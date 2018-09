Siguen llegando mensajes que prometen devolver celulares robados

Después de la publicación de una denuncia de este medio, que alertaba sobre el envío de mensajes y correos a víctimas de hurto de celulares en los que prometen devolverlos a cambio a suministrar algunos datos, han llegado comunicaciones de personas que han padecido lo mismo.

Alejandro Hoyos, quien perdió su teléfono la madrugada del sábado 8 de septiembre pasado en un bar del norte de la ciudad, relató que reportó y bloqueó su celular, pero que días después fue contactado por alguien que prometía devolvérselo.

“El lunes reactivé la línea y empezaron a llegar los mensajes, más o menos unos 15 que decían que mi iPhone había sido localizado”, relató Hoyos. Sin embargo, el caso no se quedó ahí.



“Recibí una llamada y se identificaban como la Policía y que mi operador les había dado mi número, me informaron que en un operativo en la calle 13 incautaron 80 teléfonos y que entre esos estaba un iPhone X blanco, pero mi celular no era de ese color”, indicó esta persona.



De hecho, manifestó que la persona que lo llamó se identificó como el patrullero Mario Casas Valencia con la placa número 353288 e identificación 1.013.624.976 para que en cualquier momento pudiera confirmar la información.

“Luego me indicó que me podía acercar a la calle sexta con Caracas, al cuartel de la Policía de Bogotá, y que antes necesitaba confirmar mi identidad, pero que por seguridad no me iba a pedir datos, entonces es cuando me solicita que por favor cuente con algún dispositivo conectado a internet para poder hacer la verificación”, señaló Hoyos, quien identificó que se trataba de un timo, por lo que decidió colgar.



Andrés Nieto, experto en seguridad, explicó que se trata de una nueva modalidad delictiva detectada en Bogotá y recomendó no suministrar ninguna información personal o de los dispositivos a través de mensajes de texto, correos o llamadas, y que las autoridades no suelen comunicarse con las víctimas de robos de celulares.



BOGOTÁ