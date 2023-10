Las revisiones de gas natural domiciliario se han convertido en un constante tema de debate y controversia entre los usuarios de la ciudad, quienes, debido a inconsistencias en la información y al poco conocimiento sobre este proceso, resultan contratando a técnicos sin certificación o siendo víctimas de cuantiosas estafas, robos o sobrecostos relativos a este procedimiento.



Cada día se acrecienta el número de personas afectadas por este fenómeno, las cuales deben notificar estos delitos a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según Vanti, la empresa proveedora de gas domiciliario en Bogotá, durante el primer semestre del 2023 se han realizado un total de 247.951 revisiones periódicas obligatorias, lo que representa un cumplimiento del 92 por ciento. El restante 8 por ciento, o no lo hicieron, o fueron víctimas de falsos técnicos. En la ciudad se estima que hay alrededor de 2,4 millones de usuarios.

durante el primer semestre del 2023 se han realizado un total de 247.951 revisiones periódicas obligatorias, lo que representa un cumplimiento del 92 por ciento.

“Un día llegó una señora a mi casa con la chaqueta de la empresa Vanti, pero sin identificación. Ingresó por una supuesta revisión periódica de gas natural y luego de examinar la estufa, manifestó que la ubicación de la válvula de gas no cumplía con las exigencias requeridas y que debía cambiarse de lugar de inmediato”, afirmó Vanessa Ortiz, una habitante de la localidad Rafael Uribe Uribe que fue víctima de una estafa en torno a este servicio.

En medio de la confusión y la seriedad que aparentaba, la estafadora optaba por alternativas monetarias para solucionar el problema. “Pese a que, previamente, la empresa de gas había revisado la válvula y autorizado su ubicación, esta mujer nos dijo que debíamos pagarle 60.000 pesos si queríamos mantener el globo de gas en el mismo lugar, a lo que accedimos luego de una discusión".

Días después nos llamaron de Vanti para agendar la revisión obligatoria, y cuando comentamos que ya la habían realizado, nos dijeron que no se había programado ninguna visita

Al terminar la supuesta revisión, Ortiz pidió a la operaria algún ‘papelito’ para corroborar la visita, pero ella se negó. Le dijo que debían llamar a la empresa para verificar que se había realizado el registro.

“Días después nos llamaron de Vanti para agendar la revisión obligatoria, y cuando comentamos que ya la habían realizado, nos dijeron que no se había programado ninguna visita. En ese momento nos dimos cuenta de que habíamos sido víctimas de una estafa”, afirmó.

Este no es el único método que utilizan algunas personas para confundir a los usuarios de gas natural. También optan por recurrir a llamadas telefónicas en donde desinforman a la víctima y agendan supuestas revisiones obligatorias a costos muy elevados.



Mariana Rodríguez, habitante de la localidad de Engativá, contó que suele recibir este tipo de llamadas en donde supuestos trabajadores de Vanti le han llegado a cobrar hasta 300.000 pesos por una revisión obligatoria, la cual, según le dijeron los estafadores, debe realizarse cada año.

Estas modalidades de engaño utilizan información falsa para confundir a los usuarios y forzarlos a contratar estos servicios fraudulentos, recurriendo a amenazas como la suspensión del servicio o multas de la empresa proveedora.

La estafa más recurrente se presenta cuando el usuario contacta a operarios que no están acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio

Pese a que estos casos son reportados ante las autoridades correspondientes, comúnmente los estafadores reinciden en estos actos, creando empresas de papel una y otra vez.

EL TIEMPO habló con Eduardo García, gerente de Revisión Periódica de la empresa que suministra el gas domiciliario en Bogotá, Vanti S.A., quien planteó una serie de claves que todo usuario debe tener en cuenta.

La estafa más común

La estafa más recurrente se presenta cuando el usuario contacta a operarios que no están acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio o al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac) para realizar la revisión. En esos casos el usuario no recibe la validación.

Pero también se ha detectado que algunos estafadores acuden a la vivienda, sin previo aviso, para realizar la supuesta revisión. “Las empresas de papel que se utilizan para esta modalidad suelen utilizar nombres muy similares a los nuestros e incluso crear páginas web falsas para ganarse su confianza”, afirmó García.

El funcionario de Vanti dijo que actualmente solo existen poco mas de 20 organismos de inspección autorizados para realizar esos procedimientos, acorde con lo estipulado por la ley. Los suscriptores pueden consultarlos en la página web del Onac, donde cuentan con un apartado especial para corroborar la información y los datos de las empresas.

Las empresas de papel que se utilizan para esta modalidad suelen utilizar nombres muy similares a los nuestros e incluso crear páginas web falsas para ganarse su confianza

Además de Vanti, las empresas autorizadas y vigentes en Bogotá, según el Onac, son Icgas S.A.S, D. M. S. Inspecciones Industriales S.A.S, T.I.S. Colombia S.A.S, Aasigas S.A.S, Engygas S.A.S., Gama Inspecciones e Ingeniería S. A. S., Rafael Urrego Inspecciones S. A. S., Intec S. A. S., Ac Inspección S. A. S, 1A Ingeniería y Gas S. A. S., A&D Inspecciones S. A. S., T&E Services S. A. S., Inspección de Gas Colombia S. A. S., Montajes y Servicios de Inspección S. A. S., O. I. Gas S. A. S., Bureau Veritas Colombia S. A. S , S. G. S. y A. T. M. Gas Natural.

“Un método clave para descubrir si su revisión se trata de una estafa consiste en identificar los métodos de pago que ofrecen estas personas que usurpan nuestra marca”, afirmó García.

Las revisiones realizadas por operarios de la empresa son cobrados exclusivamente en la factura mensual.

Explica que Vanti S. A. nunca cobra este servicio en efectivo ni a través de transferencias bancarias, pues las revisiones realizadas por operarios de la empresa son cobrados exclusivamente en la factura mensual.

Además, se puede corroborar que la revisión periódica a nombre de Vanti no se trate de un fraude, a través del número 601 307 8121 en Bogotá. Esta es la única línea de atención de Vanti que aparece al respaldo de la factura mensual.



Es obligatoria la revisión

Acorde con la resolución Creg 059 de 2012, el proveedor está en la obligación de inspeccionar las instalaciones del usuario en intervalos no superiores a 5 años.

Es decir que, si bien estas pueden hacerse en cualquier momento, solo serán obligatorias cuando se superen los 5 años desde la última revisión.

No realizar este procedimiento llevará a la suspensión del servicio, y su reconexión involucra costos adicionales. No obstante, Eduardo García advierte que algunas empresas que, aunque están acreditadas, se aprovechan del desconocimiento de los usuarios para hacer revisiones innecesarias, afirmando falsamente que deben ser anuales o semestrales.

El costo del servicio puede variar acorde con la entidad acreditada que se escoja para realizar la revisión. En el caso de Vanti, el valor para los clientes residenciales es de 71.680 pesos, el cual es cobrado en la factura mensual del servicio.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

REDACCIÓN BOGOTÁ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO