Falsa oferta laboral en Bogotá terminó con el secuestro y extorsión de dos personas

Dos hombres que se dedican a la construcción fueron engañados con una falsa oferta de trabajo que terminó en secuestro y extorsión por 26 millones de pesos, a los familiares.



Según la narración de un familiar de las víctimas, las personas que los tenían secuestrados amenazaron con cortarles los dedos si no realizaban la millonaria consignación.



(Además: Matan a golpes a ladrón que se robó seis cervezas en supermercado de Bogotá).

El caso fue dado a conocer por 'El ojo de la noche', allí el hijo de una de las víctimas contó cómo los secuestradores hicieron trasladar a su papá y a otro hombre hasta la zona rural de Guasca, en Cundinamarca, para la oferta laboral



“Llaman, me dicen que tienen secuestrado a mi papá, que me van a enviar unas pruebas de supervivencia y que tengo que consignarles 26 millones de pesos. Que si no consignaba el dinero, le iban a cortar un dedo cada 20 minutos”, relató para el 'Ojo de la noche'.



(Siga leyendo: Ofrecen recompensa para dar con el paradero de un abusador de animales en Meta).

La reacción de este hombre, quien llamó al Gaula de la policía para denunciar los hechos, hizo que las autoridades llegaran hasta el lugar donde se encontraba su familiar en compañía de otro hombre.



Adicional a esto, logró controlar la "situación, calmar los nervios y afortunadamente no consignarles nada de dinero".



(Además: Motociclista que iba a alta velocidad atropelló a un bebé y a sus papás en Bogotá).

El comandante del Gaula dijo: "Cuando se encontraban próximos al llegar al supuesto hogar, fueron interceptados por dos delincuentes, quienes los golpean, los intimidan con armas de fuego, los someten y posteriormente los amordazan con unos zunchos”.



En medio del operativo se retuvo a un menor de edad de 16 años, quien estaba custodiando a estos dos hombres, quien fue puesto a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia. En cuanto a las personas que los secuestraron, se conoce que salieron del lugar.

Más noticias:

Taxista en estado de embriaguez atropelló a dos mujeres en moto en Bogotá; una murió

Video: pasajero de TransMilenio se salvó de ser robado bajo la modalidad de 'escalera'

Video: peligrosa maniobra de colados de TransMilenio en el deprimido de Bicentenario