Con el más reciente fallo de un tribunal de arbitramento que condenó con el pago de 76.417 millones de pesos a la Empresa TransMilenio S.A., van tres decisiones que han favorecido a un mismo contratista. Se trata de los conflictos con la firma concesionaria Recaudo Bogotá S.A.S., el operador del recaudo de los pasajes en el sistema de transporte de la ciudad.



Un experto que conoce de los conflictos de la empresa distrital le dijo a este diario que era normal en un contrato de largo aliento, como el de la concesión del recaudo (comenzó en 2011 y va hasta 2028), se presenten este tipo de litigios, y consideró que Recaudo Bogotá ha sido un “contratista muy complejo para TransMilenio”.



También señaló que si bien la empresa distrital intentará acudir a las instancias siguientes, no es un buen mensaje que se pierdan fallos y que las demandas con este operador se le devuelvan. “TransMilenio demandó por unos incumplimientos y otras cosas, pero lo que pasó fue que se le devolvió en contra”.



Un jurista cercano al operador que pidió no ser identificado le dijo a este diario que lo que ha habido es “soberbia” en funcionarios de la empresa distrital y afirmó que lo que ha habido es “un ataque” contra Recaudo Bogotá.

Esta relación contractual comenzó en agosto de 2011 con la firma del contrato de concesión del diseño, implementación y operación del sistema de recaudo, pero dos años después empezaron los reclamos y las demandas.



"Lastimosamente, después de un debate legal por más de tres años, donde las pretensiones del concesionario ascendían a más de 130.000 millones de pesos, el panel arbitral encontró probadas algunas pretensiones como consecuencia de un desequilibrio económico contractual por situaciones imprevistas, entre otros, condenando a TransMilenio A.S. a pagar a tal concesionario la suma de 76.400 millones aproximadamente", señaló le respondió la empresa a EL TIEMPO al referirse al último laudo arbitral.



Según TransMilenio, está analizando los términos y el alcance del laudo arbitral y estudiando la viabilidad de acudir a los recursos a que haya lugar. “Hasta tanto no se hayan agotado todas las instancias jurídicas que procedan, el sistema no deberá asumir costos respecto de esta decisión”, afirmó la entidad.



En este caso solo podría proceder un recurso de anulación ante el Consejo de Estado, pero solo en casos muy específicos.



El conflicto entre el operador del recaudo del sistema de transporte y la empresa TransMilenio comenzó en 2013, con un primer tribunal de arbitramento. La firma contratista argumentó un supuesto desequilibrio económico y pretensiones por 100.000 millones de pesos.



El fallo, de diciembre de 2016, no favoreció a la empresa distrital, que apenas fue condenada a pagar 6.511 millones de pesos. Pero 2017 la cifra era muy superior. Ese año, TransMilenio hizo un pago parcial por 7.056 millones y dejó un saldo de 10.004 millones pendiente .



Entonces, el pleito se volvió por la deuda. En mayo pasado, después de sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2021) y del Consejo de Estado (2022) y dos tutelas en marzo y mayo pasados, la deuda ya ascendía a 25.092, distribuidos así: 10.004 millones por el reclamo y 15.087 por los intereses.

TransMilenio es el principal sistema de transporte público que tiene Bogotá Foto: iStock

En un segundo pleito, en diciembre de 2018, TransMilenio alegó una presunta responsabilidad de Recaudo Bogotá sobre la evasión de los usuarios en el sistema. Meses antes, la Supersociedades le había autorizado al operador iniciar un proceso de reorganización empresarial (ley 1116 de 2006), como consecuencia de su imposibilidad para pagar las obligaciones con sus principales acreedores.



En mayo de 2021, el nuevo tribunal consideró que el concesionario había cumplido con las especificaciones técnicas de control de acceso exigidas en la licitación y encontró a TransMilenio responsable de adoptar las medidas para evitar la evasión, en conjunto con la Policía.



Como consecuencia, la empresa distrital también debió asumir los costos de las medidas para evitar dicha evasión. En este caso no tuvo que desembolsar recursos a favor del operador.



Y en 2020, TransMilenio decidió demandar de nuevo al contratista buscando que se revisaran y ajustaran los costos y tarifas pactados en el contrato, a fin de que las "eventuales eficiencias" del operador fueran trasladadas a la tarifa al usuario.



Puntualmente, lo que pretendía la empresa distrital era que si existían esos menores costos por eficiencias del operador, se ajustaran las remuneraciones fija semanal y por equipos instalados en buses articulados y biarticulados al concesionario.



Recaudo Bogotá contrademandó y tasó sus pretensiones en 100.000 millones de pesos. Los argumentos fueron la inexistencia de supuestas eficiencias, improcedencia de la revisión de costos y tarifas, causas externas que causaron la ruptura del equilibrio financiero y, por ende, menores ingresos. En consecuencia, pidió el reequilibrio financiero entre 2017 y 2020.



Tres años después, se conoció el fallo de dicho tribunal, el cual no halló mérito para acceder a las solicitudes de TransMilenio, pero sí para las del contratista, al que ahora le deben pagar una jugosa suma de dinero.



El laudo, conocido por este diario, condena a TransMilenio a pagarle 76.417 millones al operador Recaudo.



Según el fallo arbitral, no existen “eficiencias" que permitan revisar la tarifa de los buses articulados y biarticulados y, además, encontró una "insuficiencia” de las tarifas pactadas, en particular la remuneración fija semanal y la remuneración por equipos de validación y control de vehículos, para cumplir con las obligaciones de inversión ejecutadas hasta septiembre de 2021.



En medio de estos litigios con Recaudo Bogotá, la TransMilenio superó a su favor un litigio con Angelcom, el anterior operador del recaudo, que argumentó haber incurrido en mayores costos en la adquisición de tarjetas con la decisión del entonces alcalde (Gustavo Petro) de implementar los cobros pico y valle y el cambio adicional en la fase II del sistema. Señaló haber incurrido en inversiones por 10.000 millones de pesos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24

