buscarla.



Luisa, quien lleva casi un mes desaparecida, salió esa noche de la casa de una amiga, hacia las 7:00 p. m., y la última vez que la vieron fue en el barrio Diana Turbay, en límites con Palermo Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.



Los familiares indicaron que la joven estaba con otro muchacho de quien no tienen muchos datos y sobre quien no saben si también puede estar desaparecido.



A pesar de que no se sabe muy bien cómo estaba vestida al momento de su desaparición, se sabe que Luisa Fernanda mide 160 centímetros, pesa unos 49 kilogramos, tiene ojos de color café claro, contextura media, el cabello liso y oscuro.



Además, otros rasgos que permiten identificarla son sus tatuajes: tiene uno en el brazo izquierdo con letras que dicen ‘Dios y familia’, otro de un ángel en la zona escapular derecha y un tercero en la mano, que dice ‘Diego’ junto a un corazón.



De igual modo, la familia ya acudió a la Fiscalía e, incluso, ha visitado medicina legal en busca de alguna información.



EL TIEMPO intentó contactarse con los parientes de Luisa, pero dijeron que optaron por no hablar con los medios mientras la investigación avanza en la Fiscalía.



Si usted vio a Luisa Fernanda, la colectiva Buscarlas hasta encontrarlas está colaborándole a la familia. Si tiene información, puede comunicarse a los números 3194462001 o 3103066227. También puede contactarlos en las redes sociales del grupo.

⚠️ATENCIÓN DESAPARECIDA⚠️

LUISA FERNANDA BAQUERO ROSAS

FECHA Y LUGAR: Vista por última vez el día 22 de diciembre de 2023 en el barrio Diana Turbay localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá, Colombia.

CUALQUIER INFORMACIÓN COMUNICARSE AL 3194462001 - 3103066227 O A NUESTRAS REDES pic.twitter.com/15MdOCU2qp — Colectiva Buscarlas Hasta Encontrarlas. (@colectivaBHE) January 6, 2024



REDACCIÓN ÚTLIMAS NOTICIAS

