Fallo de tutela le dio paso al Distrito para sancionar acuerdo a hospital en Engativá

Este jueves se conoció que, la acción de tutela puesta por el concejal de Bogotá, Luis Carlos Leal contra el proceso de aprobación del acuerdo de las vigencias futuras que garantizan la construcción del Gran Parque Hospitalario de Engativá, el cual ya había sido aprobado por el cabildo falló a favor del Distrito.



Según una fuente del distrito conocedora del tema, este recurso fue utilizado por Leal con el objeto de que el proceso se retrotraiga hasta su recusación.



"A él lo recusan si consideran que como él participó o alguna vez trabajó en el hospital, no tenía las condiciones de imparcialidad para votar. No obstante, él decía y aseguraba, lo cual es falso, que tenía que leerse su recusación y permitírsele la lectura de la defensa de esa recusación, pero eso no funciona así en ningún lado", indicó la fuente.



Y agregó que esta situación lo único que hizo fue enredar y demorar un proceso democrático.



"El proyecto ya había sido aprobado y cumplido todo su trámite en el Concejo, solo faltaba que la alcaldesa lo sancionara para que entrara en vigencia. Hoy conocimos el fallo de tutela, el cual señala que no había lugar para lo que el concejal pedía y la declaró improcedente", explicó.



Así las cosas, al Distrito conocer este fallo, la alcaldesa sancionó el acuerdo y ya está en vigencia, y fue comunicado al concejo.

¿En qué consiste el proyecto?

La ejecución del proyecto se realizará en la modalidad “Bata Gris” de iniciativa pública, la cual contempla el diseño, la financiación, las mejoras en infraestructura, la construcción, la dotación, la operación de la infraestructura física, el mantenimiento y la adecuación y ampliación de las instalaciones del Hospital de Engativá, con el fin de convertirlo en el Gran Parque Hospitalario que brinde servicios de tercer nivel; dándole un carácter regional al Hospital con un área total de 32.268 M2.



Es oportuno aclarar que la operación del hospital estará a cargo del Distrito, con personal de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte y su servicio no será privatizado.



Además, se contempla la ampliación de las instalaciones existentes, el

reforzamiento estructural y la construcción de áreas nuevas, orientadas a la prestación de servicios de salud de los habitantes de las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo y Engativá, así como a los municipios de Cota, Funza y Mosquera, entre otros.



Este hospital contará con 229 camas para la atención de urgencias y emergencias, el cuidado de patologías de alta complejidad como las enfermedades cardio cerebrovasculares, entre otras.



Con el proyecto se aumentará la capacidad instalada en el Hospital de Engativá, para fortalecer los servicios asistenciales, con estándares superiores de calidad que satisfagan las necesidades de salud de sus pacientes y que le permitan desarrollarse como Hospital Universitario y Centro de Excelencia en salud.

REDACCIÓN BOGOTÁ