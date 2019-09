Falta comprar un predio clave para la troncal de los Andes

Uno de los predios claves para la construcción de la troncal de los Andes, la megaobra con la que se pretende descongestionar a Chía y otros municipios de Sabana Centro, aún no ha sido comprado ni ha recibido oferta alguna.



Y el reloj corre: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había proyectado terminar la obra para diciembre de 2020. Por eso, veedores municipales ven con preocupación el cumplimiento del cronograma.

El terreno en mención es el de Inversiones San Jacinto, ubicado en la vereda Samaria. Sobre este punto tiene que levantarse un paso elevado de la troncal para cruzar el río Bogotá y, así, conectarse con la autopista Norte.

A pesar de su relevancia en el trazado, este predio no ha sido adquirido y sus propietarios no han recibido oferta alguna de adquisición. Así se lo confirmó a este diario Mauricio Mustafá, representante de los propietarios de los 19 predios que deben ser comprados por la Alcaldía de Chía para entregarlos a Promesa de Sociedad Futura Accesos Norte de Bogotá (Accenorte), concesionario encargado de la obra.



Aunque Mustafá aseguró que, por ahora, no dará más declaraciones al respecto, sí ha manifestado en los últimos meses su preocupación por un proceso sobre el que no se avanza ni se habla.

Hace un mes, Mustafá alertó nuevamente del caso y, en su momento, hizo las siguientes afirmaciones en un comunicado: “Visitamos hace dos meses a los funcionarios de la ANI encargados del tema y les compartimos todas las preocupaciones legales y contractuales que tenemos respecto de la citada gestión predial. Quedaron de invitarnos a una reunión con la interventora y con las autoridades de Chía. Esta reunión nunca se llevó a cabo”.



De dicha situación también están al tanto veedores ciudadanos del municipio. Uno de ellos es Luis Correa, quien ha seguido el caso en los últimos meses. “Si siguen así, no creo que puedan entregar la obra a tiempo. Además, el municipio no tiene los recursos suficientes para adquirir ese predio. Hablan de adquirirlo por edificabilidad, pero no de dinero”, le dijo Correa a este diario.



EL TIEMPO consultó estos señalamientos con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, quien explicó en qué va la adquisición predial por parte del municipio. Según Donoso, el municipio debe entregar 23 predios a la ANI para que la obra avance. A la fecha, se han adquirido ocho predios. Respecto a San Jacinto, admitió que no se ha podido completar el proceso.

Trazado de la troncal de los Andes, que conectará al municipio de Chía con la autopista Norte. Foto: Anla

“No habíamos podido terminar los avalúos porque no habíamos podido ingresar al predio. Requerimos de manera verbal al representante y nunca logramos concertar una cita. Le enviamos una invitación formal y resultó que ya, en algún momento, había dejado ingresar a la ANI y, por eso, dijo que no permitiría un nuevo ingreso. Se hizo el avalúo con la información que tenemos y pronto se le hará una oferta”, explicó el mandatario municipal. Ahora, habrá que ver si el tiempo está a su favor.



Este diario también consultó a la ANI y esta indicó que “los predios requeridos correspondientes a San Jacinto hacen parte, aproximadamente, del 36 % de la longitud efectiva de la doble calzada, por lo cual deben adquirirse dentro del siguiente mes”.



Ahora, respecto al proceso de adquisición predial, aseguró que “de los 39 predios requeridos, se tiene disponibilidad del 41 % de predios, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran firmados los permisos de intervención de 16 de ellos. Está pendiente la firma de permisos de intervención de 23 más, 19 son de Inversiones San Jacinto”, detalló la ANI.

Otras dudas frente al tema

Ahora, la compra de este predio, clave para la construcción de una troncal necesaria para la región, no es el único tema que preocupa a las veedurías.



“No veo tan clara la reducción de tiempos de viaje. Se dijo que esto serviría para agilizar los trayectos que antes se hacían por la avenida Pradilla, pero aquí pasa algo: los vehículos que vengan por la troncal y quieran tomar la autopista hacia el norte no podrán hacerlo directamente, sino que tendrán que hacer una vuelta que congestionará la autopista Norte y le hará perder el tiempo ganado”, denuncia Correa.



Y, en efecto, hay que hacer tal maniobra. La ANI describió que para tomar esa vía hacia el norte desde la troncal de los Andes, el trayecto es el siguiente: “Salida por la carretera de los Andes sentido occidente-oriente, empata en el cruce con la autopista Norte sentido norte-sur a la altura del peaje Andes PR02+700, y debe desplazarse hasta el primer retorno ubicado en la calle 232 (frente a Bima) e incorporarse a la autopista Norte sentido sur-norte”.

Siendo así, el recorrido se haría sobre una parte de la autopista Norte que no se ha ampliado y, al parecer, tendría que cruzar por el peaje Andes. Otro de los temas que alerta a Correa es el costo del proyecto, que califica como “muy elevado”. Sin embargo, no pudo presentar evidencias concretas del sobrecosto del que habla.



Por ahora, el tiempo corre para la troncal. Si en un mes los 19 predios que representa Mustafá no son adquiridos, habría que ver si el cronograma de obra se atrasa y, con él, una vía que promete beneficiar a Chía y a municipios cercanos con la conexión de la vía Chía-Cota con la autopista Norte.

Así es la troncal de los Andes

La troncal o carretera de los Andes será una vía de 3,4 kilómetros de doble calzada con la que se busca agilizar los trayectos en la provincia de Sabana Centro. Según la Gobernación de Cundinamarca, “permitirá que los vehículos de carga pesada salgan de la avenida Pradilla, en el casco urbano de Chía, y conecten con la autopista Norte.

De esta manera, los automotores no usarán la zona urbana del municipio”. Esto reduciría los tiempos de viaje en un 40 % y beneficiará la conectividad de los municipios como Cajicá, Tabio, Tenjo, Cota, Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, Guasca y Tunja, Boyacá.

BOGOTÁ